Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3600
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » 13 апр 2017, 12:34

ivanes писал(а):Шварц
вы не заметили,на форуме я с Вами. Остальные в ветке про застройщиков.


Нет. Я сам по себе... на всякий случай :wink:
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5721
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 13 апр 2017, 13:08

Все остальные озабочены своими деньгами.вложенными в долевое строительство. Вы не сам по себе тролите.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3600
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » 13 апр 2017, 14:19

ivanes писал(а):Все остальные озабочены своими деньгами.вложенными в долевое строительство. Вы не сам по себе тролите.


Ага... по заданию вашингтонского обкома

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5721
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 13 апр 2017, 14:43

«Министерством иностранных дел Украины выражен решительный протест Российской Федерации в связи с ее намерением провести призыв на военную службу в Крыму и Севастополе», - заявили украинские дипломаты. Далее: https://news.rambler.ru/politics/364785 ... e=copylink
Оккупант несет ответственность за права человека на аннексированной территории.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5721
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 13 апр 2017, 14:51

В Бахчисарайском районе Крыма задержаны несколько сторонников экстремистской исламистской организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сегодня, 13 апреля, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
«Изымается литература экстремисткой направленности», — уточняется в сообщении.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2017/04/13/ ... ource=smi2
Обеспечили безопасность для населения.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5721
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 15:41

Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича (ММК), входящий в группу «Метинвест», в связи с нехваткой кокса, ранее поставлявшегося на предприятие только с Авдеевского коксохимического завода, остановил две доменные печи и еще две перевел на минимальную загрузку.
Читать далее: http://ukraina.ru/news/20170131/1018230684.html

Согласно официальному объявлению о проведении 28 апреля общего годового собрания акционеров, нераспределенная прибыль предприятия к концу 2016 года составила 4 млрд 925,560 млн грн.

За прошлый год меткомбинат увеличил текущие обязательства на 33% — до 24,95 млрд грн, долгосрочные — на 25,5%, до 4,819 млрд грн.

Одновременно “Азовсталь” нарастила дебиторскую задолженность на 42,9% — до 18,493 млрд грн
Численность работников комбината за прошлый год снизилась на 14,1% — до 10,260 тыс. человек.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5721
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 4 минуты назад

О том, что "Запорожсталь" в 2007г приобрела в России активы по добыче и обогащению коксующихся углей, Ъ рассказал заместитель гендиректора компании по корпоративным правам Анатолий Саламатов.
http://www.kommersant.ru/doc/840164
Но долги Запорожстали Сбербанку растут
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