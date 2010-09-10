Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Шварц
вы не заметили,на форуме я с Вами. Остальные в ветке про застройщиков.
Нет. Я сам по себе... на всякий случай
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Все остальные озабочены своими деньгами.вложенными в долевое строительство. Вы не сам по себе тролите.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Все остальные озабочены своими деньгами.вложенными в долевое строительство. Вы не сам по себе тролите.
Ага... по заданию вашингтонского обкома
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
«Министерством иностранных дел Украины выражен решительный протест Российской Федерации в связи с ее намерением провести призыв на военную службу в Крыму и Севастополе», - заявили украинские дипломаты. Далее: https://news.rambler.ru/politics/364785 ... e=copylink
Оккупант несет ответственность за права человека на аннексированной территории.
Оккупант несет ответственность за права человека на аннексированной территории.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В Бахчисарайском районе Крыма задержаны несколько сторонников экстремистской исламистской организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сегодня, 13 апреля, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
«Изымается литература экстремисткой направленности», — уточняется в сообщении.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2017/04/13/ ... ource=smi2
Обеспечили безопасность для населения.
«Изымается литература экстремисткой направленности», — уточняется в сообщении.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2017/04/13/ ... ource=smi2
Обеспечили безопасность для населения.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича (ММК), входящий в группу «Метинвест», в связи с нехваткой кокса, ранее поставлявшегося на предприятие только с Авдеевского коксохимического завода, остановил две доменные печи и еще две перевел на минимальную загрузку.
Читать далее: http://ukraina.ru/news/20170131/1018230684.html
Согласно официальному объявлению о проведении 28 апреля общего годового собрания акционеров, нераспределенная прибыль предприятия к концу 2016 года составила 4 млрд 925,560 млн грн.
За прошлый год меткомбинат увеличил текущие обязательства на 33% — до 24,95 млрд грн, долгосрочные — на 25,5%, до 4,819 млрд грн.
Одновременно “Азовсталь” нарастила дебиторскую задолженность на 42,9% — до 18,493 млрд грн
Численность работников комбината за прошлый год снизилась на 14,1% — до 10,260 тыс. человек.
Читать далее: http://ukraina.ru/news/20170131/1018230684.html
Согласно официальному объявлению о проведении 28 апреля общего годового собрания акционеров, нераспределенная прибыль предприятия к концу 2016 года составила 4 млрд 925,560 млн грн.
За прошлый год меткомбинат увеличил текущие обязательства на 33% — до 24,95 млрд грн, долгосрочные — на 25,5%, до 4,819 млрд грн.
Одновременно “Азовсталь” нарастила дебиторскую задолженность на 42,9% — до 18,493 млрд грн
Численность работников комбината за прошлый год снизилась на 14,1% — до 10,260 тыс. человек.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
О том, что "Запорожсталь" в 2007г приобрела в России активы по добыче и обогащению коксующихся углей, Ъ рассказал заместитель гендиректора компании по корпоративным правам Анатолий Саламатов.
http://www.kommersant.ru/doc/840164
Но долги Запорожстали Сбербанку растут
http://www.kommersant.ru/doc/840164
Но долги Запорожстали Сбербанку растут
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