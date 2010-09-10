Сообщение ivanes » 20 апр 2017, 11:16

Международный суд ООН (МС ООН) в Гааге принял первые решения по искам Украины поданным против России. Суд принял к рассмотрению иск, в котором Киев обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар и этнических украинцев в Крыму. По этому вопросу МС ООН принял обеспечительное решение – Россия должна восстановить деятельность Меджлиса крымско-татарского народа. Также суд призвал стороны к выполнению "Минских соглашений".Второй иск, в котором Украина требовала призвать РФ к ответственности за финансирование терроризма, МС ООН будет также рассматривать, но без введения обеспечительных мер. По мнению суда украинские власти не предоставили достаточных обоснований и доказательств, которые бы позволили суду начать производство.Гуманитарную помощь России Донбассу суд не рассматривал в качестве источника финансирования. Но не было предоставлено в иске участие российских ВС на Донбассе. Украина промолчала,т.к нет доказательств.Меджлис,как некоммерческое объединение крымских татар будет создано летом 2017г.Всем следует понять факт отсутствия этого иска Украины к РФ.