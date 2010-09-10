Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Шварц
вы не заметили,на форуме я с Вами. Остальные в ветке про застройщиков.
Нет. Я сам по себе... на всякий случай
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Все остальные озабочены своими деньгами.вложенными в долевое строительство. Вы не сам по себе тролите.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Все остальные озабочены своими деньгами.вложенными в долевое строительство. Вы не сам по себе тролите.
Ага... по заданию вашингтонского обкома
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
«Министерством иностранных дел Украины выражен решительный протест Российской Федерации в связи с ее намерением провести призыв на военную службу в Крыму и Севастополе», - заявили украинские дипломаты. Далее: https://news.rambler.ru/politics/364785 ... e=copylink
Оккупант несет ответственность за права человека на аннексированной территории.
Оккупант несет ответственность за права человека на аннексированной территории.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В Бахчисарайском районе Крыма задержаны несколько сторонников экстремистской исламистской организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сегодня, 13 апреля, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
«Изымается литература экстремисткой направленности», — уточняется в сообщении.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2017/04/13/ ... ource=smi2
Обеспечили безопасность для населения.
«Изымается литература экстремисткой направленности», — уточняется в сообщении.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2017/04/13/ ... ource=smi2
Обеспечили безопасность для населения.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича (ММК), входящий в группу «Метинвест», в связи с нехваткой кокса, ранее поставлявшегося на предприятие только с Авдеевского коксохимического завода, остановил две доменные печи и еще две перевел на минимальную загрузку.
Читать далее: http://ukraina.ru/news/20170131/1018230684.html
Согласно официальному объявлению о проведении 28 апреля общего годового собрания акционеров, нераспределенная прибыль предприятия к концу 2016 года составила 4 млрд 925,560 млн грн.
За прошлый год меткомбинат увеличил текущие обязательства на 33% — до 24,95 млрд грн, долгосрочные — на 25,5%, до 4,819 млрд грн.
Одновременно “Азовсталь” нарастила дебиторскую задолженность на 42,9% — до 18,493 млрд грн
Численность работников комбината за прошлый год снизилась на 14,1% — до 10,260 тыс. человек.
Читать далее: http://ukraina.ru/news/20170131/1018230684.html
Согласно официальному объявлению о проведении 28 апреля общего годового собрания акционеров, нераспределенная прибыль предприятия к концу 2016 года составила 4 млрд 925,560 млн грн.
За прошлый год меткомбинат увеличил текущие обязательства на 33% — до 24,95 млрд грн, долгосрочные — на 25,5%, до 4,819 млрд грн.
Одновременно “Азовсталь” нарастила дебиторскую задолженность на 42,9% — до 18,493 млрд грн
Численность работников комбината за прошлый год снизилась на 14,1% — до 10,260 тыс. человек.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
О том, что "Запорожсталь" в 2007г приобрела в России активы по добыче и обогащению коксующихся углей, Ъ рассказал заместитель гендиректора компании по корпоративным правам Анатолий Саламатов.
http://www.kommersant.ru/doc/840164
Но долги Запорожстали Сбербанку растут
http://www.kommersant.ru/doc/840164
Но долги Запорожстали Сбербанку растут
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Международный суд ООН (МС ООН) в Гааге принял первые решения по искам Украины поданным против России. Суд принял к рассмотрению иск, в котором Киев обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар и этнических украинцев в Крыму. По этому вопросу МС ООН принял обеспечительное решение – Россия должна восстановить деятельность Меджлиса крымско-татарского народа. Также суд призвал стороны к выполнению "Минских соглашений".
Второй иск, в котором Украина требовала призвать РФ к ответственности за финансирование терроризма, МС ООН будет также рассматривать, но без введения обеспечительных мер. По мнению суда украинские власти не предоставили достаточных обоснований и доказательств, которые бы позволили суду начать производство.
http://www.economica.com.ua/vlast/article/71809783.html
Гуманитарную помощь России Донбассу суд не рассматривал в качестве источника финансирования. Но не было предоставлено в иске участие российских ВС на Донбассе. Украина промолчала,т.к нет доказательств.
Меджлис,как некоммерческое объединение крымских татар будет создано летом 2017г.
Всем следует понять факт отсутствия этого иска Украины к РФ.
Второй иск, в котором Украина требовала призвать РФ к ответственности за финансирование терроризма, МС ООН будет также рассматривать, но без введения обеспечительных мер. По мнению суда украинские власти не предоставили достаточных обоснований и доказательств, которые бы позволили суду начать производство.
http://www.economica.com.ua/vlast/article/71809783.html
Гуманитарную помощь России Донбассу суд не рассматривал в качестве источника финансирования. Но не было предоставлено в иске участие российских ВС на Донбассе. Украина промолчала,т.к нет доказательств.
Меджлис,как некоммерческое объединение крымских татар будет создано летом 2017г.
Всем следует понять факт отсутствия этого иска Украины к РФ.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Три года,а виновник не найден. П.Шеремет подорван. ФБРи СБУ расследовали и ничего не нашли.
Сотня убита снайперами 20 февраля 2014г. Снайперы не найдены.
А нужно ли Украине искать виновных?
Лавров задал вопрос Магирини : За Донбасс санкции применили к России.Но Украина не исполнила ни одного пункта Минск-2 и ей нет санкций. Ответ: Пока Россия не выполнит Минкс-2 санкции не будут отменены.
Сотня убита снайперами 20 февраля 2014г. Снайперы не найдены.
А нужно ли Украине искать виновных?
Лавров задал вопрос Магирини : За Донбасс санкции применили к России.Но Украина не исполнила ни одного пункта Минск-2 и ей нет санкций. Ответ: Пока Россия не выполнит Минкс-2 санкции не будут отменены.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Ответ: если бы Украина устроила в Ростовской обласи независимую республику, где первыми премьером и минобороны были бы граждане Украины, то тогда бы санкции применили против нее. Ю андерстанд, май неризиновый френд?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Кто из руководителей ДНЛР является гражданин России?
Минские соглашения пора прочитать. Кто примет закон об амнистии,кто начнет согласовывать закон об особом статусе республик, кто начнет программу восстановления Донбасса? Москва или Киев.
1. Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение начиная с 00 ч. 00 мин. (киевское время) 15 февраля 2015 года.
2. Отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»):
- для украинских войск: от фактической линии соприкосновения;
- для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.
Отвод вышеперечисленных тяжелых вооружений должен начаться не позднее второго дня после прекращения огня и завершиться в течение 14 дней.
Этому процессу будет содействовать ОБСЕ при поддержке Трехсторонней Контактной группы.
3. Обеспечить эффективный мониторинг и верификацию режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения со стороны ОБСЕ с первого дня отвода, с применением всех необходимых технических средств, включая спутники, БПЛА, радиолокационные системы и пр.
4. В первый день после отвода начать диалог о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством и Законом Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», а также о будущем режиме этих районов на основании указанного закона.
Незамедлительно, не позднее 30 дней с даты подписания данного документа, принять постановление Верховной Рады Украины с указанием территории, на которую распространяется особый режим в соответствии с Законом Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» на основе линии, установленной в Минском меморандуме от 19 сентября 2014 г.
5. Обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.
6. Обеспечить освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех». Этот процесс должен быть завершен самое позднее на пятый день после отвода.
7. Обеспечить безопасный доступ, доставку, хранение и распределение гуманитарной помощи нуждающимся на основе международного механизма.
8. Определение модальностей полного восстановления социально-экономических связей, включая социальные переводы, такие как выплата пенсий и иные выплаты (поступления и доходы, своевременная оплата всех коммунальных счетов, возобновление налогообложения в рамках правового поля Украины).
Минские соглашения пора прочитать. Кто примет закон об амнистии,кто начнет согласовывать закон об особом статусе республик, кто начнет программу восстановления Донбасса? Москва или Киев.
1. Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение начиная с 00 ч. 00 мин. (киевское время) 15 февраля 2015 года.
2. Отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»):
- для украинских войск: от фактической линии соприкосновения;
- для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.
Отвод вышеперечисленных тяжелых вооружений должен начаться не позднее второго дня после прекращения огня и завершиться в течение 14 дней.
Этому процессу будет содействовать ОБСЕ при поддержке Трехсторонней Контактной группы.
3. Обеспечить эффективный мониторинг и верификацию режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения со стороны ОБСЕ с первого дня отвода, с применением всех необходимых технических средств, включая спутники, БПЛА, радиолокационные системы и пр.
4. В первый день после отвода начать диалог о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством и Законом Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», а также о будущем режиме этих районов на основании указанного закона.
Незамедлительно, не позднее 30 дней с даты подписания данного документа, принять постановление Верховной Рады Украины с указанием территории, на которую распространяется особый режим в соответствии с Законом Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» на основе линии, установленной в Минском меморандуме от 19 сентября 2014 г.
5. Обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.
6. Обеспечить освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех». Этот процесс должен быть завершен самое позднее на пятый день после отвода.
7. Обеспечить безопасный доступ, доставку, хранение и распределение гуманитарной помощи нуждающимся на основе международного механизма.
8. Определение модальностей полного восстановления социально-экономических связей, включая социальные переводы, такие как выплата пенсий и иные выплаты (поступления и доходы, своевременная оплата всех коммунальных счетов, возобновление налогообложения в рамках правового поля Украины).
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11 – в консультациях и по согласованию с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней Контактной группы.
10. Вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп.
11. Проведение конституционной реформы в Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании[1], до конца 2015 года. (См. примечание.)
12. На основании Закона Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» вопросы, касающиеся местных выборов, будут обсуждаться и согласовываться с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней Контактной группы. Выборы будут проведены с соблюдением соответствующих стандартов ОБСЕ при мониторинге со стороны БДИПЧ ОБСЕ.
13. Интенсифицировать деятельность Трехсторонней Контактной группы, в том числе путем создания рабочих групп по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений. Они будут отражать состав Трехсторонней Контактной группы
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Ну и как без миротворцев ООН реально выполнить первых два пункта? Если нет гарантий мира и безопасности, то о каких выборах может идти речь?
"Голубые каски" - отработанный вариант. Их отсутствие (эффективного инструмента влияния на стороны конфликта) в Минских соглашениях - глобальный косяк.
"Голубые каски" - отработанный вариант. Их отсутствие (эффективного инструмента влияния на стороны конфликта) в Минских соглашениях - глобальный косяк.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Т.е Вы предполагаете,что силы ООН разместят в ДНЛР и они обеспечат безопасность выборов местных властей?
А как быть с добробатальонами и частями ВСУ? Там голубых касок ООН не будет?
РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У») есть у двух сторон конфликта.
"Обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины."
Кто будет исполнять этот пункт? Без этого мира не будет. Будет вялотекущий процесс. Ни войны,ни выборов,ни Мира.
Сегодня местные органы власти в большинстве назначает президент. Где новый закон о выборах?
Введение миротворцев продлевает агонию киевской власти. Ни мира,ни войны - надо этой власти.
Сегодня украина отключила Луганск от электроэнергии за долги.Но где долги Украины перед бюджетниками и пенсионерами? Их Украина считает оккупированными территориями. Может ввести 27 армию и еще одну для обоснования понятия оккупанта. Пока на пенсионерах Украина снижает дефицит пенсионного фонда,есть экономия по выплатам бюджетной сферы. Рост ВВП в 2016г шел за счет отчислений предприятий на территории ДНЛР.
Ныне Украина ведет отсчет ВВП в 2017г без них.
Последнее.После того,как было убито более 10 000 чел с одной стороны и около 5 000 чел с другой,какой мир может быть?
А как быть с добробатальонами и частями ВСУ? Там голубых касок ООН не будет?
РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У») есть у двух сторон конфликта.
"Обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины."
Кто будет исполнять этот пункт? Без этого мира не будет. Будет вялотекущий процесс. Ни войны,ни выборов,ни Мира.
Сегодня местные органы власти в большинстве назначает президент. Где новый закон о выборах?
Введение миротворцев продлевает агонию киевской власти. Ни мира,ни войны - надо этой власти.
Сегодня украина отключила Луганск от электроэнергии за долги.Но где долги Украины перед бюджетниками и пенсионерами? Их Украина считает оккупированными территориями. Может ввести 27 армию и еще одну для обоснования понятия оккупанта. Пока на пенсионерах Украина снижает дефицит пенсионного фонда,есть экономия по выплатам бюджетной сферы. Рост ВВП в 2016г шел за счет отчислений предприятий на территории ДНЛР.
Ныне Украина ведет отсчет ВВП в 2017г без них.
Последнее.После того,как было убито более 10 000 чел с одной стороны и около 5 000 чел с другой,какой мир может быть?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
При чем тут агония режима?
Есть задача: прекратить стрельбу, развести стороны по углам. Единственный способ проверенный временем - голубые каски.
Или нужно признать, что минские соглашения невыполнимы вследствии отсутствия инструментов влияния на стороны конфликта.
А пока стороны"выполняют минские соглашения" хохлы на 100% перевалили содержание последствий эксперимента на бюджет РФ. Если в начале конфликта бюджет ОРДЛО формировался на 70% за счет дотаций из РФ, то сейчас на 90% + бесплатный газ и электричество.
Есть задача: прекратить стрельбу, развести стороны по углам. Единственный способ проверенный временем - голубые каски.
Или нужно признать, что минские соглашения невыполнимы вследствии отсутствия инструментов влияния на стороны конфликта.
А пока стороны"выполняют минские соглашения" хохлы на 100% перевалили содержание последствий эксперимента на бюджет РФ. Если в начале конфликта бюджет ОРДЛО формировался на 70% за счет дотаций из РФ, то сейчас на 90% + бесплатный газ и электричество.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
1.Украина пока не нашла 4,3 млрд $ для замены,утилизации отработанного топлива АЭС
2, Безопасность не обеспечила своих АЭС. Тепловые станции выедены и замена требует от АЭС снижения или повышения нагрузки в течении дня и сезона. Это второй Чернобыль.
3. Я показал дефицит областного бюджета, дотации и льготные кредиты (5%) из федерального. Не так дешево обходиться федеральному бюджету жизнь не по средствам 67% регионов России (1,4 трлн руб). Траты ДНЛР мелочь по сравнению с жизнью на широкую ногу регионов.
4.Общие долги регионов Украины за электроэнергию превышают
2, Безопасность не обеспечила своих АЭС. Тепловые станции выедены и замена требует от АЭС снижения или повышения нагрузки в течении дня и сезона. Это второй Чернобыль.
3. Я показал дефицит областного бюджета, дотации и льготные кредиты (5%) из федерального. Не так дешево обходиться федеральному бюджету жизнь не по средствам 67% регионов России (1,4 трлн руб). Траты ДНЛР мелочь по сравнению с жизнью на широкую ногу регионов.
4.Общие долги регионов Украины за электроэнергию превышают
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Общие долги на 01.04.2017г составили более 50 млрд грн.
Еще
Антимонопольный комитет одним решением режет под корень литейную отрасль.
украинские ж\дороги решили закупать вагонокомплекты (рамы и тележки)в Китае. Они дешевле.
Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/industry/18 ... trasl.html
Еще
Антимонопольный комитет одним решением режет под корень литейную отрасль.
украинские ж\дороги решили закупать вагонокомплекты (рамы и тележки)в Китае. Они дешевле.
Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/industry/18 ... trasl.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
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Карбованцы отпечатаны в Германии.В Ровно нет фабрики Госзнака.
Карбованцы отпечатаны в Германии.В Ровно нет фабрики Госзнака.
Последний раз редактировалось ivanes 28 апр 2017, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
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Банку присвоены высокие рейтинги агентств Fitch и Moody's. Сегодня СКБ-Банк – в пятерке крупнейших региональных банков России.
Условия получения кредита наличными в СКБ-Банк:
Сумма кредита - от 51 000 до 1 300 000 руб.
Срок кредитования - до 60 мес.
Процентная ставка - от 15,9%
Обеспечение - не требуется
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Требования к заемщикам:
Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ
Заполнить заявку
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