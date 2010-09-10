Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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Politik24jaf
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 11:16

Елабуга книга жалоб Участвуй в жизни города

Сообщение Politik24jaf » Сегодня, 11:31

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Politik24jaf
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 11:16

Елабуга доска объявлений Участвуй в жизни города

Сообщение Politik24jaf » Сегодня, 11:47

<a href=http://elabuga.16pro.ru/news/block/>Новости елабуги Деловой понедельник</a>
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Politik24jaf
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 11:16

Елабуга посление новости Участвуй в жизни города

Сообщение Politik24jaf » 56 минут назад

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5771
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 43 минуты назад

Указ о прекращении гражданства Украины Андрея Артеменко подписан главой государства Петром Порошенко. Об этом в социальной сети написал лидер Радикальной партии Олег Ляшко. В Верховную раду Артеменко избирался именно от этой политической силы.
http://www.mk.ru/politics/2017/04/30/un ... -krym.html
Не пора ли Путину следовать за Порошенко.
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