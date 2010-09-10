Вместе разбираем враньё об Украине
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Указ о прекращении гражданства Украины Андрея Артеменко подписан главой государства Петром Порошенко. Об этом в социальной сети написал лидер Радикальной партии Олег Ляшко. В Верховную раду Артеменко избирался именно от этой политической силы.
http://www.mk.ru/politics/2017/04/30/un ... -krym.html
Не пора ли Путину следовать за Порошенко.
http://www.mk.ru/politics/2017/04/30/un ... -krym.html
Не пора ли Путину следовать за Порошенко.
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