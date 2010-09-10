Сообщение ivanes » 44 минуты назад

Указ о прекращении гражданства Украины Андрея Артеменко подписан главой государства Петром Порошенко. Об этом в социальной сети написал лидер Радикальной партии Олег Ляшко. В Верховную раду Артеменко избирался именно от этой политической силы.Не пора ли Путину следовать за Порошенко.