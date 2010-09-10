Сообщение ivanes » 04 май 2017, 16:30

Как жилось в Украине в годы оккупации фашистской Германией.Без голодомора.Активно работали на территории оккупированной Украины и органы пропаганды. Оккупанты издавали 190 газет общим тиражом 1 млн. экземпляров, работали радиостанции, кино¬сеть.Столицей рейхкомиссариата Украина вместо Киева стал небольшой областной центр на Западной Украине – город Ровно.Рейхскомиссаром был назначен Эрик Кох, который с первых дней своей власти говорил: «Мне нужно, чтобы поляк при встрече с украинцем убивал украинца и, наоборот, чтобы украинец убивал поляка. Нам не нужны ни русские, ни украинцы, ни поляки. Нам нужны плодородные земли».Магазины, рестораны, парикмахерские обслуживали только оккупационные войска. Жителям городов запрещалось пользоваться железнодорожным и городским транспортом, электричеством, телеграфом, почтой, аптекой.На март 1943 года в Германию с Украины было вывезено 5950 тыс. тонн пшени¬цы, 1372 тыс. тонн картофеля, 2120 тыс. голов скота, 49 тыс. тонн масла, 220 тыс. тонн сахара, 400 тыс. голов свиней, 406 тыс. овец.На территории Украины во время оккупации было уничтожено 3,9 млн. мирных жителей.Символом Холокоста в Украине стал Бабий Яр, где только 29—30 сентября 1941 года было уничтожено 33 771 евреев