Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Указ о прекращении гражданства Украины Андрея Артеменко подписан главой государства Петром Порошенко. Об этом в социальной сети написал лидер Радикальной партии Олег Ляшко. В Верховную раду Артеменко избирался именно от этой политической силы.
http://www.mk.ru/politics/2017/04/30/un ... -krym.html
Не пора ли Путину следовать за Порошенко.
http://www.mk.ru/politics/2017/04/30/un ... -krym.html
Не пора ли Путину следовать за Порошенко.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Как жилось в Украине в годы оккупации фашистской Германией.
http://sputnikbig.ru/ukraina/item/12692 ... -germaniej
Без голодомора.
Активно работали на территории оккупированной Украины и органы пропаганды. Оккупанты издавали 190 газет общим тиражом 1 млн. экземпляров, работали радиостанции, кино¬сеть.
Столицей рейхкомиссариата Украина вместо Киева стал небольшой областной центр на Западной Украине – город Ровно.
Рейхскомиссаром был назначен Эрик Кох, который с первых дней своей власти говорил: «Мне нужно, чтобы поляк при встрече с украинцем убивал украинца и, наоборот, чтобы украинец убивал поляка. Нам не нужны ни русские, ни украинцы, ни поляки. Нам нужны плодородные земли».
Магазины, рестораны, парикмахерские обслуживали только оккупационные войска. Жителям городов запрещалось пользоваться железнодорожным и городским транспортом, электричеством, телеграфом, почтой, аптекой.
На март 1943 года в Германию с Украины было вывезено 5950 тыс. тонн пшени¬цы, 1372 тыс. тонн картофеля, 2120 тыс. голов скота, 49 тыс. тонн масла, 220 тыс. тонн сахара, 400 тыс. голов свиней, 406 тыс. овец.
На территории Украины во время оккупации было уничтожено 3,9 млн. мирных жителей.
Символом Холокоста в Украине стал Бабий Яр, где только 29—30 сентября 1941 года было уничтожено 33 771 евреев
http://sputnikbig.ru/ukraina/item/12692 ... -germaniej
Без голодомора.
Активно работали на территории оккупированной Украины и органы пропаганды. Оккупанты издавали 190 газет общим тиражом 1 млн. экземпляров, работали радиостанции, кино¬сеть.
Столицей рейхкомиссариата Украина вместо Киева стал небольшой областной центр на Западной Украине – город Ровно.
Рейхскомиссаром был назначен Эрик Кох, который с первых дней своей власти говорил: «Мне нужно, чтобы поляк при встрече с украинцем убивал украинца и, наоборот, чтобы украинец убивал поляка. Нам не нужны ни русские, ни украинцы, ни поляки. Нам нужны плодородные земли».
Магазины, рестораны, парикмахерские обслуживали только оккупационные войска. Жителям городов запрещалось пользоваться железнодорожным и городским транспортом, электричеством, телеграфом, почтой, аптекой.
На март 1943 года в Германию с Украины было вывезено 5950 тыс. тонн пшени¬цы, 1372 тыс. тонн картофеля, 2120 тыс. голов скота, 49 тыс. тонн масла, 220 тыс. тонн сахара, 400 тыс. голов свиней, 406 тыс. овец.
На территории Украины во время оккупации было уничтожено 3,9 млн. мирных жителей.
Символом Холокоста в Украине стал Бабий Яр, где только 29—30 сентября 1941 года было уничтожено 33 771 евреев
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: Вчера, 18:00
Кредиты малому, среднему бизнесу и частным лицам без обеспечения!
СКБ-Банк – один из крупнейших региональных российских банков, ровесник банковской системы современной России.
Банку присвоены высокие рейтинги агентств Fitch и Moody's. Сегодня СКБ-Банк – в пятерке крупнейших региональных банков России.
Условия получения кредита наличными в СКБ-Банк:
Сумма кредита - от 51 000 до 1 300 000 руб.
Срок кредитования - до 60 мес.
Процентная ставка - от 15,9%
Обеспечение - не требуется
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Требования к заемщикам:
Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ
Заполнить заявку
Банку присвоены высокие рейтинги агентств Fitch и Moody's. Сегодня СКБ-Банк – в пятерке крупнейших региональных банков России.
Условия получения кредита наличными в СКБ-Банк:
Сумма кредита - от 51 000 до 1 300 000 руб.
Срок кредитования - до 60 мес.
Процентная ставка - от 15,9%
Обеспечение - не требуется
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Требования к заемщикам:
Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ
Заполнить заявку
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: Вчера, 18:00
Кредиты малому, среднему бизнесу и частным лицам без обеспечения!
СКБ-Банк – один из крупнейших региональных российских банков, ровесник банковской системы современной России.
Банку присвоены высокие рейтинги агентств Fitch и Moody's. Сегодня СКБ-Банк – в пятерке крупнейших региональных банков России.
Условия получения кредита наличными в СКБ-Банк:
Сумма кредита - от 51 000 до 1 300 000 руб.
Срок кредитования - до 60 мес.
Процентная ставка - от 15,9%
Обеспечение - не требуется
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Требования к заемщикам:
Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ
Заполнить заявку
Банку присвоены высокие рейтинги агентств Fitch и Moody's. Сегодня СКБ-Банк – в пятерке крупнейших региональных банков России.
Условия получения кредита наличными в СКБ-Банк:
Сумма кредита - от 51 000 до 1 300 000 руб.
Срок кредитования - до 60 мес.
Процентная ставка - от 15,9%
Обеспечение - не требуется
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Требования к заемщикам:
Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ
Заполнить заявку
Вернуться в «События в стране и мире»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей