Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Указ о прекращении гражданства Украины Андрея Артеменко подписан главой государства Петром Порошенко. Об этом в социальной сети написал лидер Радикальной партии Олег Ляшко. В Верховную раду Артеменко избирался именно от этой политической силы.
http://www.mk.ru/politics/2017/04/30/un ... -krym.html
Не пора ли Путину следовать за Порошенко.
http://www.mk.ru/politics/2017/04/30/un ... -krym.html
Не пора ли Путину следовать за Порошенко.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Как жилось в Украине в годы оккупации фашистской Германией.
http://sputnikbig.ru/ukraina/item/12692 ... -germaniej
Без голодомора.
Активно работали на территории оккупированной Украины и органы пропаганды. Оккупанты издавали 190 газет общим тиражом 1 млн. экземпляров, работали радиостанции, кино¬сеть.
Столицей рейхкомиссариата Украина вместо Киева стал небольшой областной центр на Западной Украине – город Ровно.
Рейхскомиссаром был назначен Эрик Кох, который с первых дней своей власти говорил: «Мне нужно, чтобы поляк при встрече с украинцем убивал украинца и, наоборот, чтобы украинец убивал поляка. Нам не нужны ни русские, ни украинцы, ни поляки. Нам нужны плодородные земли».
Магазины, рестораны, парикмахерские обслуживали только оккупационные войска. Жителям городов запрещалось пользоваться железнодорожным и городским транспортом, электричеством, телеграфом, почтой, аптекой.
На март 1943 года в Германию с Украины было вывезено 5950 тыс. тонн пшени¬цы, 1372 тыс. тонн картофеля, 2120 тыс. голов скота, 49 тыс. тонн масла, 220 тыс. тонн сахара, 400 тыс. голов свиней, 406 тыс. овец.
На территории Украины во время оккупации было уничтожено 3,9 млн. мирных жителей.
Символом Холокоста в Украине стал Бабий Яр, где только 29—30 сентября 1941 года было уничтожено 33 771 евреев
http://sputnikbig.ru/ukraina/item/12692 ... -germaniej
Без голодомора.
Активно работали на территории оккупированной Украины и органы пропаганды. Оккупанты издавали 190 газет общим тиражом 1 млн. экземпляров, работали радиостанции, кино¬сеть.
Столицей рейхкомиссариата Украина вместо Киева стал небольшой областной центр на Западной Украине – город Ровно.
Рейхскомиссаром был назначен Эрик Кох, который с первых дней своей власти говорил: «Мне нужно, чтобы поляк при встрече с украинцем убивал украинца и, наоборот, чтобы украинец убивал поляка. Нам не нужны ни русские, ни украинцы, ни поляки. Нам нужны плодородные земли».
Магазины, рестораны, парикмахерские обслуживали только оккупационные войска. Жителям городов запрещалось пользоваться железнодорожным и городским транспортом, электричеством, телеграфом, почтой, аптекой.
На март 1943 года в Германию с Украины было вывезено 5950 тыс. тонн пшени¬цы, 1372 тыс. тонн картофеля, 2120 тыс. голов скота, 49 тыс. тонн масла, 220 тыс. тонн сахара, 400 тыс. голов свиней, 406 тыс. овец.
На территории Украины во время оккупации было уничтожено 3,9 млн. мирных жителей.
Символом Холокоста в Украине стал Бабий Яр, где только 29—30 сентября 1941 года было уничтожено 33 771 евреев
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Совет Евросоюза по иностранным делам в четверг, 11 мая, утвердил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны Шенгенской зоны, сообщает президент Петр Порошенко на странице в Facebook. По его словам, 17 мая в Страсбурге торжественно будет подписан соответствующий законодательный акт.
РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/politics/20170511/1023943823.html
РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/politics/20170511/1023943823.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Выполнение Минских соглашений.Кто как исполняет.
https://ria.ru/infografika/20170201/1486972292.html
https://ria.ru/infografika/20170201/1486972292.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Референдуму 11 мая 2014 года в днр посвящается...
Так называемый «бывший глава «ЦИК ДНР» Роман Лягин рассказал, как его пытали в «доме правительства ДНР».
Об этом Лягин написал на своей странице в Фейсбук.
«Я подтверждаю, что все высшие должностные лица ДНР, включая Главу, министров, депутатов и представителей ЛДНР в Минске, были согласованы и фактически назначены В.Ю. Сурковым.
12 апреля 2016 года меня, в качестве председателя ЦИК ДНР, за отказ от выполнения прямых поручений, пытали в здании Администрации Главы ДНР, в присутствии Полякова Максима Борисовича, сотрудника Администрации Президента РФ. В его же присутствии я, в обмен на безопасность семьи и быструю смерть, написал предсмертную записку, в которой обвинил в своей смерти Ходаковского А.С.
Из-за огласки в СМИ, был освобожден и выехал в РФ, где не чувствую себя в безопасности», - отметил Лягин.
Так называемый «бывший глава «ЦИК ДНР» Роман Лягин рассказал, как его пытали в «доме правительства ДНР».
Об этом Лягин написал на своей странице в Фейсбук.
«Я подтверждаю, что все высшие должностные лица ДНР, включая Главу, министров, депутатов и представителей ЛДНР в Минске, были согласованы и фактически назначены В.Ю. Сурковым.
12 апреля 2016 года меня, в качестве председателя ЦИК ДНР, за отказ от выполнения прямых поручений, пытали в здании Администрации Главы ДНР, в присутствии Полякова Максима Борисовича, сотрудника Администрации Президента РФ. В его же присутствии я, в обмен на безопасность семьи и быструю смерть, написал предсмертную записку, в которой обвинил в своей смерти Ходаковского А.С.
Из-за огласки в СМИ, был освобожден и выехал в РФ, где не чувствую себя в безопасности», - отметил Лягин.
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