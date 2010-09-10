Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5804
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 30 апр 2017, 12:16

Указ о прекращении гражданства Украины Андрея Артеменко подписан главой государства Петром Порошенко. Об этом в социальной сети написал лидер Радикальной партии Олег Ляшко. В Верховную раду Артеменко избирался именно от этой политической силы.
http://www.mk.ru/politics/2017/04/30/un ... -krym.html
Не пора ли Путину следовать за Порошенко.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5804
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 04 май 2017, 16:30

Как жилось в Украине в годы оккупации фашистской Германией.
http://sputnikbig.ru/ukraina/item/12692 ... -germaniej
Без голодомора.

Активно работали на территории оккупированной Украины и органы пропаганды. Оккупанты издавали 190 газет общим тиражом 1 млн. экземпляров, работали радиостанции, кино¬сеть.
Столицей рейхкомиссариата Украина вместо Киева стал небольшой областной центр на Западной Украине – город Ровно.
Рейхскомиссаром был назначен Эрик Кох, который с первых дней своей власти говорил: «Мне нужно, чтобы поляк при встрече с украинцем убивал украинца и, наоборот, чтобы украинец убивал поляка. Нам не нужны ни русские, ни украинцы, ни поляки. Нам нужны плодородные земли».
Магазины, рестораны, парикмахерские обслуживали только оккупационные войска. Жителям городов запрещалось пользоваться железнодорожным и городским транспортом, электричеством, телеграфом, почтой, аптекой.
На март 1943 года в Германию с Украины было вывезено 5950 тыс. тонн пшени¬цы, 1372 тыс. тонн картофеля, 2120 тыс. голов скота, 49 тыс. тонн масла, 220 тыс. тонн сахара, 400 тыс. голов свиней, 406 тыс. овец.
На территории Украины во время оккупации было уничтожено 3,9 млн. мирных жителей.

Символом Холокоста в Украине стал Бабий Яр, где только 29—30 сентября 1941 года было уничтожено 33 771 евреев
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5804
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 06 май 2017, 11:06

Изображение

Эту валюту немцы отпечатали для укранцев
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5804
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 06 май 2017, 11:11

Изображение
Эту валюту напечатал Кравчук в замен советскому рублю,который сбросил в Россию и не мало. Сбросили рубли в Россию страны Прибалтики. Скупали продукцию Рязцветмета- оловянистые и серебряные припои и редкоземельные металлы. Скупали металлолом и сами цветные металлы из Госзапаса на "особый период".
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5804
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Вчера, 12:03

Совет Евросоюза по иностранным делам в четверг, 11 мая, утвердил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны Шенгенской зоны, сообщает президент Петр Порошенко на странице в Facebook. По его словам, 17 мая в Страсбурге торжественно будет подписан соответствующий законодательный акт.
РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/politics/20170511/1023943823.html
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5804
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Вчера, 12:22

Выполнение Минских соглашений.Кто как исполняет.
https://ria.ru/infografika/20170201/1486972292.html
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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2707
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение MrM » Вчера, 19:12

Референдуму 11 мая 2014 года в днр посвящается...
Так называемый «бывший глава «ЦИК ДНР» Роман Лягин рассказал, как его пытали в «доме правительства ДНР».
Об этом Лягин написал на своей странице в Фейсбук.
«Я подтверждаю, что все высшие должностные лица ДНР, включая Главу, министров, депутатов и представителей ЛДНР в Минске, были согласованы и фактически назначены В.Ю. Сурковым.
12 апреля 2016 года меня, в качестве председателя ЦИК ДНР, за отказ от выполнения прямых поручений, пытали в здании Администрации Главы ДНР, в присутствии Полякова Максима Борисовича, сотрудника Администрации Президента РФ. В его же присутствии я, в обмен на безопасность семьи и быструю смерть, написал предсмертную записку, в которой обвинил в своей смерти Ходаковского А.С.
Из-за огласки в СМИ, был освобожден и выехал в РФ, где не чувствую себя в безопасности», - отметил Лягин.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5804
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 15:22

Р.Лягин был ли главой ЦИК при проведении референдума в мае 2014года?
В апреле 2014г главой Донецкой области был назначен Януковичем. 11 апреля 2014г начался А ТО по указу Турчинова.
Пока шли мелкие стычки между сепаратистами и милицией.
И баррикады 6 апреля 2014г
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5804
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 15:40

Алекса́ндр Влади́мирович Заха́рченко (укр. Олександр Володимирович Захарченко; род. 26 июня 1976, Донецк, Украинская ССР, СССР) — государственный и военный деятель непризнанной Донецкой Народной Республики. Глава государства (с 4 ноября 2014), председатель Совета министров (с 7 августа 2014) и верховный главнокомандующий вооружёнными силами ДНР. Генерал-майор ДНР (2016), генерал-майор ЛНР (2015).
Президентом Украины Порошенко сделала В.Нуланд и 5 млрд $ инвестиций в беспамятство своей,украинской истории.
Когда же глава ЦИК говорил о пытках,кто его отстранил?
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