Сообщение ivanes » 18 минут назад

"Рейхскомиссаром был назначен Эрик Кох, который с первых дней своей власти говорил: «Мне нужно, чтобы поляк при встрече с украинцем убивал украинца и, наоборот, чтобы украинец убивал поляка. Нам не нужны ни русские, ни украинцы, ни поляки. Нам нужны плодородные земли».

«Всё я имею против евреев. Украина имеет против евреев. Вы не украинцы и вас я буду уничтожать вместе с Рабиновичем. Еще раз говорю — пошли вы нахрен, ж_ды, достали уже украинский народ», — такую цитату генерала СБУ Василия Вовка привел на своей странице в Facebook директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.Высказывания очень похожи.Одни о поляках и украинцев,другие - о евреях.