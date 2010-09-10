Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Указ о прекращении гражданства Украины Андрея Артеменко подписан главой государства Петром Порошенко. Об этом в социальной сети написал лидер Радикальной партии Олег Ляшко. В Верховную раду Артеменко избирался именно от этой политической силы.
http://www.mk.ru/politics/2017/04/30/un ... -krym.html
Не пора ли Путину следовать за Порошенко.
http://www.mk.ru/politics/2017/04/30/un ... -krym.html
Не пора ли Путину следовать за Порошенко.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Как жилось в Украине в годы оккупации фашистской Германией.
http://sputnikbig.ru/ukraina/item/12692 ... -germaniej
Без голодомора.
Активно работали на территории оккупированной Украины и органы пропаганды. Оккупанты издавали 190 газет общим тиражом 1 млн. экземпляров, работали радиостанции, кино¬сеть.
Столицей рейхкомиссариата Украина вместо Киева стал небольшой областной центр на Западной Украине – город Ровно.
Рейхскомиссаром был назначен Эрик Кох, который с первых дней своей власти говорил: «Мне нужно, чтобы поляк при встрече с украинцем убивал украинца и, наоборот, чтобы украинец убивал поляка. Нам не нужны ни русские, ни украинцы, ни поляки. Нам нужны плодородные земли».
Магазины, рестораны, парикмахерские обслуживали только оккупационные войска. Жителям городов запрещалось пользоваться железнодорожным и городским транспортом, электричеством, телеграфом, почтой, аптекой.
На март 1943 года в Германию с Украины было вывезено 5950 тыс. тонн пшени¬цы, 1372 тыс. тонн картофеля, 2120 тыс. голов скота, 49 тыс. тонн масла, 220 тыс. тонн сахара, 400 тыс. голов свиней, 406 тыс. овец.
На территории Украины во время оккупации было уничтожено 3,9 млн. мирных жителей.
Символом Холокоста в Украине стал Бабий Яр, где только 29—30 сентября 1941 года было уничтожено 33 771 евреев
http://sputnikbig.ru/ukraina/item/12692 ... -germaniej
Без голодомора.
Активно работали на территории оккупированной Украины и органы пропаганды. Оккупанты издавали 190 газет общим тиражом 1 млн. экземпляров, работали радиостанции, кино¬сеть.
Столицей рейхкомиссариата Украина вместо Киева стал небольшой областной центр на Западной Украине – город Ровно.
Рейхскомиссаром был назначен Эрик Кох, который с первых дней своей власти говорил: «Мне нужно, чтобы поляк при встрече с украинцем убивал украинца и, наоборот, чтобы украинец убивал поляка. Нам не нужны ни русские, ни украинцы, ни поляки. Нам нужны плодородные земли».
Магазины, рестораны, парикмахерские обслуживали только оккупационные войска. Жителям городов запрещалось пользоваться железнодорожным и городским транспортом, электричеством, телеграфом, почтой, аптекой.
На март 1943 года в Германию с Украины было вывезено 5950 тыс. тонн пшени¬цы, 1372 тыс. тонн картофеля, 2120 тыс. голов скота, 49 тыс. тонн масла, 220 тыс. тонн сахара, 400 тыс. голов свиней, 406 тыс. овец.
На территории Украины во время оккупации было уничтожено 3,9 млн. мирных жителей.
Символом Холокоста в Украине стал Бабий Яр, где только 29—30 сентября 1941 года было уничтожено 33 771 евреев
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Совет Евросоюза по иностранным делам в четверг, 11 мая, утвердил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны Шенгенской зоны, сообщает президент Петр Порошенко на странице в Facebook. По его словам, 17 мая в Страсбурге торжественно будет подписан соответствующий законодательный акт.
РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/politics/20170511/1023943823.html
РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/politics/20170511/1023943823.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Выполнение Минских соглашений.Кто как исполняет.
https://ria.ru/infografika/20170201/1486972292.html
https://ria.ru/infografika/20170201/1486972292.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Референдуму 11 мая 2014 года в днр посвящается...
Так называемый «бывший глава «ЦИК ДНР» Роман Лягин рассказал, как его пытали в «доме правительства ДНР».
Об этом Лягин написал на своей странице в Фейсбук.
«Я подтверждаю, что все высшие должностные лица ДНР, включая Главу, министров, депутатов и представителей ЛДНР в Минске, были согласованы и фактически назначены В.Ю. Сурковым.
12 апреля 2016 года меня, в качестве председателя ЦИК ДНР, за отказ от выполнения прямых поручений, пытали в здании Администрации Главы ДНР, в присутствии Полякова Максима Борисовича, сотрудника Администрации Президента РФ. В его же присутствии я, в обмен на безопасность семьи и быструю смерть, написал предсмертную записку, в которой обвинил в своей смерти Ходаковского А.С.
Из-за огласки в СМИ, был освобожден и выехал в РФ, где не чувствую себя в безопасности», - отметил Лягин.
Так называемый «бывший глава «ЦИК ДНР» Роман Лягин рассказал, как его пытали в «доме правительства ДНР».
Об этом Лягин написал на своей странице в Фейсбук.
«Я подтверждаю, что все высшие должностные лица ДНР, включая Главу, министров, депутатов и представителей ЛДНР в Минске, были согласованы и фактически назначены В.Ю. Сурковым.
12 апреля 2016 года меня, в качестве председателя ЦИК ДНР, за отказ от выполнения прямых поручений, пытали в здании Администрации Главы ДНР, в присутствии Полякова Максима Борисовича, сотрудника Администрации Президента РФ. В его же присутствии я, в обмен на безопасность семьи и быструю смерть, написал предсмертную записку, в которой обвинил в своей смерти Ходаковского А.С.
Из-за огласки в СМИ, был освобожден и выехал в РФ, где не чувствую себя в безопасности», - отметил Лягин.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Алекса́ндр Влади́мирович Заха́рченко (укр. Олександр Володимирович Захарченко; род. 26 июня 1976, Донецк, Украинская ССР, СССР) — государственный и военный деятель непризнанной Донецкой Народной Республики. Глава государства (с 4 ноября 2014), председатель Совета министров (с 7 августа 2014) и верховный главнокомандующий вооружёнными силами ДНР. Генерал-майор ДНР (2016), генерал-майор ЛНР (2015).
Президентом Украины Порошенко сделала В.Нуланд и 5 млрд $ инвестиций в беспамятство своей,украинской истории.
Когда же глава ЦИК говорил о пытках,кто его отстранил?
Президентом Украины Порошенко сделала В.Нуланд и 5 млрд $ инвестиций в беспамятство своей,украинской истории.
Когда же глава ЦИК говорил о пытках,кто его отстранил?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Лягина "отправили в отставку" с нанесением увечий здоровью прямо в кабинете дегенарала-чикенбургера всея дыры Олександра Володимировича.
https://gazeta.ru/politics/2016/04/17_a_8179493.shtml
А теперь вот появились его комментарии с подробностями о "выборном процессе" и "становлении демократии и гражданского общества молодой республики".
Вы серьезно верите, Иванес, в то фуфло про дыру, что поют по первому каналу? Содержание молодых республик обходится РФ в 2 млрд. баксов в год при нищенских пенсиях и зарплатах. За эти деньги мы не способны наладить там даже минимальный уровень жизни. А Захарченко фактически гауляйтер оккупированных территорий.
https://gazeta.ru/politics/2016/04/17_a_8179493.shtml
А теперь вот появились его комментарии с подробностями о "выборном процессе" и "становлении демократии и гражданского общества молодой республики".
Вы серьезно верите, Иванес, в то фуфло про дыру, что поют по первому каналу? Содержание молодых республик обходится РФ в 2 млрд. баксов в год при нищенских пенсиях и зарплатах. За эти деньги мы не способны наладить там даже минимальный уровень жизни. А Захарченко фактически гауляйтер оккупированных территорий.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Как сообщал Корреспондент.net, Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Экс-мэру Славянска инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.
http://korrespondent.net/ukraine/385082 ... vertyi-raz
Демократия в действии. И так будет с каждым жителем Донбасса за участие в референдуме и избрании Захарченко.
Все они посягали на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создание тер.групп и организаций.
http://korrespondent.net/ukraine/385082 ... vertyi-raz
Демократия в действии. И так будет с каждым жителем Донбасса за участие в референдуме и избрании Захарченко.
Все они посягали на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создание тер.групп и организаций.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
"Мы обязаны дать крымским татарам право на самоопределение в рамках единого украинского государства. Это то, что мы задолжали крымским татарам. Украинская власть это должна была сделать по крайней мере 20 лет назад. И сейчас ситуация была бы совершенно иной", - сказал президент. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/politika/poroshenko-g ... 59117.html
Более 50 лет думала об этом Украина и УССР.
Когда большая часть крымских татар осталась в России. Меджлис в Киеве.
Более 50 лет думала об этом Украина и УССР.
Когда большая часть крымских татар осталась в России. Меджлис в Киеве.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Міністерство підготувало проект наказу, що знижує розмір збору за обслуговування пасажирів в аеропорту "Бориспіль" з 17 дол до 13 дол.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
«Да, здесь тяжело. Да, многое – в сравнении с тем, как могло бы быть – выглядит диким. Да, здесь проблемы с безопасностью, медициной, образованием и сложно строить планы на будущее. Это все правда. Но глупо думать, что получив гражданство и пройдя паспортный контроль, вы автоматически станете частью общества в другой стране. Это иллюзия. Вы никогда не будете там своими. Даже имея свой большой бизнес, вы всегда там будете чужими».
Мустафа Найем рассказал об эмиргантах.
Мустафа Найем рассказал об эмиргантах.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Міністерство підготувало проект наказу, що знижує розмір збору за обслуговування пасажирів в аеропорту "Бориспіль" з 17 дол до 13 дол.
Дедушка заболел, похоже... постит на мове, причем черти-чё Чем его могла эта новость так шокировать???
Видимо, чем-то очень впечатлился... или в голову надуло, когда здоровьем заряжался
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Соответствующий указ размещен на сайте президента.
Таким образом, новые санкции против России предусматривают блокирование доступа к таким популярным соцсетям, как "ВКонтакте" и "Одноклассники". Также доступ будет заблокирован ко всем сервисам "Яндекса" - "Яндекс.Деньги", "Яндекс.Новости", "Яндекс.Почта", Метро, Касса, Календарь, Кинопоиск, Авиа, Веб-мастер, Видео, Погода, кроме главной страницы "Яндекса".
Под санкции попадают и "Mail.Ru Group", сайты антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и DrWeb. Также блокируются активы, запрет на транзакции и вещания российских телекомпаний: "ТВ Центр", РБК, ВГТРК, "НТВ-Плюс", "Звезда", ТНТ, РЕН, ОТР.
Всего в запретный список попали 468 юридических и 1228 физических лиц. Срок санкций для юридических лиц продолжается сроком на 1-3 года, для физических - сроком на 1-5 лет, а в некоторых - бессрочно.
https://beztabu.net/poroshenko-podpisal ... kte_n19227
Таким образом, новые санкции против России предусматривают блокирование доступа к таким популярным соцсетям, как "ВКонтакте" и "Одноклассники". Также доступ будет заблокирован ко всем сервисам "Яндекса" - "Яндекс.Деньги", "Яндекс.Новости", "Яндекс.Почта", Метро, Касса, Календарь, Кинопоиск, Авиа, Веб-мастер, Видео, Погода, кроме главной страницы "Яндекса".
Под санкции попадают и "Mail.Ru Group", сайты антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и DrWeb. Также блокируются активы, запрет на транзакции и вещания российских телекомпаний: "ТВ Центр", РБК, ВГТРК, "НТВ-Плюс", "Звезда", ТНТ, РЕН, ОТР.
Всего в запретный список попали 468 юридических и 1228 физических лиц. Срок санкций для юридических лиц продолжается сроком на 1-3 года, для физических - сроком на 1-5 лет, а в некоторых - бессрочно.
https://beztabu.net/poroshenko-podpisal ... kte_n19227
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
«Всё я имею против евреев. Украина имеет против евреев. Вы не украинцы и вас я буду уничтожать вместе с Рабиновичем. Еще раз говорю — пошли вы нахрен, ж_ды, достали уже украинский народ», — такую цитату генерала СБУ Василия Вовка привел на своей странице в Facebook директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
http://www.divannaya-sotnya.com/general ... inovichem/
"Рейхскомиссаром был назначен Эрик Кох, который с первых дней своей власти говорил: «Мне нужно, чтобы поляк при встрече с украинцем убивал украинца и, наоборот, чтобы украинец убивал поляка. Нам не нужны ни русские, ни украинцы, ни поляки. Нам нужны плодородные земли»."
Высказывания очень похожи.Одни о поляках и украинцев,другие - о евреях.
http://www.divannaya-sotnya.com/general ... inovichem/
"Рейхскомиссаром был назначен Эрик Кох, который с первых дней своей власти говорил: «Мне нужно, чтобы поляк при встрече с украинцем убивал украинца и, наоборот, чтобы украинец убивал поляка. Нам не нужны ни русские, ни украинцы, ни поляки. Нам нужны плодородные земли»."
Высказывания очень похожи.Одни о поляках и украинцев,другие - о евреях.
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