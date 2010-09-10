Сообщение MrM » 11 май 2017, 19:12

Референдуму 11 мая 2014 года в днр посвящается...

Так называемый «бывший глава «ЦИК ДНР» Роман Лягин рассказал, как его пытали в «доме правительства ДНР».

Об этом Лягин написал на своей странице в Фейсбук.

«Я подтверждаю, что все высшие должностные лица ДНР, включая Главу, министров, депутатов и представителей ЛДНР в Минске, были согласованы и фактически назначены В.Ю. Сурковым.

12 апреля 2016 года меня, в качестве председателя ЦИК ДНР, за отказ от выполнения прямых поручений, пытали в здании Администрации Главы ДНР, в присутствии Полякова Максима Борисовича, сотрудника Администрации Президента РФ. В его же присутствии я, в обмен на безопасность семьи и быструю смерть, написал предсмертную записку, в которой обвинил в своей смерти Ходаковского А.С.

Из-за огласки в СМИ, был освобожден и выехал в РФ, где не чувствую себя в безопасности», - отметил Лягин.