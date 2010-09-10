Вместе разбираем враньё об Украине
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- Vredtech
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Raider писал(а): ...лекарства уже не помогают...
Надеюсь, что это не заразно, а то доведеться всю свою зарплату на лікарів витрачати, да и ліки зараз дорогі...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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