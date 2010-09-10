Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2709
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение MrM » Сегодня, 06:45

Все (Иванес и киселисты родного телевизора) переживают о несчастных хохлах, оставшихся без вк и одноклассников. О несчастных россиянах, оставшихся по надуманному поводу без линкедина и возможно без телеграмма никто думать не хочет. Всем плевать.
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