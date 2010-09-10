Сообщение MrM » Сегодня, 06:45

Все (Иванес и киселисты родного телевизора) переживают о несчастных хохлах, оставшихся без вк и одноклассников. О несчастных россиянах, оставшихся по надуманному поводу без линкедина и возможно без телеграмма никто думать не хочет. Всем плевать.