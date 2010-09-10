Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Все (Иванес и киселисты родного телевизора) переживают о несчастных хохлах, оставшихся без вк и одноклассников. О несчастных россиянах, оставшихся по надуманному поводу без линкедина и возможно без телеграмма никто думать не хочет. Всем плевать.
Вернуться в «События в стране и мире»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей