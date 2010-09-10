Сообщение ivanes » 17 май 2017, 19:41

немного о В.Ю.Суркове.

Он был в Киеве с января по май 2014г. Он там не занимался снайперами.Его группа,по всей видимости, отсканировала

разговоры Нуланд с послом и другими иностранными политиками. Она перед сдачей своего поста в Госдепе побывала в Москве и вела переговоры именно с Сурковым,а не с МИД. Видимо узнала про все свои разговоры в Киеве.

Есть "крючек" у Суркова.



Однако, вместо того, чтобы засылать кураторов с печеньками в Киев, президент США пошел иным путем. Через голову Петра Порошенко США налаживает прямой канал связи с помощником президента РФ Сурковым. Тем самым, которого майдауны обвиняли в расстреле «Небесной сотни» в 2014-м. Теперь он напрямую будет работать с Госдепом, представители которого не уговаривают Порошенко, а лишь звонят ему из Москвы, обещая территориальную защиту и требуя взамен выполнять Минск-2. А за спиной лидера незламной нации шушукаются с Сурковым, с которым Рекс Тиллерсон входит в прямой «контакт».



Кстати, как сообщает Buzzfeed со ссылкой на европейских чиновников, отбор посланника для переговоров по ситуации в Украине с помощником президента РФ Владиславом Сурковым будет контролировать лично президент США. Администрация хочет создать должность спецпредставителя по Украине, который лично будет вести переговоры с Москвой.