Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Все (Иванес и киселисты родного телевизора) переживают о несчастных хохлах, оставшихся без вк и одноклассников. О несчастных россиянах, оставшихся по надуманному поводу без линкедина и возможно без телеграмма никто думать не хочет. Всем плевать.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
10 мая 2017 в 10:41, просмотров: 7000
Мэр украинского города Днепр, который был переименован в рамках декоммунизации из бывшего Днепропетровска, Борис Филатов заявил о прекращении финансирования всех ветеранских организаций города. Об этом днепровский градоначальник написал на своей странице в Facebook.
При этом Филатов заявил, что депутаты горсовета выделят финансовую помощь союзу ветеранов АТО (так в Киеве называют «антитеррористическую операцию» против ополченцев Донбасса).
http://www.mk.ru/politics/2017/05/10/me ... zaciy.html
Ветераны -афганцы чуть -чуть побили радикалов 9 мая и тогда начальники местной полиции сняты с должности за бездействие,а мэр прекратил финансирование афганцев.
Мэр украинского города Днепр, который был переименован в рамках декоммунизации из бывшего Днепропетровска, Борис Филатов заявил о прекращении финансирования всех ветеранских организаций города. Об этом днепровский градоначальник написал на своей странице в Facebook.
При этом Филатов заявил, что депутаты горсовета выделят финансовую помощь союзу ветеранов АТО (так в Киеве называют «антитеррористическую операцию» против ополченцев Донбасса).
http://www.mk.ru/politics/2017/05/10/me ... zaciy.html
Ветераны -афганцы чуть -чуть побили радикалов 9 мая и тогда начальники местной полиции сняты с должности за бездействие,а мэр прекратил финансирование афганцев.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
MrM писал(а):Все (Иванес и киселисты родного телевизора) переживают о несчастных хохлах, оставшихся без вк и одноклассников. О несчастных россиянах, оставшихся по надуманному поводу без линкедина и возможно без телеграмма никто думать не хочет. Всем плевать.
Я свободно атакую В.Ковтуна и ему подобных.через Фаесбук. Скажем привожу и сопоставляю заявления гауляйтера Украины Коха и генерала СБУ о евреях. Завертелись.
«Всё я имею против евреев. Украина имеет против евреев. Вы не украинцы и вас я буду уничтожать вместе с Рабиновичем. Еще раз говорю — пошли вы нахрен, ж_ды, достали уже украинский народ», — такую цитату генерала СБУ Василия Вовка привел на своей странице в Facebook директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
http://www.divannaya-sotnya.com/general ... inovichem/
"Рейхскомиссаром был назначен Эрик Кох, который с первых дней своей власти говорил: «Мне нужно, чтобы поляк при встрече с украинцем убивал украинца и, наоборот, чтобы украинец убивал поляка. Нам не нужны ни русские, ни украинцы, ни поляки. Нам нужны плодородные земли»."
400 тыс предпринимателей и предприятий Украины не смогут пользоваться Бухгалтерия -1С,антивирусом от Касперского. Но связь украинских провайдеров со всемирной сетью проходят через Россию. Спецсвязь с США идет через Россию. Пусть подумает Порошенко и Ко.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
немного о В.Ю.Суркове.
Он был в Киеве с января по май 2014г. Он там не занимался снайперами.Его группа,по всей видимости, отсканировала
разговоры Нуланд с послом и другими иностранными политиками. Она перед сдачей своего поста в Госдепе побывала в Москве и вела переговоры именно с Сурковым,а не с МИД. Видимо узнала про все свои разговоры в Киеве.
Есть "крючек" у Суркова.
Однако, вместо того, чтобы засылать кураторов с печеньками в Киев, президент США пошел иным путем. Через голову Петра Порошенко США налаживает прямой канал связи с помощником президента РФ Сурковым. Тем самым, которого майдауны обвиняли в расстреле «Небесной сотни» в 2014-м. Теперь он напрямую будет работать с Госдепом, представители которого не уговаривают Порошенко, а лишь звонят ему из Москвы, обещая территориальную защиту и требуя взамен выполнять Минск-2. А за спиной лидера незламной нации шушукаются с Сурковым, с которым Рекс Тиллерсон входит в прямой «контакт».
Кстати, как сообщает Buzzfeed со ссылкой на европейских чиновников, отбор посланника для переговоров по ситуации в Украине с помощником президента РФ Владиславом Сурковым будет контролировать лично президент США. Администрация хочет создать должность спецпредставителя по Украине, который лично будет вести переговоры с Москвой.
Он был в Киеве с января по май 2014г. Он там не занимался снайперами.Его группа,по всей видимости, отсканировала
разговоры Нуланд с послом и другими иностранными политиками. Она перед сдачей своего поста в Госдепе побывала в Москве и вела переговоры именно с Сурковым,а не с МИД. Видимо узнала про все свои разговоры в Киеве.
Есть "крючек" у Суркова.
Однако, вместо того, чтобы засылать кураторов с печеньками в Киев, президент США пошел иным путем. Через голову Петра Порошенко США налаживает прямой канал связи с помощником президента РФ Сурковым. Тем самым, которого майдауны обвиняли в расстреле «Небесной сотни» в 2014-м. Теперь он напрямую будет работать с Госдепом, представители которого не уговаривают Порошенко, а лишь звонят ему из Москвы, обещая территориальную защиту и требуя взамен выполнять Минск-2. А за спиной лидера незламной нации шушукаются с Сурковым, с которым Рекс Тиллерсон входит в прямой «контакт».
Кстати, как сообщает Buzzfeed со ссылкой на европейских чиновников, отбор посланника для переговоров по ситуации в Украине с помощником президента РФ Владиславом Сурковым будет контролировать лично президент США. Администрация хочет создать должность спецпредставителя по Украине, который лично будет вести переговоры с Москвой.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Москва, 17.05.2017
Роман Паршин,эксперт напоминает, что на прошлой неделе Стокгольмский арбитраж неожиданно перенес дату вынесения решения по долгому и сложному разбирательству между Газпромом и Нафтогазом. С большой долей вероятности, решение было бы в пользу российской компании, что, и в этом руководство украинской компании уже призналось, привело бы к банкротству, так как 37 млрд долларов - это непомерная нагрузка для Нафтогаза, взять эти деньги просто неоткуда, с учетом того, что, кроме транзита российских энергоносителей, альтернативных источников дохода у него попросту нет.
В случае банкротства Нафтогаза под вопросом окажутся поставки газа в Европу, а это уже проблема ЕС, на рынке которого доля Газпрома доходит до половины поставок.
http://expert.ru/2017/05/2/ukraina/?partner=988462
Роман Паршин,эксперт напоминает, что на прошлой неделе Стокгольмский арбитраж неожиданно перенес дату вынесения решения по долгому и сложному разбирательству между Газпромом и Нафтогазом. С большой долей вероятности, решение было бы в пользу российской компании, что, и в этом руководство украинской компании уже призналось, привело бы к банкротству, так как 37 млрд долларов - это непомерная нагрузка для Нафтогаза, взять эти деньги просто неоткуда, с учетом того, что, кроме транзита российских энергоносителей, альтернативных источников дохода у него попросту нет.
В случае банкротства Нафтогаза под вопросом окажутся поставки газа в Европу, а это уже проблема ЕС, на рынке которого доля Газпрома доходит до половины поставок.
http://expert.ru/2017/05/2/ukraina/?partner=988462
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
третий год вангуешь...о крахе Украины. а пока получил только повышение цен в своей стране, да плевок в лицо в виде прибавки к пенсии. продолжайте стучать...тьфу..работать товарищ...ivanes писал(а):В случае банкротства Нафтогаза
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Ю.Тимошенко:" Украинский народ доведен до предела,мы вошли в 10-ку беднейших стран мира-это нонсенс для европейской страны! Даже тем выстраданным безвизом,который получили,могут воспользоваться максимум 10-15%"
За что боролись на Майдане? За снятие олигарха,за вхождение в ЕС. Что получили.Во власти олигарх.коррупция выросла и пустили украинских туристов в Европу.
П.Порошенко: "Сегодня Украина(получив безвизовый режим) оформила развод с Российской империей".
Как всегда бывает при разводе, делят нажитое совместно имущество.Пора поделить АЭС,Сев.Крымский канал,Крым и Севастополь.
За что боролись на Майдане? За снятие олигарха,за вхождение в ЕС. Что получили.Во власти олигарх.коррупция выросла и пустили украинских туристов в Европу.
П.Порошенко: "Сегодня Украина(получив безвизовый режим) оформила развод с Российской империей".
Как всегда бывает при разводе, делят нажитое совместно имущество.Пора поделить АЭС,Сев.Крымский канал,Крым и Севастополь.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
А подумай, старый делильщик, ведь миллионы украинцев строили гэс в сибири, крупнейшие заводы в РСФСР, это тогда тоже надо разделить.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):коррупция выросла
Утверждение требует серьезных доказательств. В абсолютных цифрах наверняка снизилась. Нет прежней "кормовой базы".
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Порошенко увеличил свои активы почти в 5 раз.
Аваков задекларировал 200тыс евро наличными.Приводил. Яценюк в 2016г отпраздновал свой первый миллиард $/
Читайте декларации украинских чиновников.
"Среди 41 страны Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки первое место занимает Украина - 88% респондентов ответили утвердительно. Россия в этом рейтинге имеет 16 место.
http://news.liga.net/news/politics/1473 ... strany.htm
Другие агентства ставят Украину по уровню коррупции в 2016г на 142 место,в 2012г - 130 место,Россия в 2016г - 136 место.Чем больше коррупция,тем более высокое место.
Аваков задекларировал 200тыс евро наличными.Приводил. Яценюк в 2016г отпраздновал свой первый миллиард $/
Читайте декларации украинских чиновников.
"Среди 41 страны Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки первое место занимает Украина - 88% респондентов ответили утвердительно. Россия в этом рейтинге имеет 16 место.
http://news.liga.net/news/politics/1473 ... strany.htm
Другие агентства ставят Украину по уровню коррупции в 2016г на 142 место,в 2012г - 130 место,Россия в 2016г - 136 место.Чем больше коррупция,тем более высокое место.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
UNCLE1911 писал(а):А подумай, старый делильщик, ведь миллионы украинцев строили гэс в сибири, крупнейшие заводы в РСФСР, это тогда тоже надо разделить.
Миллионы украинцев поднимали целину в Казахстане. Кто строил ГЭС в Сибири,там и жить остались. Они валили лес для крепи шахт,но временно.Уехали.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Печально читать ваши комментарии.Наши страны страдают и мы достойны лучшей жизни, сколько общаюсь с украинцами -- нормальные адекватные люди, идиоты есть везде, нас ссорят телевизоры)Их на нас травят, а нас на них, чтобы не дай бог мы не скомпонировались
Вернуться в «События в стране и мире»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя