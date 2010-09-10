Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6045
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Вчера, 18:23

Что-то в Рязани убивали Слоны и Арапетовцы.Без УК РФ. У меня племянника убили около Рязани-3. Убийца не найден. Сейчас сами себя убивают водители. До 40 тыс чел в год. И войны типа Афганской не надо.Там за 10 лет погибло 14300 солдат.
Я о том,что ст 108,109,110 грозит всем жителям ДНЛР. Для чего им объединение с Украиной? Там убийцы более 10 тыс жителей ДНЛР. Можно жить в одном обозе с убийцами?
Украинцы потеряли более 2 тыс бойцов АТО. Могут ли матери убитых жить с убийцами?
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