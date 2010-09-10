Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Что-то в Рязани убивали Слоны и Арапетовцы.Без УК РФ. У меня племянника убили около Рязани-3. Убийца не найден. Сейчас сами себя убивают водители. До 40 тыс чел в год. И войны типа Афганской не надо.Там за 10 лет погибло 14300 солдат.
Я о том,что ст 108,109,110 грозит всем жителям ДНЛР. Для чего им объединение с Украиной? Там убийцы более 10 тыс жителей ДНЛР. Можно жить в одном обозе с убийцами?
Украинцы потеряли более 2 тыс бойцов АТО. Могут ли матери убитых жить с убийцами?
Я о том,что ст 108,109,110 грозит всем жителям ДНЛР. Для чего им объединение с Украиной? Там убийцы более 10 тыс жителей ДНЛР. Можно жить в одном обозе с убийцами?
Украинцы потеряли более 2 тыс бойцов АТО. Могут ли матери убитых жить с убийцами?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
У Вас устаревшие сведения. ОРДЛО теперь уже мечтает слиться в экстазе с украми в целях образования Малороссии. Сам курмаршал и его зампотылу заявили после Дня Металлурга. Либо тяжелый групповой запой, либо призрак "гибридного поражения" в "гибридной войне" для РФ. Ни о каком присоединении к РФ по мотивам Крыма уже и речи нет.
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