Сообщение ivanes » 23 июл 2017, 18:23

Что-то в Рязани убивали Слоны и Арапетовцы.Без УК РФ. У меня племянника убили около Рязани-3. Убийца не найден. Сейчас сами себя убивают водители. До 40 тыс чел в год. И войны типа Афганской не надо.Там за 10 лет погибло 14300 солдат.

Я о том,что ст 108,109,110 грозит всем жителям ДНЛР. Для чего им объединение с Украиной? Там убийцы более 10 тыс жителей ДНЛР. Можно жить в одном обозе с убийцами?

Украинцы потеряли более 2 тыс бойцов АТО. Могут ли матери убитых жить с убийцами?