Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Что-то в Рязани убивали Слоны и Арапетовцы.Без УК РФ. У меня племянника убили около Рязани-3. Убийца не найден. Сейчас сами себя убивают водители. До 40 тыс чел в год. И войны типа Афганской не надо.Там за 10 лет погибло 14300 солдат.
Я о том,что ст 108,109,110 грозит всем жителям ДНЛР. Для чего им объединение с Украиной? Там убийцы более 10 тыс жителей ДНЛР. Можно жить в одном обозе с убийцами?
Украинцы потеряли более 2 тыс бойцов АТО. Могут ли матери убитых жить с убийцами?
Я о том,что ст 108,109,110 грозит всем жителям ДНЛР. Для чего им объединение с Украиной? Там убийцы более 10 тыс жителей ДНЛР. Можно жить в одном обозе с убийцами?
Украинцы потеряли более 2 тыс бойцов АТО. Могут ли матери убитых жить с убийцами?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
У Вас устаревшие сведения. ОРДЛО теперь уже мечтает слиться в экстазе с украми в целях образования Малороссии. Сам курмаршал и его зампотылу заявили после Дня Металлурга. Либо тяжелый групповой запой, либо призрак "гибридного поражения" в "гибридной войне" для РФ. Ни о каком присоединении к РФ по мотивам Крыма уже и речи нет.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Киев, 26 июля 2017, 12:25 — REGNUM Печерский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины (СБУ) зарегистрировать заявление экс-заместителя генпрокурора страны Рената Кузьмина, который подозревает президента Украины Петра Порошенко в госизмене. Об этом сообщил сам Кузьмин, опубликовавший на своей странице в соцсети Facebook ответ суда.
Подробности: https://regnum.ru/news/2304662.html
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Подробности: https://regnum.ru/news/2304662.html
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
это хорошо или плохо? или тебе главное за пост копеечку срубить?ivanes писал(а):Киев, 26 июля 2017, 12:25 — REGNUM Печерский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В США «взвинтили» цены на уголь для Украины
В отчете Минэнерго США сказано, что в январе – марте 2017 года Украина закупала уголь по 206 долларов за тонну, хотя цена за аналогичный период в 2016 году составляла 71 доллар. Объемы приобретенного Киевом угля возросли с 355,1 тыс. тонн за первые месяцы прошлого года до 865,7 тыс. тонн – в текущем.
Такое «дружественное» поведение «стратегического партнера» делает идею импорта в Украину 2 млн тонн американского угля абсурдной. Понятно, что закупка сверхдорогого угля из Пенсильвании ударит и по экономике Украины в целом, и по ее населению, спровоцировав новый рост тарифов ЖКХ. Выдержит ли этот очередной удар и без того нищее население страны?
http://vybor.ua/article/jkh_kommunalnye ... rainy.html
По данным МВФ, весной этого года цена на российский газ на границе с Германией составила $ 183. При этом на региональной газовой европейской бирже TTF цена была в среднем по $ 188 без доставки, а цена американского СПГ была намного выше. Так, по данным Минэнерго США, в феврале его поставки в Испанию, Португалию и Турцию обошлись около $ 245 за тысячу кубов.
Подробности: https://regnum.ru/news/2304725.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
В отчете Минэнерго США сказано, что в январе – марте 2017 года Украина закупала уголь по 206 долларов за тонну, хотя цена за аналогичный период в 2016 году составляла 71 доллар. Объемы приобретенного Киевом угля возросли с 355,1 тыс. тонн за первые месяцы прошлого года до 865,7 тыс. тонн – в текущем.
Такое «дружественное» поведение «стратегического партнера» делает идею импорта в Украину 2 млн тонн американского угля абсурдной. Понятно, что закупка сверхдорогого угля из Пенсильвании ударит и по экономике Украины в целом, и по ее населению, спровоцировав новый рост тарифов ЖКХ. Выдержит ли этот очередной удар и без того нищее население страны?
http://vybor.ua/article/jkh_kommunalnye ... rainy.html
По данным МВФ, весной этого года цена на российский газ на границе с Германией составила $ 183. При этом на региональной газовой европейской бирже TTF цена была в среднем по $ 188 без доставки, а цена американского СПГ была намного выше. Так, по данным Минэнерго США, в феврале его поставки в Испанию, Португалию и Турцию обошлись около $ 245 за тысячу кубов.
Подробности: https://regnum.ru/news/2304725.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
теперь точно до Днепра дойдешь? или опять облажаешься?ivanes писал(а):В США «взвинтили» цены на уголь для Украины
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Перевод документа № 5:
Для служебного пользования
Экз.№1
Государственная пограничная
служба Украины
Главный центр обработки
специальной информации
Резолюция В. Грицака: До акту. 26.07.2014 г.
На № 2/1/1-1296 от 20.07.2014 г.
Согласно пункту 23 Положения о базе данных «Сведения о пересечении государственной границы Украины», утверждённого приказом Администрации Госпогранслужбы Украины от 25.06.2007 г. № 472, зарегистрированным в Минюсте 05.07.2007 г. № 765/14032, сведений в отношении незаконного пересечения государственной границы Украины со стороны Российской Федерации, а именно перемещения Зенитного комплекса «Бук М-1» – не зафиксировано.
Начальник Главного центра
обработки специальной
информации полковник
А.В. Паламарчук
http://www.sovsekretno.ru/articles/id/5704/
Там же
«Руководство Погранслужбы поручило полковнику Паламарчуку проинформировать СБУ о реальном состоянии дел с пересечением ЗРК «БУК М-1» со стороны Российской Федерации. Мне известно, что полковник, зная уже «официальную версию» Киева, крутился как уж на сковородке, боялся что ему за эти объективные сведения оторвут сами знаете что. Паламарчук до последнего пытался саботировать, однако обязан был выполнить приказ вышестоящего руководства, а именно дать объективную, достоверную информацию». Не исключено, что этот документ – часть некоего «рамочного соглашения» между СБУ и Госпогранслужбой Украины, разделение сфер ответственности за авиакатастрофу, которую на себя украинские пограничники взять не захотели.
Для служебного пользования
Экз.№1
Государственная пограничная
служба Украины
Главный центр обработки
специальной информации
Резолюция В. Грицака: До акту. 26.07.2014 г.
На № 2/1/1-1296 от 20.07.2014 г.
Согласно пункту 23 Положения о базе данных «Сведения о пересечении государственной границы Украины», утверждённого приказом Администрации Госпогранслужбы Украины от 25.06.2007 г. № 472, зарегистрированным в Минюсте 05.07.2007 г. № 765/14032, сведений в отношении незаконного пересечения государственной границы Украины со стороны Российской Федерации, а именно перемещения Зенитного комплекса «Бук М-1» – не зафиксировано.
Начальник Главного центра
обработки специальной
информации полковник
А.В. Паламарчук
http://www.sovsekretno.ru/articles/id/5704/
Там же
«Руководство Погранслужбы поручило полковнику Паламарчуку проинформировать СБУ о реальном состоянии дел с пересечением ЗРК «БУК М-1» со стороны Российской Федерации. Мне известно, что полковник, зная уже «официальную версию» Киева, крутился как уж на сковородке, боялся что ему за эти объективные сведения оторвут сами знаете что. Паламарчук до последнего пытался саботировать, однако обязан был выполнить приказ вышестоящего руководства, а именно дать объективную, достоверную информацию». Не исключено, что этот документ – часть некоего «рамочного соглашения» между СБУ и Госпогранслужбой Украины, разделение сфер ответственности за авиакатастрофу, которую на себя украинские пограничники взять не захотели.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Очередная лажа.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Читайте лажу от властей Украины и США. Ссылки даны.
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