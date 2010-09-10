Сообщение ivanes » 29 июл 2017, 17:48

Перевод документа № 5:Для служебного пользованияЭкз.№1Государственная пограничнаяслужба УкраиныГлавный центр обработкиспециальной информацииРезолюция В. Грицака: До акту. 26.07.2014 г.На № 2/1/1-1296 от 20.07.2014 г.Согласно пункту 23 Положения о базе данных «Сведения о пересечении государственной границы Украины», утверждённого приказом Администрации Госпогранслужбы Украины от 25.06.2007 г. № 472, зарегистрированным в Минюсте 05.07.2007 г. № 765/14032, сведений в отношении незаконного пересечения государственной границы Украины со стороны Российской Федерации, а именно перемещения Зенитного комплекса «Бук М-1» – не зафиксировано.Начальник Главного центраобработки специальнойинформации полковникА.В. ПаламарчукТам же«Руководство Погранслужбы поручило полковнику Паламарчуку проинформировать СБУ о реальном состоянии дел с пересечением ЗРК «БУК М-1» со стороны Российской Федерации. Мне известно, что полковник, зная уже «официальную версию» Киева, крутился как уж на сковородке, боялся что ему за эти объективные сведения оторвут сами знаете что. Паламарчук до последнего пытался саботировать, однако обязан был выполнить приказ вышестоящего руководства, а именно дать объективную, достоверную информацию». Не исключено, что этот документ – часть некоего «рамочного соглашения» между СБУ и Госпогранслужбой Украины, разделение сфер ответственности за авиакатастрофу, которую на себя украинские пограничники взять не захотели.