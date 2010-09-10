Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Что-то в Рязани убивали Слоны и Арапетовцы.Без УК РФ. У меня племянника убили около Рязани-3. Убийца не найден. Сейчас сами себя убивают водители. До 40 тыс чел в год. И войны типа Афганской не надо.Там за 10 лет погибло 14300 солдат.
Я о том,что ст 108,109,110 грозит всем жителям ДНЛР. Для чего им объединение с Украиной? Там убийцы более 10 тыс жителей ДНЛР. Можно жить в одном обозе с убийцами?
Украинцы потеряли более 2 тыс бойцов АТО. Могут ли матери убитых жить с убийцами?
Я о том,что ст 108,109,110 грозит всем жителям ДНЛР. Для чего им объединение с Украиной? Там убийцы более 10 тыс жителей ДНЛР. Можно жить в одном обозе с убийцами?
Украинцы потеряли более 2 тыс бойцов АТО. Могут ли матери убитых жить с убийцами?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
У Вас устаревшие сведения. ОРДЛО теперь уже мечтает слиться в экстазе с украми в целях образования Малороссии. Сам курмаршал и его зампотылу заявили после Дня Металлурга. Либо тяжелый групповой запой, либо призрак "гибридного поражения" в "гибридной войне" для РФ. Ни о каком присоединении к РФ по мотивам Крыма уже и речи нет.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Киев, 26 июля 2017, 12:25 — REGNUM Печерский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины (СБУ) зарегистрировать заявление экс-заместителя генпрокурора страны Рената Кузьмина, который подозревает президента Украины Петра Порошенко в госизмене. Об этом сообщил сам Кузьмин, опубликовавший на своей странице в соцсети Facebook ответ суда.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
это хорошо или плохо? или тебе главное за пост копеечку срубить?ivanes писал(а):Киев, 26 июля 2017, 12:25 — REGNUM Печерский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В США «взвинтили» цены на уголь для Украины
В отчете Минэнерго США сказано, что в январе – марте 2017 года Украина закупала уголь по 206 долларов за тонну, хотя цена за аналогичный период в 2016 году составляла 71 доллар. Объемы приобретенного Киевом угля возросли с 355,1 тыс. тонн за первые месяцы прошлого года до 865,7 тыс. тонн – в текущем.
Такое «дружественное» поведение «стратегического партнера» делает идею импорта в Украину 2 млн тонн американского угля абсурдной. Понятно, что закупка сверхдорогого угля из Пенсильвании ударит и по экономике Украины в целом, и по ее населению, спровоцировав новый рост тарифов ЖКХ. Выдержит ли этот очередной удар и без того нищее население страны?
http://vybor.ua/article/jkh_kommunalnye ... rainy.html
По данным МВФ, весной этого года цена на российский газ на границе с Германией составила $ 183. При этом на региональной газовой европейской бирже TTF цена была в среднем по $ 188 без доставки, а цена американского СПГ была намного выше. Так, по данным Минэнерго США, в феврале его поставки в Испанию, Португалию и Турцию обошлись около $ 245 за тысячу кубов.
Подробности: https://regnum.ru/news/2304725.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
В отчете Минэнерго США сказано, что в январе – марте 2017 года Украина закупала уголь по 206 долларов за тонну, хотя цена за аналогичный период в 2016 году составляла 71 доллар. Объемы приобретенного Киевом угля возросли с 355,1 тыс. тонн за первые месяцы прошлого года до 865,7 тыс. тонн – в текущем.
Такое «дружественное» поведение «стратегического партнера» делает идею импорта в Украину 2 млн тонн американского угля абсурдной. Понятно, что закупка сверхдорогого угля из Пенсильвании ударит и по экономике Украины в целом, и по ее населению, спровоцировав новый рост тарифов ЖКХ. Выдержит ли этот очередной удар и без того нищее население страны?
http://vybor.ua/article/jkh_kommunalnye ... rainy.html
По данным МВФ, весной этого года цена на российский газ на границе с Германией составила $ 183. При этом на региональной газовой европейской бирже TTF цена была в среднем по $ 188 без доставки, а цена американского СПГ была намного выше. Так, по данным Минэнерго США, в феврале его поставки в Испанию, Португалию и Турцию обошлись около $ 245 за тысячу кубов.
Подробности: https://regnum.ru/news/2304725.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
теперь точно до Днепра дойдешь? или опять облажаешься?ivanes писал(а):В США «взвинтили» цены на уголь для Украины
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Перевод документа № 5:
Для служебного пользования
Экз.№1
Государственная пограничная
служба Украины
Главный центр обработки
специальной информации
Резолюция В. Грицака: До акту. 26.07.2014 г.
На № 2/1/1-1296 от 20.07.2014 г.
Согласно пункту 23 Положения о базе данных «Сведения о пересечении государственной границы Украины», утверждённого приказом Администрации Госпогранслужбы Украины от 25.06.2007 г. № 472, зарегистрированным в Минюсте 05.07.2007 г. № 765/14032, сведений в отношении незаконного пересечения государственной границы Украины со стороны Российской Федерации, а именно перемещения Зенитного комплекса «Бук М-1» – не зафиксировано.
Начальник Главного центра
обработки специальной
информации полковник
А.В. Паламарчук
http://www.sovsekretno.ru/articles/id/5704/
Там же
«Руководство Погранслужбы поручило полковнику Паламарчуку проинформировать СБУ о реальном состоянии дел с пересечением ЗРК «БУК М-1» со стороны Российской Федерации. Мне известно, что полковник, зная уже «официальную версию» Киева, крутился как уж на сковородке, боялся что ему за эти объективные сведения оторвут сами знаете что. Паламарчук до последнего пытался саботировать, однако обязан был выполнить приказ вышестоящего руководства, а именно дать объективную, достоверную информацию». Не исключено, что этот документ – часть некоего «рамочного соглашения» между СБУ и Госпогранслужбой Украины, разделение сфер ответственности за авиакатастрофу, которую на себя украинские пограничники взять не захотели.
Для служебного пользования
Экз.№1
Государственная пограничная
служба Украины
Главный центр обработки
специальной информации
Резолюция В. Грицака: До акту. 26.07.2014 г.
На № 2/1/1-1296 от 20.07.2014 г.
Согласно пункту 23 Положения о базе данных «Сведения о пересечении государственной границы Украины», утверждённого приказом Администрации Госпогранслужбы Украины от 25.06.2007 г. № 472, зарегистрированным в Минюсте 05.07.2007 г. № 765/14032, сведений в отношении незаконного пересечения государственной границы Украины со стороны Российской Федерации, а именно перемещения Зенитного комплекса «Бук М-1» – не зафиксировано.
Начальник Главного центра
обработки специальной
информации полковник
А.В. Паламарчук
http://www.sovsekretno.ru/articles/id/5704/
Там же
«Руководство Погранслужбы поручило полковнику Паламарчуку проинформировать СБУ о реальном состоянии дел с пересечением ЗРК «БУК М-1» со стороны Российской Федерации. Мне известно, что полковник, зная уже «официальную версию» Киева, крутился как уж на сковородке, боялся что ему за эти объективные сведения оторвут сами знаете что. Паламарчук до последнего пытался саботировать, однако обязан был выполнить приказ вышестоящего руководства, а именно дать объективную, достоверную информацию». Не исключено, что этот документ – часть некоего «рамочного соглашения» между СБУ и Госпогранслужбой Украины, разделение сфер ответственности за авиакатастрофу, которую на себя украинские пограничники взять не захотели.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Очередная лажа.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Читайте лажу от властей Украины и США. Ссылки даны.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ты расстроился? твоя писанина не в фаворе?ivanes писал(а):Читайте лажу от властей Украины и США. Ссылки даны.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Губернатор Днепропетровской (Днепр) области рассказал, что неизвестными осуществляется сбор и передача информации служебного характера и собираются средства для финансирования протестных акций. Он также подчеркнул, что у жителей региона растут протестные настроения. Брыль пообещал направить обращения вместе с имеющимися фактами президенту страны, в Генпрокуратуру и Службу безопасности.
Системные злоупотребления бюджетными средствами, торможение с выполнением социально важных экологических программ, преступление в сфере земельных отношений, блокировки программ на важных социальных направлениях, поддержка деструктивной деятельности в сфере медицины, строительства дорог... вызывает постоянно растущие протестные настроения среди населения, планируется использовать для достижения указанных преступлений планов, - сказал губернатор.
http://kp.ua/politics/582124-zaporozhsk ... koi-vlasty
Системные злоупотребления бюджетными средствами, торможение с выполнением социально важных экологических программ, преступление в сфере земельных отношений, блокировки программ на важных социальных направлениях, поддержка деструктивной деятельности в сфере медицины, строительства дорог... вызывает постоянно растущие протестные настроения среди населения, планируется использовать для достижения указанных преступлений планов, - сказал губернатор.
http://kp.ua/politics/582124-zaporozhsk ... koi-vlasty
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Raider писал(а):ты расстроился? твоя писанина не в фаворе?ivanes писал(а):Читайте лажу от властей Украины и США. Ссылки даны.
Вас информирую, не пишу. Вот Вы писака.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В 2013 г. импортировала 11,4 млн. т коксующихся углей. На 85% из России. По цене 80$/т
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что Киеву придется закупать уголь за границей из-за вызванного блокадой Донбасса дефицита топлива. При этом политик заверял, что импортировать уголь из России страна не будет.
Но как рассказал заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский , ожидается, что Россия в этом году поставит на Украину порядка 10–12 млн тонн угля.
Стоит перекрыть поставки и крупнейшие меткомбинаты Украины полностью остановятся.
Динамика импорта России из Украины: http://www.mail.ved-stat.ru/analiz/292-import-ua
Падение по большинству товаров от 12 до 47% в 2016г по сравнению с 2015г
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что Киеву придется закупать уголь за границей из-за вызванного блокадой Донбасса дефицита топлива. При этом политик заверял, что импортировать уголь из России страна не будет.
Но как рассказал заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский , ожидается, что Россия в этом году поставит на Украину порядка 10–12 млн тонн угля.
Стоит перекрыть поставки и крупнейшие меткомбинаты Украины полностью остановятся.
Динамика импорта России из Украины: http://www.mail.ved-stat.ru/analiz/292-import-ua
Падение по большинству товаров от 12 до 47% в 2016г по сравнению с 2015г
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Заявление Насалика обращает на себя внимание ещё и в связи с тем, что импорт российского угля Украиной в прошлом месяцев достиг значения в 70% (от общих объёмов угольного импорта). Таким образом, украинское Минэнерго, «надеясь на лето», фактически лишает страну возможности стабильного получения энергоносителей, что автоматически наносит удар не только по рядовым гражданам, но и по украинской промышленности.
Запрет распространяется и на импорт угля антрацитовой группы, из-за острой нехватки которого пять из шести ТЭС и ТЭЦ на востоке Украины остановлены с формулировкой «в целях экономии угля на летний период». Это при учёте того, что в восточных регионах Украины температура воздуха в эти дни опускается ниже нуля градусов Цельсия.
Это было в апреле 2017г.
Но Кабмин до сих пор не принял решение о запрете импорта угля из России.
https://novosti.donetsk.ua/v-rossijskuy ... ordlo-160/
Прогноз потребления угля на весь 2017 год предполагает, что оно сократится на 16,2%, при этом спрос на антрацитовую группу снизится на 44,8%, на газовую группу — вырастет на 3,6%.
Запрет распространяется и на импорт угля антрацитовой группы, из-за острой нехватки которого пять из шести ТЭС и ТЭЦ на востоке Украины остановлены с формулировкой «в целях экономии угля на летний период». Это при учёте того, что в восточных регионах Украины температура воздуха в эти дни опускается ниже нуля градусов Цельсия.
Это было в апреле 2017г.
Но Кабмин до сих пор не принял решение о запрете импорта угля из России.
https://novosti.donetsk.ua/v-rossijskuy ... ordlo-160/
Прогноз потребления угля на весь 2017 год предполагает, что оно сократится на 16,2%, при этом спрос на антрацитовую группу снизится на 44,8%, на газовую группу — вырастет на 3,6%.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Заявление Насалика обращает на себя внимание ещё и в связи с тем...
Не видели мы никакого заявления... а ты уже про рассеянное внимание и опасные связи... тебе, наверное, мусорная рассылка приходит
ivanes писал(а):Вас информирую, не пишу.
О как... это какое-то ... "Дедиформбюро" получается
Так информируй тогда добросовестно... кто такой, что и где сказал
Давай, дед, вали кулём, потом разберем.
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