Сообщение ivanes » Вчера, 10:27

Заявление Насалика обращает на себя внимание ещё и в связи с тем, что импорт российского угля Украиной в прошлом месяцев достиг значения в 70% (от общих объёмов угольного импорта). Таким образом, украинское Минэнерго, «надеясь на лето», фактически лишает страну возможности стабильного получения энергоносителей, что автоматически наносит удар не только по рядовым гражданам, но и по украинской промышленности.Запрет распространяется и на импорт угля антрацитовой группы, из-за острой нехватки которого пять из шести ТЭС и ТЭЦ на востоке Украины остановлены с формулировкой «в целях экономии угля на летний период». Это при учёте того, что в восточных регионах Украины температура воздуха в эти дни опускается ниже нуля градусов Цельсия.Это было в апреле 2017г.Но Кабмин до сих пор не принял решение о запрете импорта угля из России.Прогноз потребления угля на весь 2017 год предполагает, что оно сократится на 16,2%, при этом спрос на антрацитовую группу снизится на 44,8%, на газовую группу — вырастет на 3,6%.