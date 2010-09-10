Сообщение ivanes » 35 минут назад

1,672 млн т

до 5,79 млн т.

Неудивительно, что практические результаты деятельности И.Насалика, мягко говоря, оставляют желать лучшего.По итогам января-апреля ( 2017г)угледобыча в Украине снизилась на 3,3%, до 13,066 млн т. И дело не только в прекращении поставок из оккупированных р-нов Донецкой и Луганской обл.Упала добыча в объединениях, которые находятся у правлении Минэнергоугля: в "Селидовугле" – на 39,9%, до 453 тыс. т., в "Краснолиманской" – на 31,9%, до 150,8 тыс. т., в ш/у "Южнодобасское №1" – на 36,1%, до 134,2 тыс. т.Ухудшились результаты и у госшахт западноукраинского бассейна. Но если в ГП "Львовуголь" падение "всего" на 5,4%, до 427,2 тыс. т., то в ГП "Волыньуголь" – обвал на 48,5%, до 39,4 тыс. т.Общую статистику спасли частные добывающие компании: у "ДТЭК Павлогадуголь" прирост на 11,1%, до 6,662 млн т., у ОДО "Белозерская" – на 32,8%, до 329 тыс. т., и т.д.В целом же по госшахтам за 4 мес. падение добычи составило 20,6%, до. Напомним, по итогам 2016 г. добыча у госшахт сократилась на 14,13%,ИТОГ: Премьер В.Гройсман решил заменить И.Насалика на более адекватного управленца и что этот вопрос уже практически решен.