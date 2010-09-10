Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Неудивительно, что практические результаты деятельности И.Насалика, мягко говоря, оставляют желать лучшего.
По итогам января-апреля ( 2017г)угледобыча в Украине снизилась на 3,3%, до 13,066 млн т. И дело не только в прекращении поставок из оккупированных р-нов Донецкой и Луганской обл.
Упала добыча в объединениях, которые находятся у правлении Минэнергоугля: в "Селидовугле" – на 39,9%, до 453 тыс. т., в "Краснолиманской" – на 31,9%, до 150,8 тыс. т., в ш/у "Южнодобасское №1" – на 36,1%, до 134,2 тыс. т.
Ухудшились результаты и у госшахт западноукраинского бассейна. Но если в ГП "Львовуголь" падение "всего" на 5,4%, до 427,2 тыс. т., то в ГП "Волыньуголь" – обвал на 48,5%, до 39,4 тыс. т.
Общую статистику спасли частные добывающие компании: у "ДТЭК Павлогадуголь" прирост на 11,1%, до 6,662 млн т., у ОДО "Белозерская" – на 32,8%, до 329 тыс. т., и т.д.
В целом же по госшахтам за 4 мес. падение добычи составило 20,6%, до 1,672 млн т. Напомним, по итогам 2016 г. добыча у госшахт сократилась на 14,13%, до 5,79 млн т.
ИТОГ: Премьер В.Гройсман решил заменить И.Насалика на более адекватного управленца и что этот вопрос уже практически решен.
http://www.ostro.org/general/economics/articles/526351/
По итогам января-апреля ( 2017г)угледобыча в Украине снизилась на 3,3%, до 13,066 млн т. И дело не только в прекращении поставок из оккупированных р-нов Донецкой и Луганской обл.
Упала добыча в объединениях, которые находятся у правлении Минэнергоугля: в "Селидовугле" – на 39,9%, до 453 тыс. т., в "Краснолиманской" – на 31,9%, до 150,8 тыс. т., в ш/у "Южнодобасское №1" – на 36,1%, до 134,2 тыс. т.
Ухудшились результаты и у госшахт западноукраинского бассейна. Но если в ГП "Львовуголь" падение "всего" на 5,4%, до 427,2 тыс. т., то в ГП "Волыньуголь" – обвал на 48,5%, до 39,4 тыс. т.
Общую статистику спасли частные добывающие компании: у "ДТЭК Павлогадуголь" прирост на 11,1%, до 6,662 млн т., у ОДО "Белозерская" – на 32,8%, до 329 тыс. т., и т.д.
В целом же по госшахтам за 4 мес. падение добычи составило 20,6%, до 1,672 млн т. Напомним, по итогам 2016 г. добыча у госшахт сократилась на 14,13%, до 5,79 млн т.
ИТОГ: Премьер В.Гройсман решил заменить И.Насалика на более адекватного управленца и что этот вопрос уже практически решен.
http://www.ostro.org/general/economics/articles/526351/
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Сразу скажу, что Насалик нагло врет по данному поводу. Главным покупателем угля из оккупированного Донбасса в Украине является государственная компания Центроэнерго. А наживаются на поставках угля из ЛДНР на Центрэнерго — Порошенко и Кононенко.
Из четырех главных гостей трое выступали с критикой в его адрес (нардеп Парасюк, который принимает участие в блокаде, нардеп из НФ и политик из партии «УКРОП»).
В эфире программы «Право на власть» на телеканале "1+1" выглядел жалко и мерзко, а его аргументы были явно лживыми и циничными.
В Украине достаточно ресурсов для того, чтобы отказаться от угля антрацитовой группы, которое поступает из Донбасса — в случае принятия соответствующего политического решения.
Впрочем, он также отметил, что в случае отказа придется найти 15 млрд грн дополнительных средств.
По его словам, эти 15 млрд грн лягут на плечи экономики и потребителей.
https://www.economics-prorok.com/2017/0 ... t_793.html
Из четырех главных гостей трое выступали с критикой в его адрес (нардеп Парасюк, который принимает участие в блокаде, нардеп из НФ и политик из партии «УКРОП»).
В эфире программы «Право на власть» на телеканале "1+1" выглядел жалко и мерзко, а его аргументы были явно лживыми и циничными.
В Украине достаточно ресурсов для того, чтобы отказаться от угля антрацитовой группы, которое поступает из Донбасса — в случае принятия соответствующего политического решения.
Впрочем, он также отметил, что в случае отказа придется найти 15 млрд грн дополнительных средств.
По его словам, эти 15 млрд грн лягут на плечи экономики и потребителей.
https://www.economics-prorok.com/2017/0 ... t_793.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
США почти втрое повысили стоимость металлургического угля для Украины по сравнению с 2016 годом.
По данным Минэнерго США, в январе-марте 2017 года Украина закупала уголь по 206 долларов за тонну, а годом ранее цена составляла 71 доллар. При этом объемы поставок возросли с 355 тысяч до 865 тысяч тонн.
https://lenta.ru/news/2017/07/18/coal/
Общая сумма закупки угля =178 190 000 $ или 4 632 940 000 грн.
Холодомору пора ставить в США памятник. Голодомору уже стоит.
По данным Минэнерго США, в январе-марте 2017 года Украина закупала уголь по 206 долларов за тонну, а годом ранее цена составляла 71 доллар. При этом объемы поставок возросли с 355 тысяч до 865 тысяч тонн.
https://lenta.ru/news/2017/07/18/coal/
Общая сумма закупки угля =178 190 000 $ или 4 632 940 000 грн.
Холодомору пора ставить в США памятник. Голодомору уже стоит.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Памятник расположен недалеко от здания Конгресса США и рядом с центральным вокзалом.
На востоке Франции, в городе Ольцхайм вблизи Страсбурга, открыт мемориальный знак в память жертв Голодомора в Украине.
Мемориальный знак, торжественное открытие которого состоялось вечером 19 ноября (2008г),
установлен на центральной площади города по инициативе Постоянного представительства Украины при Совете Европы и при поддержке мэрии города.
http://www.2000.ua/novosti/mir_novosti/ ... _arhiv.htm
На востоке Франции, в городе Ольцхайм вблизи Страсбурга, открыт мемориальный знак в память жертв Голодомора в Украине.
Мемориальный знак, торжественное открытие которого состоялось вечером 19 ноября (2008г),
установлен на центральной площади города по инициативе Постоянного представительства Украины при Совете Европы и при поддержке мэрии города.
http://www.2000.ua/novosti/mir_novosti/ ... _arhiv.htm
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Неудивительно, что практические результаты деятельности И.Насалика, мягко говоря, оставляют желать лучшего.
А хочется выразиться грубо, правда, дедушка?
ivanes писал(а):Сразу скажу, что Насалик нагло врет по данному поводу.
Ну надо же... это удивительно?
ivanes писал(а):В эфире программы «Право на власть» на телеканале "1+1" выглядел жалко и мерзко, а его аргументы были явно лживыми и циничными.
Телепрограмму не смотрел, аргументов не слышал, но осуждаешь... этого, как его не важно, короче...
Ты молодец, старик... трах-тибидох...
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