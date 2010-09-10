Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6079
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 03 авг 2017, 15:47

Памятник расположен недалеко от здания Конгресса США и рядом с центральным вокзалом.

На востоке Франции, в городе Ольцхайм вблизи Страсбурга, открыт мемориальный знак в память жертв Голодомора в Украине.

Мемориальный знак, торжественное открытие которого состоялось вечером 19 ноября (2008г),
установлен на центральной площади города по инициативе Постоянного представительства Украины при Совете Европы и при поддержке мэрии города.
http://www.2000.ua/novosti/mir_novosti/ ... _arhiv.htm
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3688
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » 03 авг 2017, 17:01

ivanes писал(а):Неудивительно, что практические результаты деятельности И.Насалика, мягко говоря, оставляют желать лучшего.


А хочется выразиться грубо, правда, дедушка? :oops:

ivanes писал(а):Сразу скажу, что Насалик нагло врет по данному поводу.


Ну надо же... это удивительно? :lol:

ivanes писал(а):В эфире программы «Право на власть» на телеканале "1+1" выглядел жалко и мерзко, а его аргументы были явно лживыми и циничными.


Телепрограмму не смотрел, аргументов не слышал, но осуждаешь... этого, как его :lol: не важно, короче...
Ты молодец, старик... трах-тибидох...

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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1973
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Raider » 04 авг 2017, 09:10

ivanes писал(а):Памятник расположен недалеко от здания Конгресса США и рядом с центральным вокзалом.
На востоке Франции, в городе Ольцхайм вблизи Страсбурга, открыт мемориальный знак в память жертв Голодомора в Украине.
можно посмотреть?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6079
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 04 авг 2017, 12:42

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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1973
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Raider » 05 авг 2017, 19:38

в США и Франции где памятник?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6079
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Вчера, 14:49

А свечи о Вас? Или погибших?
Памятник Голомору в Вашингтоне на стр 525 темы.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1973
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Raider » Сегодня, 08:04

ivanes писал(а):А свечи о Вас? Или погибших?
совсем чердак сорвало?! таблетки хоть вовремя принимай.
ivanes писал(а):Памятник Голомору в Вашингтоне на стр 525 темы.
Парк Вечной Славы у тебя давно в США переехал? Во Франции где памятник?
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