Сообщение ivanes » 03 авг 2017, 15:47

Памятник расположен недалеко от здания Конгресса США и рядом с центральным вокзалом.На востоке Франции, в городе Ольцхайм вблизи Страсбурга, открыт мемориальный знак в память жертв Голодомора в Украине.Мемориальный знак, торжественное открытие которого состоялось вечером 19 ноября (2008г),установлен на центральной площади города по инициативе Постоянного представительства Украины при Совете Европы и при поддержке мэрии города.