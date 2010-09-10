Сообщение MrM » 47 минут назад

Конечно, а что делать если это Г... (киселев НедоТВ) даже в РФ не смотрят? Нужно же деньги на рекламе безалкогольного пива зарабатывать. Ради рекламных бабосов можно даже по хохляцки заговорить.