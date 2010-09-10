Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6083
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 03 авг 2017, 15:47

Памятник расположен недалеко от здания Конгресса США и рядом с центральным вокзалом.

На востоке Франции, в городе Ольцхайм вблизи Страсбурга, открыт мемориальный знак в память жертв Голодомора в Украине.

Мемориальный знак, торжественное открытие которого состоялось вечером 19 ноября (2008г),
установлен на центральной площади города по инициативе Постоянного представительства Украины при Совете Европы и при поддержке мэрии города.
http://www.2000.ua/novosti/mir_novosti/ ... _arhiv.htm
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3690
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » 03 авг 2017, 17:01

ivanes писал(а):Неудивительно, что практические результаты деятельности И.Насалика, мягко говоря, оставляют желать лучшего.


А хочется выразиться грубо, правда, дедушка? :oops:

ivanes писал(а):Сразу скажу, что Насалик нагло врет по данному поводу.


Ну надо же... это удивительно? :lol:

ivanes писал(а):В эфире программы «Право на власть» на телеканале "1+1" выглядел жалко и мерзко, а его аргументы были явно лживыми и циничными.


Телепрограмму не смотрел, аргументов не слышал, но осуждаешь... этого, как его :lol: не важно, короче...
Ты молодец, старик... трах-тибидох...

Изображение
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1976
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Raider » 04 авг 2017, 09:10

ivanes писал(а):Памятник расположен недалеко от здания Конгресса США и рядом с центральным вокзалом.
На востоке Франции, в городе Ольцхайм вблизи Страсбурга, открыт мемориальный знак в память жертв Голодомора в Украине.
можно посмотреть?
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6083
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 04 авг 2017, 12:42

[url=http://radikal.ru]Изображение[/url
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1976
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Raider » 05 авг 2017, 19:38

в США и Франции где памятник?
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6083
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 07 авг 2017, 14:49

А свечи о Вас? Или погибших?
Памятник Голомору в Вашингтоне на стр 525 темы.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1976
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Raider » 08 авг 2017, 08:04

ivanes писал(а):А свечи о Вас? Или погибших?
совсем чердак сорвало?! таблетки хоть вовремя принимай.
ivanes писал(а):Памятник Голомору в Вашингтоне на стр 525 темы.
Парк Вечной Славы у тебя давно в США переехал? Во Франции где памятник?
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6083
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 09 авг 2017, 12:05

Пропустим.
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6083
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 17:12

Украина приступила к тестовому вещанию на территорию Крыма своих телеканалов. Об этом сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский на своей странице в соцсети Facebook.
На территорию Северного Крыма в стандарте DVB-T2 транслируются всего пять каналов — «Прямой канал» («Тонис»), ICTV, «UA: Крым», «5 канал», «Черноморская телерадиокомпания».


Подробности: https://regnum.ru/news/2311210.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Из Крыма идет трансляция Российских каналов.Скоро начнут трансляцию на украинском языке.Аналогичная подготовка идет в Воронежской,Брянской,Белгородской,Курской областях.Мало не покажется.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2734
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение MrM » 47 минут назад

Конечно, а что делать если это Г... (киселев НедоТВ) даже в РФ не смотрят? Нужно же деньги на рекламе безалкогольного пива зарабатывать. Ради рекламных бабосов можно даже по хохляцки заговорить.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «События в стране и мире»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей