Сообщение MrM » 17 авг 2017, 19:57

Конечно, а что делать если это Г... (киселев НедоТВ) даже в РФ не смотрят? Нужно же деньги на рекламе безалкогольного пива зарабатывать. Ради рекламных бабосов можно даже по хохляцки заговорить.