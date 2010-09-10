Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Памятник расположен недалеко от здания Конгресса США и рядом с центральным вокзалом.
На востоке Франции, в городе Ольцхайм вблизи Страсбурга, открыт мемориальный знак в память жертв Голодомора в Украине.
Мемориальный знак, торжественное открытие которого состоялось вечером 19 ноября (2008г),
установлен на центральной площади города по инициативе Постоянного представительства Украины при Совете Европы и при поддержке мэрии города.
http://www.2000.ua/novosti/mir_novosti/ ... _arhiv.htm
На востоке Франции, в городе Ольцхайм вблизи Страсбурга, открыт мемориальный знак в память жертв Голодомора в Украине.
Мемориальный знак, торжественное открытие которого состоялось вечером 19 ноября (2008г),
установлен на центральной площади города по инициативе Постоянного представительства Украины при Совете Европы и при поддержке мэрии города.
http://www.2000.ua/novosti/mir_novosti/ ... _arhiv.htm
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Неудивительно, что практические результаты деятельности И.Насалика, мягко говоря, оставляют желать лучшего.
А хочется выразиться грубо, правда, дедушка?
ivanes писал(а):Сразу скажу, что Насалик нагло врет по данному поводу.
Ну надо же... это удивительно?
ivanes писал(а):В эфире программы «Право на власть» на телеканале "1+1" выглядел жалко и мерзко, а его аргументы были явно лживыми и циничными.
Телепрограмму не смотрел, аргументов не слышал, но осуждаешь... этого, как его не важно, короче...
Ты молодец, старик... трах-тибидох...
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
можно посмотреть?ivanes писал(а):Памятник расположен недалеко от здания Конгресса США и рядом с центральным вокзалом.
На востоке Франции, в городе Ольцхайм вблизи Страсбурга, открыт мемориальный знак в память жертв Голодомора в Украине.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
в США и Франции где памятник?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
А свечи о Вас? Или погибших?
Памятник Голомору в Вашингтоне на стр 525 темы.
Памятник Голомору в Вашингтоне на стр 525 темы.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
совсем чердак сорвало?! таблетки хоть вовремя принимай.ivanes писал(а):А свечи о Вас? Или погибших?
Парк Вечной Славы у тебя давно в США переехал? Во Франции где памятник?ivanes писал(а):Памятник Голомору в Вашингтоне на стр 525 темы.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Пропустим.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Украина приступила к тестовому вещанию на территорию Крыма своих телеканалов. Об этом сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский на своей странице в соцсети Facebook.
На территорию Северного Крыма в стандарте DVB-T2 транслируются всего пять каналов — «Прямой канал» («Тонис»), ICTV, «UA: Крым», «5 канал», «Черноморская телерадиокомпания».
Подробности: https://regnum.ru/news/2311210.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Из Крыма идет трансляция Российских каналов.Скоро начнут трансляцию на украинском языке.Аналогичная подготовка идет в Воронежской,Брянской,Белгородской,Курской областях.Мало не покажется.
На территорию Северного Крыма в стандарте DVB-T2 транслируются всего пять каналов — «Прямой канал» («Тонис»), ICTV, «UA: Крым», «5 канал», «Черноморская телерадиокомпания».
Подробности: https://regnum.ru/news/2311210.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Из Крыма идет трансляция Российских каналов.Скоро начнут трансляцию на украинском языке.Аналогичная подготовка идет в Воронежской,Брянской,Белгородской,Курской областях.Мало не покажется.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Конечно, а что делать если это Г... (киселев НедоТВ) даже в РФ не смотрят? Нужно же деньги на рекламе безалкогольного пива зарабатывать. Ради рекламных бабосов можно даже по хохляцки заговорить.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
MrM писал(а):Конечно, а что делать если это Г... (киселев НедоТВ) даже в РФ не смотрят? Нужно же деньги на рекламе безалкогольного пива зарабатывать. Ради рекламных бабосов можно даже по хохляцки заговорить.
Говорить будут другие.Реклама там не нужна.никто не заплатит. Украина тем более.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Украина запускает сайт "INDENTIGRAF" по составлению списка лояльных ДНЛР и России лиц с полными персональными данными и фото.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Украина запускает сайт "INDENTIGRAF" по составлению списка лояльных ДНЛР и России лиц с полными персональными данными и фото.
А они думали им будет просто жить?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Они сейчас сами не думают о последствиях. Обком США и спецпредставитель Госдепа на Украине думают.
США поставят Украине до 400 шт FGM-148 Javelin.Он представляет собой переносной противотанковый комплекс.
А Россия подготовила Фагот на соревнование с FGM-148/
США поставят Украине до 400 шт FGM-148 Javelin.Он представляет собой переносной противотанковый комплекс.
А Россия подготовила Фагот на соревнование с FGM-148/
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