Сообщение ivanes » Сегодня, 10:05

Уважаемая общественность!



Четверть века назад мы выбрали себе самостоятельное будущее. Это мы устроили то, что Путин позже назвал "величайшей геополитической катастрофой". Из речи Порошенко,посвященной Дню независимости.



1.Выставлены на продажу объекты украинской независимости:

а.концерн "Антонов"

б. Студия Довженко

в.Концерн Южмаш

г.Одесский припортовый завод

д. филиалы трех российских банков

е. практически не выпускает продукцию Харьковский танковый завод

ж. Прекратила существовать судоверфь в Николаеве и завод по производству корабельных дизелей

2. Практически прекратила торговля с Россией,от этого страдают:

а.сельхоз\хозяйство. Сало и масло не продают,а в ЕС своего много

б. оборонка поставляла в Россию продукции до 14 млрд $. Даже системы автоматики РК Тополь

в. отсутствие коксующихся углей привело к остановке ряда металлургических комбинатов.

г. приостановили производство хим.продукции из-за отсутствия природного газа.

3. Украина с 01.09.2017г вводит уведомительный въезд граждан России на Украину.

Россия ответит симметрично.

Вводит с 01.01.2018г въезд граждан Украины без визы по туристическим путевкам. Рабочая виза будет выдана при наличии заявления о получении гражданства РФ по упрощенной схеме и публичном отказе от украинского гражданства.