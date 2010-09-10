Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Памятник расположен недалеко от здания Конгресса США и рядом с центральным вокзалом.
На востоке Франции, в городе Ольцхайм вблизи Страсбурга, открыт мемориальный знак в память жертв Голодомора в Украине.
Мемориальный знак, торжественное открытие которого состоялось вечером 19 ноября (2008г),
установлен на центральной площади города по инициативе Постоянного представительства Украины при Совете Европы и при поддержке мэрии города.
http://www.2000.ua/novosti/mir_novosti/ ... _arhiv.htm
На востоке Франции, в городе Ольцхайм вблизи Страсбурга, открыт мемориальный знак в память жертв Голодомора в Украине.
Мемориальный знак, торжественное открытие которого состоялось вечером 19 ноября (2008г),
установлен на центральной площади города по инициативе Постоянного представительства Украины при Совете Европы и при поддержке мэрии города.
http://www.2000.ua/novosti/mir_novosti/ ... _arhiv.htm
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Неудивительно, что практические результаты деятельности И.Насалика, мягко говоря, оставляют желать лучшего.
А хочется выразиться грубо, правда, дедушка?
ivanes писал(а):Сразу скажу, что Насалик нагло врет по данному поводу.
Ну надо же... это удивительно?
ivanes писал(а):В эфире программы «Право на власть» на телеканале "1+1" выглядел жалко и мерзко, а его аргументы были явно лживыми и циничными.
Телепрограмму не смотрел, аргументов не слышал, но осуждаешь... этого, как его не важно, короче...
Ты молодец, старик... трах-тибидох...
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
можно посмотреть?ivanes писал(а):Памятник расположен недалеко от здания Конгресса США и рядом с центральным вокзалом.
На востоке Франции, в городе Ольцхайм вблизи Страсбурга, открыт мемориальный знак в память жертв Голодомора в Украине.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
в США и Франции где памятник?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
А свечи о Вас? Или погибших?
Памятник Голомору в Вашингтоне на стр 525 темы.
Памятник Голомору в Вашингтоне на стр 525 темы.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
совсем чердак сорвало?! таблетки хоть вовремя принимай.ivanes писал(а):А свечи о Вас? Или погибших?
Парк Вечной Славы у тебя давно в США переехал? Во Франции где памятник?ivanes писал(а):Памятник Голомору в Вашингтоне на стр 525 темы.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Пропустим.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Украина приступила к тестовому вещанию на территорию Крыма своих телеканалов. Об этом сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский на своей странице в соцсети Facebook.
На территорию Северного Крыма в стандарте DVB-T2 транслируются всего пять каналов — «Прямой канал» («Тонис»), ICTV, «UA: Крым», «5 канал», «Черноморская телерадиокомпания».
Подробности: https://regnum.ru/news/2311210.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Из Крыма идет трансляция Российских каналов.Скоро начнут трансляцию на украинском языке.Аналогичная подготовка идет в Воронежской,Брянской,Белгородской,Курской областях.Мало не покажется.
На территорию Северного Крыма в стандарте DVB-T2 транслируются всего пять каналов — «Прямой канал» («Тонис»), ICTV, «UA: Крым», «5 канал», «Черноморская телерадиокомпания».
Подробности: https://regnum.ru/news/2311210.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Из Крыма идет трансляция Российских каналов.Скоро начнут трансляцию на украинском языке.Аналогичная подготовка идет в Воронежской,Брянской,Белгородской,Курской областях.Мало не покажется.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Конечно, а что делать если это Г... (киселев НедоТВ) даже в РФ не смотрят? Нужно же деньги на рекламе безалкогольного пива зарабатывать. Ради рекламных бабосов можно даже по хохляцки заговорить.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
MrM писал(а):Конечно, а что делать если это Г... (киселев НедоТВ) даже в РФ не смотрят? Нужно же деньги на рекламе безалкогольного пива зарабатывать. Ради рекламных бабосов можно даже по хохляцки заговорить.
Говорить будут другие.Реклама там не нужна.никто не заплатит. Украина тем более.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Украина запускает сайт "INDENTIGRAF" по составлению списка лояльных ДНЛР и России лиц с полными персональными данными и фото.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Украина запускает сайт "INDENTIGRAF" по составлению списка лояльных ДНЛР и России лиц с полными персональными данными и фото.
А они думали им будет просто жить?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Они сейчас сами не думают о последствиях. Обком США и спецпредставитель Госдепа на Украине думают.
США поставят Украине до 400 шт FGM-148 Javelin.Он представляет собой переносной противотанковый комплекс.
А Россия подготовила Фагот на соревнование с FGM-148/
США поставят Украине до 400 шт FGM-148 Javelin.Он представляет собой переносной противотанковый комплекс.
А Россия подготовила Фагот на соревнование с FGM-148/
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Уважаемая общественность!
Четверть века назад мы выбрали себе самостоятельное будущее. Это мы устроили то, что Путин позже назвал "величайшей геополитической катастрофой". Из речи Порошенко,посвященной Дню независимости.
1.Выставлены на продажу объекты украинской независимости:
а.концерн "Антонов"
б. Студия Довженко
в.Концерн Южмаш
г.Одесский припортовый завод
д. филиалы трех российских банков
е. практически не выпускает продукцию Харьковский танковый завод
ж. Прекратила существовать судоверфь в Николаеве и завод по производству корабельных дизелей
2. Практически прекратила торговля с Россией,от этого страдают:
а.сельхоз\хозяйство. Сало и масло не продают,а в ЕС своего много
б. оборонка поставляла в Россию продукции до 14 млрд $. Даже системы автоматики РК Тополь
в. отсутствие коксующихся углей привело к остановке ряда металлургических комбинатов.
г. приостановили производство хим.продукции из-за отсутствия природного газа.
3. Украина с 01.09.2017г вводит уведомительный въезд граждан России на Украину.
Россия ответит симметрично.
Вводит с 01.01.2018г въезд граждан Украины без визы по туристическим путевкам. Рабочая виза будет выдана при наличии заявления о получении гражданства РФ по упрощенной схеме и публичном отказе от украинского гражданства.
Четверть века назад мы выбрали себе самостоятельное будущее. Это мы устроили то, что Путин позже назвал "величайшей геополитической катастрофой". Из речи Порошенко,посвященной Дню независимости.
1.Выставлены на продажу объекты украинской независимости:
а.концерн "Антонов"
б. Студия Довженко
в.Концерн Южмаш
г.Одесский припортовый завод
д. филиалы трех российских банков
е. практически не выпускает продукцию Харьковский танковый завод
ж. Прекратила существовать судоверфь в Николаеве и завод по производству корабельных дизелей
2. Практически прекратила торговля с Россией,от этого страдают:
а.сельхоз\хозяйство. Сало и масло не продают,а в ЕС своего много
б. оборонка поставляла в Россию продукции до 14 млрд $. Даже системы автоматики РК Тополь
в. отсутствие коксующихся углей привело к остановке ряда металлургических комбинатов.
г. приостановили производство хим.продукции из-за отсутствия природного газа.
3. Украина с 01.09.2017г вводит уведомительный въезд граждан России на Украину.
Россия ответит симметрично.
Вводит с 01.01.2018г въезд граждан Украины без визы по туристическим путевкам. Рабочая виза будет выдана при наличии заявления о получении гражданства РФ по упрощенной схеме и публичном отказе от украинского гражданства.
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