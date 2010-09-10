Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6104
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 03 авг 2017, 15:47

Памятник расположен недалеко от здания Конгресса США и рядом с центральным вокзалом.

На востоке Франции, в городе Ольцхайм вблизи Страсбурга, открыт мемориальный знак в память жертв Голодомора в Украине.

Мемориальный знак, торжественное открытие которого состоялось вечером 19 ноября (2008г),
установлен на центральной площади города по инициативе Постоянного представительства Украины при Совете Европы и при поддержке мэрии города.
http://www.2000.ua/novosti/mir_novosti/ ... _arhiv.htm
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3690
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » 03 авг 2017, 17:01

ivanes писал(а):Неудивительно, что практические результаты деятельности И.Насалика, мягко говоря, оставляют желать лучшего.


А хочется выразиться грубо, правда, дедушка? :oops:

ivanes писал(а):Сразу скажу, что Насалик нагло врет по данному поводу.


Ну надо же... это удивительно? :lol:

ivanes писал(а):В эфире программы «Право на власть» на телеканале "1+1" выглядел жалко и мерзко, а его аргументы были явно лживыми и циничными.


Телепрограмму не смотрел, аргументов не слышал, но осуждаешь... этого, как его :lol: не важно, короче...
Ты молодец, старик... трах-тибидох...

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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1982
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Raider » 04 авг 2017, 09:10

ivanes писал(а):Памятник расположен недалеко от здания Конгресса США и рядом с центральным вокзалом.
На востоке Франции, в городе Ольцхайм вблизи Страсбурга, открыт мемориальный знак в память жертв Голодомора в Украине.
можно посмотреть?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6104
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 04 авг 2017, 12:42

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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1982
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Raider » 05 авг 2017, 19:38

в США и Франции где памятник?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6104
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 07 авг 2017, 14:49

А свечи о Вас? Или погибших?
Памятник Голомору в Вашингтоне на стр 525 темы.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1982
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Raider » 08 авг 2017, 08:04

ivanes писал(а):А свечи о Вас? Или погибших?
совсем чердак сорвало?! таблетки хоть вовремя принимай.
ivanes писал(а):Памятник Голомору в Вашингтоне на стр 525 темы.
Парк Вечной Славы у тебя давно в США переехал? Во Франции где памятник?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6104
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 09 авг 2017, 12:05

Пропустим.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6104
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 17 авг 2017, 17:12

Украина приступила к тестовому вещанию на территорию Крыма своих телеканалов. Об этом сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский на своей странице в соцсети Facebook.
На территорию Северного Крыма в стандарте DVB-T2 транслируются всего пять каналов — «Прямой канал» («Тонис»), ICTV, «UA: Крым», «5 канал», «Черноморская телерадиокомпания».


Подробности: https://regnum.ru/news/2311210.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Из Крыма идет трансляция Российских каналов.Скоро начнут трансляцию на украинском языке.Аналогичная подготовка идет в Воронежской,Брянской,Белгородской,Курской областях.Мало не покажется.
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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2736
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение MrM » 17 авг 2017, 19:57

Конечно, а что делать если это Г... (киселев НедоТВ) даже в РФ не смотрят? Нужно же деньги на рекламе безалкогольного пива зарабатывать. Ради рекламных бабосов можно даже по хохляцки заговорить.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6104
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 19 авг 2017, 18:33

MrM писал(а):Конечно, а что делать если это Г... (киселев НедоТВ) даже в РФ не смотрят? Нужно же деньги на рекламе безалкогольного пива зарабатывать. Ради рекламных бабосов можно даже по хохляцки заговорить.

Говорить будут другие.Реклама там не нужна.никто не заплатит. Украина тем более.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6104
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 21 авг 2017, 14:10

Украина запускает сайт "INDENTIGRAF" по составлению списка лояльных ДНЛР и России лиц с полными персональными данными и фото.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11199
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение UNCLE1911 » 22 авг 2017, 08:34

ivanes писал(а):Украина запускает сайт "INDENTIGRAF" по составлению списка лояльных ДНЛР и России лиц с полными персональными данными и фото.

А они думали им будет просто жить?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6104
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 23 авг 2017, 15:27

Они сейчас сами не думают о последствиях. Обком США и спецпредставитель Госдепа на Украине думают.
США поставят Украине до 400 шт FGM-148 Javelin.Он представляет собой переносной противотанковый комплекс.
А Россия подготовила Фагот на соревнование с FGM-148/
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6104
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 24 авг 2017, 10:05

Уважаемая общественность!

Четверть века назад мы выбрали себе самостоятельное будущее. Это мы устроили то, что Путин позже назвал "величайшей геополитической катастрофой". Из речи Порошенко,посвященной Дню независимости.

1.Выставлены на продажу объекты украинской независимости:
а.концерн "Антонов"
б. Студия Довженко
в.Концерн Южмаш
г.Одесский припортовый завод
д. филиалы трех российских банков
е. практически не выпускает продукцию Харьковский танковый завод
ж. Прекратила существовать судоверфь в Николаеве и завод по производству корабельных дизелей
2. Практически прекратила торговля с Россией,от этого страдают:
а.сельхоз\хозяйство. Сало и масло не продают,а в ЕС своего много
б. оборонка поставляла в Россию продукции до 14 млрд $. Даже системы автоматики РК Тополь
в. отсутствие коксующихся углей привело к остановке ряда металлургических комбинатов.
г. приостановили производство хим.продукции из-за отсутствия природного газа.
3. Украина с 01.09.2017г вводит уведомительный въезд граждан России на Украину.
Россия ответит симметрично.
Вводит с 01.01.2018г въезд граждан Украины без визы по туристическим путевкам. Рабочая виза будет выдана при наличии заявления о получении гражданства РФ по упрощенной схеме и публичном отказе от украинского гражданства.
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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2736
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение MrM » Сегодня, 11:18

США не раскрывают имеющиеся доказательств того, что малазийский Boeing в июле 2014 года был сбит на востоке Донецкой области Украины с подконтрольной сепаратистам территории, поскольку американские спецслужбы заинтересованы в том, чтобы сохранить в тайне свои источники информации. Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сказал посол США в России Джон Теффт.
«Есть источники и методы, о которых они (руководители спецслужб) не буду рассказывать. И мне кажется, любая спецслужба не будет об этом рассказывать. После того, как вы раскроете, вы можете поставить под угрозу источник информации, и этого не будет никто делать, и россияне тоже этого не будут делать», — сказал он.
Д.Теффт обратил внимание, что спецслужбы представили доказательства в Сенате и Палате представителей, и конгрессмены нашли их убедительными.
«Доказательства были представлены представителям народа США как в Сенате, так и в Палате, и практически единогласно проголосовали за санкции. Никто не задавался вопросами. Я знаю от коллег, что доказательств убедительны», — отметил он.
Эхо Москвы
В России дураков припасено на века вперед!
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