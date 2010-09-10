Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Памятник расположен недалеко от здания Конгресса США и рядом с центральным вокзалом.
На востоке Франции, в городе Ольцхайм вблизи Страсбурга, открыт мемориальный знак в память жертв Голодомора в Украине.
Мемориальный знак, торжественное открытие которого состоялось вечером 19 ноября (2008г),
установлен на центральной площади города по инициативе Постоянного представительства Украины при Совете Европы и при поддержке мэрии города.
http://www.2000.ua/novosti/mir_novosti/ ... _arhiv.htm
На востоке Франции, в городе Ольцхайм вблизи Страсбурга, открыт мемориальный знак в память жертв Голодомора в Украине.
Мемориальный знак, торжественное открытие которого состоялось вечером 19 ноября (2008г),
установлен на центральной площади города по инициативе Постоянного представительства Украины при Совете Европы и при поддержке мэрии города.
http://www.2000.ua/novosti/mir_novosti/ ... _arhiv.htm
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Неудивительно, что практические результаты деятельности И.Насалика, мягко говоря, оставляют желать лучшего.
А хочется выразиться грубо, правда, дедушка?
ivanes писал(а):Сразу скажу, что Насалик нагло врет по данному поводу.
Ну надо же... это удивительно?
ivanes писал(а):В эфире программы «Право на власть» на телеканале "1+1" выглядел жалко и мерзко, а его аргументы были явно лживыми и циничными.
Телепрограмму не смотрел, аргументов не слышал, но осуждаешь... этого, как его не важно, короче...
Ты молодец, старик... трах-тибидох...
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
можно посмотреть?ivanes писал(а):Памятник расположен недалеко от здания Конгресса США и рядом с центральным вокзалом.
На востоке Франции, в городе Ольцхайм вблизи Страсбурга, открыт мемориальный знак в память жертв Голодомора в Украине.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
в США и Франции где памятник?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
А свечи о Вас? Или погибших?
Памятник Голомору в Вашингтоне на стр 525 темы.
Памятник Голомору в Вашингтоне на стр 525 темы.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
совсем чердак сорвало?! таблетки хоть вовремя принимай.ivanes писал(а):А свечи о Вас? Или погибших?
Парк Вечной Славы у тебя давно в США переехал? Во Франции где памятник?ivanes писал(а):Памятник Голомору в Вашингтоне на стр 525 темы.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Пропустим.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Украина приступила к тестовому вещанию на территорию Крыма своих телеканалов. Об этом сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский на своей странице в соцсети Facebook.
На территорию Северного Крыма в стандарте DVB-T2 транслируются всего пять каналов — «Прямой канал» («Тонис»), ICTV, «UA: Крым», «5 канал», «Черноморская телерадиокомпания».
Подробности: https://regnum.ru/news/2311210.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Из Крыма идет трансляция Российских каналов.Скоро начнут трансляцию на украинском языке.Аналогичная подготовка идет в Воронежской,Брянской,Белгородской,Курской областях.Мало не покажется.
На территорию Северного Крыма в стандарте DVB-T2 транслируются всего пять каналов — «Прямой канал» («Тонис»), ICTV, «UA: Крым», «5 канал», «Черноморская телерадиокомпания».
Подробности: https://regnum.ru/news/2311210.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Из Крыма идет трансляция Российских каналов.Скоро начнут трансляцию на украинском языке.Аналогичная подготовка идет в Воронежской,Брянской,Белгородской,Курской областях.Мало не покажется.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Конечно, а что делать если это Г... (киселев НедоТВ) даже в РФ не смотрят? Нужно же деньги на рекламе безалкогольного пива зарабатывать. Ради рекламных бабосов можно даже по хохляцки заговорить.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
MrM писал(а):Конечно, а что делать если это Г... (киселев НедоТВ) даже в РФ не смотрят? Нужно же деньги на рекламе безалкогольного пива зарабатывать. Ради рекламных бабосов можно даже по хохляцки заговорить.
Говорить будут другие.Реклама там не нужна.никто не заплатит. Украина тем более.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Украина запускает сайт "INDENTIGRAF" по составлению списка лояльных ДНЛР и России лиц с полными персональными данными и фото.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Украина запускает сайт "INDENTIGRAF" по составлению списка лояльных ДНЛР и России лиц с полными персональными данными и фото.
А они думали им будет просто жить?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Они сейчас сами не думают о последствиях. Обком США и спецпредставитель Госдепа на Украине думают.
США поставят Украине до 400 шт FGM-148 Javelin.Он представляет собой переносной противотанковый комплекс.
А Россия подготовила Фагот на соревнование с FGM-148/
США поставят Украине до 400 шт FGM-148 Javelin.Он представляет собой переносной противотанковый комплекс.
А Россия подготовила Фагот на соревнование с FGM-148/
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Уважаемая общественность!
Четверть века назад мы выбрали себе самостоятельное будущее. Это мы устроили то, что Путин позже назвал "величайшей геополитической катастрофой". Из речи Порошенко,посвященной Дню независимости.
1.Выставлены на продажу объекты украинской независимости:
а.концерн "Антонов"
б. Студия Довженко
в.Концерн Южмаш
г.Одесский припортовый завод
д. филиалы трех российских банков
е. практически не выпускает продукцию Харьковский танковый завод
ж. Прекратила существовать судоверфь в Николаеве и завод по производству корабельных дизелей
2. Практически прекратила торговля с Россией,от этого страдают:
а.сельхоз\хозяйство. Сало и масло не продают,а в ЕС своего много
б. оборонка поставляла в Россию продукции до 14 млрд $. Даже системы автоматики РК Тополь
в. отсутствие коксующихся углей привело к остановке ряда металлургических комбинатов.
г. приостановили производство хим.продукции из-за отсутствия природного газа.
3. Украина с 01.09.2017г вводит уведомительный въезд граждан России на Украину.
Россия ответит симметрично.
Вводит с 01.01.2018г въезд граждан Украины без визы по туристическим путевкам. Рабочая виза будет выдана при наличии заявления о получении гражданства РФ по упрощенной схеме и публичном отказе от украинского гражданства.
Четверть века назад мы выбрали себе самостоятельное будущее. Это мы устроили то, что Путин позже назвал "величайшей геополитической катастрофой". Из речи Порошенко,посвященной Дню независимости.
1.Выставлены на продажу объекты украинской независимости:
а.концерн "Антонов"
б. Студия Довженко
в.Концерн Южмаш
г.Одесский припортовый завод
д. филиалы трех российских банков
е. практически не выпускает продукцию Харьковский танковый завод
ж. Прекратила существовать судоверфь в Николаеве и завод по производству корабельных дизелей
2. Практически прекратила торговля с Россией,от этого страдают:
а.сельхоз\хозяйство. Сало и масло не продают,а в ЕС своего много
б. оборонка поставляла в Россию продукции до 14 млрд $. Даже системы автоматики РК Тополь
в. отсутствие коксующихся углей привело к остановке ряда металлургических комбинатов.
г. приостановили производство хим.продукции из-за отсутствия природного газа.
3. Украина с 01.09.2017г вводит уведомительный въезд граждан России на Украину.
Россия ответит симметрично.
Вводит с 01.01.2018г въезд граждан Украины без визы по туристическим путевкам. Рабочая виза будет выдана при наличии заявления о получении гражданства РФ по упрощенной схеме и публичном отказе от украинского гражданства.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
США не раскрывают имеющиеся доказательств того, что малазийский Boeing в июле 2014 года был сбит на востоке Донецкой области Украины с подконтрольной сепаратистам территории, поскольку американские спецслужбы заинтересованы в том, чтобы сохранить в тайне свои источники информации. Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сказал посол США в России Джон Теффт.
«Есть источники и методы, о которых они (руководители спецслужб) не буду рассказывать. И мне кажется, любая спецслужба не будет об этом рассказывать. После того, как вы раскроете, вы можете поставить под угрозу источник информации, и этого не будет никто делать, и россияне тоже этого не будут делать», — сказал он.
Д.Теффт обратил внимание, что спецслужбы представили доказательства в Сенате и Палате представителей, и конгрессмены нашли их убедительными.
«Доказательства были представлены представителям народа США как в Сенате, так и в Палате, и практически единогласно проголосовали за санкции. Никто не задавался вопросами. Я знаю от коллег, что доказательств убедительны», — отметил он.
Эхо Москвы
В России дураков припасено на века вперед!
«Есть источники и методы, о которых они (руководители спецслужб) не буду рассказывать. И мне кажется, любая спецслужба не будет об этом рассказывать. После того, как вы раскроете, вы можете поставить под угрозу источник информации, и этого не будет никто делать, и россияне тоже этого не будут делать», — сказал он.
Д.Теффт обратил внимание, что спецслужбы представили доказательства в Сенате и Палате представителей, и конгрессмены нашли их убедительными.
«Доказательства были представлены представителям народа США как в Сенате, так и в Палате, и практически единогласно проголосовали за санкции. Никто не задавался вопросами. Я знаю от коллег, что доказательств убедительны», — отметил он.
Эхо Москвы
В России дураков припасено на века вперед!
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Ныне остатки 14-я армии в Приднестровье составляет всего 1400 человек. Но на имеющемся там вооружении мы в любой момент можем сформировать 4-5 полноценных армий, даже не перебрасывая туда российский воинский контингент!
И Молдова и Украина не разрешают вывоз вооружения и боеприпасов. Просто желают их поделить. Есть запрет на провоз продовольствия и солдат. Пришлось все закупать на месте и призывать местную молодежь.
Теперь в ООН ставится вопрос о выводе солдат и офицеров из Приднестровья,а вооружение поделить.
Как все просто хотят обогатиться!
И Молдова и Украина не разрешают вывоз вооружения и боеприпасов. Просто желают их поделить. Есть запрет на провоз продовольствия и солдат. Пришлось все закупать на месте и призывать местную молодежь.
Теперь в ООН ставится вопрос о выводе солдат и офицеров из Приднестровья,а вооружение поделить.
Как все просто хотят обогатиться!
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
У США есть секретные доказательства об избрании хакерами президента. Все 13 спецслужб говорят об этом.
Есть секретные доказательства о том,что самолет рейса в Малайзиию сбили из Бука,который привезли,а потом вывезли из Курской области в Донбасс.
У всех пользователей интернета есть доказательства об избрании Ельцина с помощью специалистов США,есть доказательства финансировании НКО через фонды США для влияния на избирателей России.
Есть доказательства посещений оппозицией посольства США в Москве,Вильнюсе и Риге. Есть доказательства,что оппозиция предоставила Сенату США списки граждан России для включения их в список Магницкого.
Есть доказательства,что США желали использовать ИГИЛ для свержения Асада,есть доказательства,что США финансировали спецслужбы Пакистана для подготовки бойцов талибана,с которыми ныне воюют части армии США и армии Афганистана.
Есть доказательства того,что США вооружили оппозицию в Сирии,которая борется за власть,есть доказательства,что США вооружают армию Украины для борьбы с оппозицией.
Никаких санкций для США не существует. Им все можно.В открытую.
КНДР якобы угрожает всему миру. Санкции через ООН.
Разгромили Сербию,Ливию,разделили Судан на две части,вооружали оппозиции в Египте,Сирии, Ираке. Им можно без резолюций ООН.
У Обамы и Трампа был выбор между войной или санкциями против России. Надо гражданам России их благодарить,что выбрали санкции.
Подобной дури в России не нашлось!
Есть секретные доказательства о том,что самолет рейса в Малайзиию сбили из Бука,который привезли,а потом вывезли из Курской области в Донбасс.
У всех пользователей интернета есть доказательства об избрании Ельцина с помощью специалистов США,есть доказательства финансировании НКО через фонды США для влияния на избирателей России.
Есть доказательства посещений оппозицией посольства США в Москве,Вильнюсе и Риге. Есть доказательства,что оппозиция предоставила Сенату США списки граждан России для включения их в список Магницкого.
Есть доказательства,что США желали использовать ИГИЛ для свержения Асада,есть доказательства,что США финансировали спецслужбы Пакистана для подготовки бойцов талибана,с которыми ныне воюют части армии США и армии Афганистана.
Есть доказательства того,что США вооружили оппозицию в Сирии,которая борется за власть,есть доказательства,что США вооружают армию Украины для борьбы с оппозицией.
Никаких санкций для США не существует. Им все можно.В открытую.
КНДР якобы угрожает всему миру. Санкции через ООН.
Разгромили Сербию,Ливию,разделили Судан на две части,вооружали оппозиции в Египте,Сирии, Ираке. Им можно без резолюций ООН.
У Обамы и Трампа был выбор между войной или санкциями против России. Надо гражданам России их благодарить,что выбрали санкции.
Подобной дури в России не нашлось!
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Есть доказательства,что оппозиция предоставила Сенату США списки граждан России для включения их в список Магницкого.
Очень правильно сделали! Молодцы!
ivanes писал(а):США вооружают армию Украины для борьбы с оппозицией
А разве ДЫРА это уже оппозиция, а не сепаратисты?
ivanes писал(а):КНДР якобы угрожает всему миру.
КНДР - это точно прямая угроза для России. В случае войны Дальний Восток ждет минимум 2-3 миллиона беженцев из КНДР. Бюджет крякнет.
ivanes писал(а):вооружали оппозиции в Египте,Сирии, Ираке
А почему США не послали туда аналоги "Бука"? У америкосов хватило ума не отправлять туда такого оружия. Ни у ИГИЛ, ни у оппозиции ведь в Сирии не было замечено "Буков". Может разница в среднем весе головного мозга генералов? А может проблема в блате и кумовщине? Набирают дураков с улицы? Главное чтобы слюни не текли, остальному научим?
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