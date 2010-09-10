Сообщение MrM » Вчера, 11:18

США не раскрывают имеющиеся доказательств того, что малазийский Boeing в июле 2014 года был сбит на востоке Донецкой области Украины с подконтрольной сепаратистам территории, поскольку американские спецслужбы заинтересованы в том, чтобы сохранить в тайне свои источники информации. Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сказал посол США в России Джон Теффт.«Есть источники и методы, о которых они (руководители спецслужб) не буду рассказывать. И мне кажется, любая спецслужба не будет об этом рассказывать. После того, как вы раскроете, вы можете поставить под угрозу источник информации, и этого не будет никто делать, и россияне тоже этого не будут делать», — сказал он.Д.Теффт обратил внимание, что спецслужбы представили доказательства в Сенате и Палате представителей, и конгрессмены нашли их убедительными.«Доказательства были представлены представителям народа США как в Сенате, так и в Палате, и практически единогласно проголосовали за санкции. Никто не задавался вопросами. Я знаю от коллег, что доказательств убедительны», — отметил он.В России дураков припасено на века вперед!