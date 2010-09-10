Сообщение ivanes » 26 минут назад

Проект закона о реинтеграции Донбасса, впервые на законодательном уровне закрепляющий Россию в качестве страны-агрессора, будет рассмотрен в Верховной раде после одобрения Советом по национальной безопасности. Ожидается, что это произойдет в первых числах сентября.

Как заявляют украинские власти, Украина получит право на самооборону и более не будет нести ответственность за ситуацию, которая сложилась "на временно оккупированных территориях". Ссылка на ст.51 устава ООН.



Статья 51



Настоящий Устав ни в коей мере не затрагивает неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на Члена Организации , до тех пор пока Совет Безопасности не примет мер, необходимых для поддержания международного мира и безопасности. Меры, принятые Членами Организации при осуществлении этого права на самооборону, должны быть немедленно сообщены Совету Безопасности и никоим образом не должны затрагивать полномочий и ответственности Совета Безопасности, в соответствии с настоящим Уставом, в отношении предпринятия в любое время таких действий, какие он сочтет необходимыми для поддержания или восстановления международного мира и безопасности.

Т.е теперь есть основания после принятия ВР этого закона ,если произойдет нападение на Члена ООН, ввести армейские соединения со стороны РФ.

Есть другой вариант.Поставить вооружение оппозиционным киевской власти силам. По примеру США в Сирии.Они вооружили оппозицию режиму Асада,законной власти.





MrM

CША бомбили Томагавками аэродром в Сирии.Это крылатая ракета с огромным зарядом. ПЗРК Стингер есть у оппозиции,полученные из США. Есть ПТРК нового типа,есть безоткатные орудия,танки Абрамс.

Теперь пообещали оппозиции из курдов свое государство при разделе Сирии.



В Сирии и Украине есть вооруженная оппозиция.Но первая принесла разрушения городов и населенных пунктов,вторая защищается от ВСУ-регулярной армии Украины и не нанесла разрушений Киеву,Харькову,Мариуполю.

США испугались КНДР.Сколько было бравады. Готовы к переговорам.