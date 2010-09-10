Сообщение ivanes » Сегодня, 15:20

О том, что США не планирует начать военную операцию против КНДР сообщили сегодня Associated Press и Thr Washington Post со ссылкой на свои источники в администрации президента Дональда Трампа.



Очень разумное решение - ядерная война никому не нужна, особенно, Республике Корея (которая в случае войны между США и КНДР будет уничтожена и Японии (которая знает, что такое атомная бомба).