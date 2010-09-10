Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6112
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Вчера, 14:36

"Очень правильно сделали! Молодцы!"
Теперь они кандидаты в Президенты РФ,но ЦИК их тормозит. На западе и США скандал.Ищут Навального.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Raider » Сегодня, 15:04

ivanes писал(а):США испугались КНДР.Сколько было бравады. Готовы к переговорам.
сам придумал?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6112
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 15:20

О том, что США не планирует начать военную операцию против КНДР сообщили сегодня Associated Press и Thr Washington Post со ссылкой на свои источники в администрации президента Дональда Трампа.

Очень разумное решение - ядерная война никому не нужна, особенно, Республике Корея (которая в случае войны между США и КНДР будет уничтожена и Японии (которая знает, что такое атомная бомба).
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