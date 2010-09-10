Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
"Очень правильно сделали! Молодцы!"
Теперь они кандидаты в Президенты РФ,но ЦИК их тормозит. На западе и США скандал.Ищут Навального.
Теперь они кандидаты в Президенты РФ,но ЦИК их тормозит. На западе и США скандал.Ищут Навального.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
сам придумал?ivanes писал(а):США испугались КНДР.Сколько было бравады. Готовы к переговорам.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
О том, что США не планирует начать военную операцию против КНДР сообщили сегодня Associated Press и Thr Washington Post со ссылкой на свои источники в администрации президента Дональда Трампа.
Очень разумное решение - ядерная война никому не нужна, особенно, Республике Корея (которая в случае войны между США и КНДР будет уничтожена и Японии (которая знает, что такое атомная бомба).
Очень разумное решение - ядерная война никому не нужна, особенно, Республике Корея (которая в случае войны между США и КНДР будет уничтожена и Японии (которая знает, что такое атомная бомба).
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):
В Сирии и Украине есть вооруженная оппозиция.Но первая принесла разрушения городов и населенных пунктов,вторая защищается от ВСУ-регулярной армии Украины и не нанесла разрушений Киеву,Харькову,Мариуполю.
ОоО опозиция бомбит мирных жителей в их городах с самолетов регулярной армии снарядами РФ
Ах да,вторые защищаясь вытеснили ВСУ от границы с РФ на 120км в глубь региона в 14ом году,при этом сравняв в ноль Иловайск,Дебалю,Углегорск и кучу поселков и сел.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Вернуться в «События в стране и мире»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость