Сообщение ivanes » Вчера, 16:21

Белый Дом США сообщил,что Асад борется не с ИГИЛ,а борется с оппозицией.

Порошенко не хочет бороться с Россией-агрессором, ВСУ борется с "террористами"

По данным ООН убито уже более 10 тыс чел,есть среди них дети.

контакт назовите один теракт,совершенный "террористами" из ДНР и ЛНР.

С кем воюет ВСУ и нацбатальоны.Украина только обороняется от агрессора,которого в МС ООН в Гааге Украина не смогла показать на фактах.Словоблудие заканчивается.

Все признают равенство оппозиций в Сирии,вооруженной США, и оппозицией в Донбассе.

Теперь про Миротворцев ООН.Один "Миротворец" от Украины есть в Итернете.

Но миротворец ООН не будет ввязываться в разборки сторон.Нет мандата ООН.

Но Порошенко мечтает на спине миротворцев с помощью ВСУ войти в Донбасс и начать с помощью прокуратуры и СБУ применять статьи 208,209,210 Уголовного Кодекса Украины.

Есть одно но. Как только это начнет действовать Россия признает ДНР и ЛНР и возьмет под крыло ВС РФ.