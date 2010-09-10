Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
"Очень правильно сделали! Молодцы!"
Теперь они кандидаты в Президенты РФ,но ЦИК их тормозит. На западе и США скандал.Ищут Навального.
Теперь они кандидаты в Президенты РФ,но ЦИК их тормозит. На западе и США скандал.Ищут Навального.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
сам придумал?ivanes писал(а):США испугались КНДР.Сколько было бравады. Готовы к переговорам.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
О том, что США не планирует начать военную операцию против КНДР сообщили сегодня Associated Press и Thr Washington Post со ссылкой на свои источники в администрации президента Дональда Трампа.
Очень разумное решение - ядерная война никому не нужна, особенно, Республике Корея (которая в случае войны между США и КНДР будет уничтожена и Японии (которая знает, что такое атомная бомба).
Очень разумное решение - ядерная война никому не нужна, особенно, Республике Корея (которая в случае войны между США и КНДР будет уничтожена и Японии (которая знает, что такое атомная бомба).
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):
В Сирии и Украине есть вооруженная оппозиция.Но первая принесла разрушения городов и населенных пунктов,вторая защищается от ВСУ-регулярной армии Украины и не нанесла разрушений Киеву,Харькову,Мариуполю.
ОоО опозиция бомбит мирных жителей в их городах с самолетов регулярной армии снарядами РФ
Ах да,вторые защищаясь вытеснили ВСУ от границы с РФ на 120км в глубь региона в 14ом году,при этом сравняв в ноль Иловайск,Дебалю,Углегорск и кучу поселков и сел.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Белый Дом США сообщил,что Асад борется не с ИГИЛ,а борется с оппозицией.
Порошенко не хочет бороться с Россией-агрессором, ВСУ борется с "террористами"
По данным ООН убито уже более 10 тыс чел,есть среди них дети.
контакт назовите один теракт,совершенный "террористами" из ДНР и ЛНР.
С кем воюет ВСУ и нацбатальоны.Украина только обороняется от агрессора,которого в МС ООН в Гааге Украина не смогла показать на фактах.Словоблудие заканчивается.
Все признают равенство оппозиций в Сирии,вооруженной США, и оппозицией в Донбассе.
Теперь про Миротворцев ООН.Один "Миротворец" от Украины есть в Итернете.
Но миротворец ООН не будет ввязываться в разборки сторон.Нет мандата ООН.
Но Порошенко мечтает на спине миротворцев с помощью ВСУ войти в Донбасс и начать с помощью прокуратуры и СБУ применять статьи 208,209,210 Уголовного Кодекса Украины.
Есть одно но. Как только это начнет действовать Россия признает ДНР и ЛНР и возьмет под крыло ВС РФ.
Порошенко не хочет бороться с Россией-агрессором, ВСУ борется с "террористами"
По данным ООН убито уже более 10 тыс чел,есть среди них дети.
контакт назовите один теракт,совершенный "террористами" из ДНР и ЛНР.
С кем воюет ВСУ и нацбатальоны.Украина только обороняется от агрессора,которого в МС ООН в Гааге Украина не смогла показать на фактах.Словоблудие заканчивается.
Все признают равенство оппозиций в Сирии,вооруженной США, и оппозицией в Донбассе.
Теперь про Миротворцев ООН.Один "Миротворец" от Украины есть в Итернете.
Но миротворец ООН не будет ввязываться в разборки сторон.Нет мандата ООН.
Но Порошенко мечтает на спине миротворцев с помощью ВСУ войти в Донбасс и начать с помощью прокуратуры и СБУ применять статьи 208,209,210 Уголовного Кодекса Украины.
Есть одно но. Как только это начнет действовать Россия признает ДНР и ЛНР и возьмет под крыло ВС РФ.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):АЭРОПОРТ ДОНЕЦК в 2016г.Кто -то разрушил до арматуры.
]
Прям ну кто ж этот кто?Наверное тот который пол года выковыривал оттуда "киборгов"?
ivanes писал(а):контакт назовите один теракт,совершенный "террористами" из ДНР и ЛНР.
А боинг кто сбил?
ivanes писал(а):Все признают равенство оппозиций в Сирии,вооруженной США, и оппозицией в Донбассе.
Кто эти все?
ivanes писал(а):Теперь про Миротворцев ООН.Один "Миротворец" от Украины есть в Итернете.
Но миротворец ООН не будет ввязываться в разборки сторон.Нет мандата ООН.
Но Порошенко мечтает на спине миротворцев с помощью ВСУ войти в Донбасс и начать с помощью прокуратуры и СБУ применять статьи 208,209,210 Уголовного Кодекса Украины.
А для кого секрет,что если голубые каски будут контролировать границу РФ и ДНР,ЛНР то война закончится?Насчет возмездия?Конечно будут распинать всех нарушивших закон,причастных к этому,сочувствующих этому.
ivanes писал(а):Есть одно но. Как только это начнет действовать Россия признает ДНР и ЛНР и возьмет под крыло ВС РФ.
УХАХА))) Байка из 13го года))Я такой плакат на референдуме из окна видел.С тех пор 10тыр полягло?
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Россия сделала все от нее зависящее, чтобы никто и не подумал вести никаких переговоров с такой "вооруженной украинской оппозицией". Любая попытка провести переговоры с подконтрольными РФ донецким курмаршалом и луганским Колываном - унижение для любой страны, члена ООН. Даже в РФ с ними никто не садится за один стол. В тоже время, с сирийской оппозицией любая страна спокойно садится за стол переговоров. Почему так, Иванес?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
MrM писал(а):Россия сделала все от нее зависящее, чтобы никто и не подумал вести никаких переговоров с такой "вооруженной украинской оппозицией". Любая попытка провести переговоры с подконтрольными РФ донецким курмаршалом и луганским Колываном - унижение для любой страны, члена ООН. Даже в РФ с ними никто не садится за один стол. В тоже время, с сирийской оппозицией любая страна спокойно садится за стол переговоров. Почему так, Иванес?
Так я так понимаю "опозиция" -это когда против существующего правительства.А когда против территориальной целостности,суверенитета государства,причем не просто против,а силой оружия против...это точно не опозиция.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 256
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
MrM писал(а):Россия сделала все от нее зависящее, чтобы никто и не подумал вести никаких переговоров с такой "вооруженной украинской оппозицией". Любая попытка провести переговоры с подконтрольными РФ донецким курмаршалом и луганским Колываном - унижение для любой страны, члена ООН. Даже в РФ с ними никто не садится за один стол. В тоже время, с сирийской оппозицией любая страна спокойно садится за стол переговоров. Почему так, Иванес?
А можно я? Вопрос-то детский, кажется. Если без подвоха.
В Сирии США поддерживают оппозицию, поэтому все цивилизованные страны ее уважают, а в Украине США поддерживают правительство, поэтому цивилизованные страны ЛНР и ДНР в упор не видят. А на Россию пенять нечего, мнение России никому в мире не интересно, года этак с 1991-го.
Только живи, и до всего доживешь
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