Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
"Очень правильно сделали! Молодцы!"
Теперь они кандидаты в Президенты РФ,но ЦИК их тормозит. На западе и США скандал.Ищут Навального.
Теперь они кандидаты в Президенты РФ,но ЦИК их тормозит. На западе и США скандал.Ищут Навального.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
сам придумал?ivanes писал(а):США испугались КНДР.Сколько было бравады. Готовы к переговорам.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
О том, что США не планирует начать военную операцию против КНДР сообщили сегодня Associated Press и Thr Washington Post со ссылкой на свои источники в администрации президента Дональда Трампа.
Очень разумное решение - ядерная война никому не нужна, особенно, Республике Корея (которая в случае войны между США и КНДР будет уничтожена и Японии (которая знает, что такое атомная бомба).
Очень разумное решение - ядерная война никому не нужна, особенно, Республике Корея (которая в случае войны между США и КНДР будет уничтожена и Японии (которая знает, что такое атомная бомба).
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):
В Сирии и Украине есть вооруженная оппозиция.Но первая принесла разрушения городов и населенных пунктов,вторая защищается от ВСУ-регулярной армии Украины и не нанесла разрушений Киеву,Харькову,Мариуполю.
ОоО опозиция бомбит мирных жителей в их городах с самолетов регулярной армии снарядами РФ
Ах да,вторые защищаясь вытеснили ВСУ от границы с РФ на 120км в глубь региона в 14ом году,при этом сравняв в ноль Иловайск,Дебалю,Углегорск и кучу поселков и сел.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Белый Дом США сообщил,что Асад борется не с ИГИЛ,а борется с оппозицией.
Порошенко не хочет бороться с Россией-агрессором, ВСУ борется с "террористами"
По данным ООН убито уже более 10 тыс чел,есть среди них дети.
контакт назовите один теракт,совершенный "террористами" из ДНР и ЛНР.
С кем воюет ВСУ и нацбатальоны.Украина только обороняется от агрессора,которого в МС ООН в Гааге Украина не смогла показать на фактах.Словоблудие заканчивается.
Все признают равенство оппозиций в Сирии,вооруженной США, и оппозицией в Донбассе.
Теперь про Миротворцев ООН.Один "Миротворец" от Украины есть в Итернете.
Но миротворец ООН не будет ввязываться в разборки сторон.Нет мандата ООН.
Но Порошенко мечтает на спине миротворцев с помощью ВСУ войти в Донбасс и начать с помощью прокуратуры и СБУ применять статьи 208,209,210 Уголовного Кодекса Украины.
Есть одно но. Как только это начнет действовать Россия признает ДНР и ЛНР и возьмет под крыло ВС РФ.
Порошенко не хочет бороться с Россией-агрессором, ВСУ борется с "террористами"
По данным ООН убито уже более 10 тыс чел,есть среди них дети.
контакт назовите один теракт,совершенный "террористами" из ДНР и ЛНР.
С кем воюет ВСУ и нацбатальоны.Украина только обороняется от агрессора,которого в МС ООН в Гааге Украина не смогла показать на фактах.Словоблудие заканчивается.
Все признают равенство оппозиций в Сирии,вооруженной США, и оппозицией в Донбассе.
Теперь про Миротворцев ООН.Один "Миротворец" от Украины есть в Итернете.
Но миротворец ООН не будет ввязываться в разборки сторон.Нет мандата ООН.
Но Порошенко мечтает на спине миротворцев с помощью ВСУ войти в Донбасс и начать с помощью прокуратуры и СБУ применять статьи 208,209,210 Уголовного Кодекса Украины.
Есть одно но. Как только это начнет действовать Россия признает ДНР и ЛНР и возьмет под крыло ВС РФ.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):АЭРОПОРТ ДОНЕЦК в 2016г.Кто -то разрушил до арматуры.
]
Прям ну кто ж этот кто?Наверное тот который пол года выковыривал оттуда "киборгов"?
ivanes писал(а):контакт назовите один теракт,совершенный "террористами" из ДНР и ЛНР.
А боинг кто сбил?
ivanes писал(а):Все признают равенство оппозиций в Сирии,вооруженной США, и оппозицией в Донбассе.
Кто эти все?
ivanes писал(а):Теперь про Миротворцев ООН.Один "Миротворец" от Украины есть в Итернете.
Но миротворец ООН не будет ввязываться в разборки сторон.Нет мандата ООН.
Но Порошенко мечтает на спине миротворцев с помощью ВСУ войти в Донбасс и начать с помощью прокуратуры и СБУ применять статьи 208,209,210 Уголовного Кодекса Украины.
А для кого секрет,что если голубые каски будут контролировать границу РФ и ДНР,ЛНР то война закончится?Насчет возмездия?Конечно будут распинать всех нарушивших закон,причастных к этому,сочувствующих этому.
ivanes писал(а):Есть одно но. Как только это начнет действовать Россия признает ДНР и ЛНР и возьмет под крыло ВС РФ.
УХАХА))) Байка из 13го года))Я такой плакат на референдуме из окна видел.С тех пор 10тыр полягло?
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Россия сделала все от нее зависящее, чтобы никто и не подумал вести никаких переговоров с такой "вооруженной украинской оппозицией". Любая попытка провести переговоры с подконтрольными РФ донецким курмаршалом и луганским Колываном - унижение для любой страны, члена ООН. Даже в РФ с ними никто не садится за один стол. В тоже время, с сирийской оппозицией любая страна спокойно садится за стол переговоров. Почему так, Иванес?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
MrM писал(а):Россия сделала все от нее зависящее, чтобы никто и не подумал вести никаких переговоров с такой "вооруженной украинской оппозицией". Любая попытка провести переговоры с подконтрольными РФ донецким курмаршалом и луганским Колываном - унижение для любой страны, члена ООН. Даже в РФ с ними никто не садится за один стол. В тоже время, с сирийской оппозицией любая страна спокойно садится за стол переговоров. Почему так, Иванес?
Так я так понимаю "опозиция" -это когда против существующего правительства.А когда против территориальной целостности,суверенитета государства,причем не просто против,а силой оружия против...это точно не опозиция.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 256
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
MrM писал(а):Россия сделала все от нее зависящее, чтобы никто и не подумал вести никаких переговоров с такой "вооруженной украинской оппозицией". Любая попытка провести переговоры с подконтрольными РФ донецким курмаршалом и луганским Колываном - унижение для любой страны, члена ООН. Даже в РФ с ними никто не садится за один стол. В тоже время, с сирийской оппозицией любая страна спокойно садится за стол переговоров. Почему так, Иванес?
А можно я? Вопрос-то детский, кажется. Если без подвоха.
В Сирии США поддерживают оппозицию, поэтому все цивилизованные страны ее уважают, а в Украине США поддерживают правительство, поэтому цивилизованные страны ЛНР и ДНР в упор не видят. А на Россию пенять нечего, мнение России никому в мире не интересно, года этак с 1991-го.
Только живи, и до всего доживешь
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Дед Анатольич писал(а):А можно я? Вопрос-то детский, кажется. Если без подвоха.
В Сирии США поддерживают оппозицию, поэтому все цивилизованные страны ее уважают, а в Украине США поддерживают правительство, поэтому цивилизованные страны ЛНР и ДНР в упор не видят. А на Россию пенять нечего, мнение России никому в мире не интересно, года этак с 1991-го.
США страна с очень развитой внешней политикой.Настолько развит этот институт,что может формировать "мнение большинства" почти в любой международной организации да и практически в любой стране.РФ пытается развиваться в этом направлении,причем пытается методами которые присуствовали и у американцев.Но время прошло,когда такие методы воспринимались как норма.Путь известен и всеми осуждаем,и в основном даст результат скорее всего только на внутренем рынке электората.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Дед Анатольич
С Россией начали холодную войну не 1991г,а с 2008г.После доклада ВВП в Мюнхене.
В 1991г Россия в лице Президента и глава МИД РФ вели себя по принципу: "Что изволите!" Директор ФСБ Бакатин передал схему жучков в посольстве послу США. А на розыск жучков в посольстве России в Вашингтоне специалистов для их розыска и уничтожения с помощью рентгена и радиации. Не любят эти излучения микрочипы и гибнут.
Солдаты строили дачи генералам,офицеры разгружали вагоны.Практически армия превратилась в грузчика.
Все рязанские военные училища закрылись.Офицеры не нужны.Солдат нет. 1 офицер на отделение солдат.
Кто был в Протасово в 1993г или 1994г? Там размещался вертолетный полк,выведенный из ГДР. Что с этим полком стало? Просто вывели из состава ВС РФ в конце 1994 и начале 1995г. Еще примеры нужны?
С Россией начали холодную войну не 1991г,а с 2008г.После доклада ВВП в Мюнхене.
В 1991г Россия в лице Президента и глава МИД РФ вели себя по принципу: "Что изволите!" Директор ФСБ Бакатин передал схему жучков в посольстве послу США. А на розыск жучков в посольстве России в Вашингтоне специалистов для их розыска и уничтожения с помощью рентгена и радиации. Не любят эти излучения микрочипы и гибнут.
Солдаты строили дачи генералам,офицеры разгружали вагоны.Практически армия превратилась в грузчика.
Все рязанские военные училища закрылись.Офицеры не нужны.Солдат нет. 1 офицер на отделение солдат.
Кто был в Протасово в 1993г или 1994г? Там размещался вертолетный полк,выведенный из ГДР. Что с этим полком стало? Просто вывели из состава ВС РФ в конце 1994 и начале 1995г. Еще примеры нужны?
Последний раз редактировалось ivanes 20 сен 2017, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
[quote="ivanes"Все рязанские военные училища закрылись.Офицеры не нужны.Солдат нет. 1 офицер на отделение солдат.[/quote]опять соврал?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
контакт
Я вас про Донецкий аэропорт,а Вы про Боинг.
Сбит в июле 2014г и упал на территории ДНР. Пока следствие идет долго,как в Одессе с 2 мая 2014г.
Почему нет решения этой комиссии? Почему до сих пор не найдены виновники одесских событий? Почему не найдены виновники расстрела майданной сотни? Сколько ожидать?
Я вас про Донецкий аэропорт,а Вы про Боинг.
Сбит в июле 2014г и упал на территории ДНР. Пока следствие идет долго,как в Одессе с 2 мая 2014г.
Почему нет решения этой комиссии? Почему до сих пор не найдены виновники одесских событий? Почему не найдены виновники расстрела майданной сотни? Сколько ожидать?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
к 1996 г. - до 1,7 млн (на 40% меньше по сравнению с 1992 г.).
. Ельцин указом "О первоочередных мерах по реформированию Вооруженных Сил Российской Федерации и совершенствованию их структуры" установил с 1 января 1999 г. штатную численность военнослужащих ВС РФ в 1,2 млн человек.
К 2000 г. соотношение численности офицерского состава, прапорщиков (мичманов), рядового и сержантского составов составило 40 : 12 : 48.
На 52 офицера приходится 48 рядовых и сержантов
Это для Raiderа
По данным военного ведомства, укомплектованность вооруженных сил личным составом составляет в 2017г 93% — 930 тыс. человек. Из них 384 тыс. — солдаты и сержанты-контрактники, 270 тыс. — солдаты-срочники, 225 тыс. — офицеры. Некомплект составляет минимум 50 тыс. человек. Эта цифра приходится на солдат и сержантов-контрактников, численность которых в 2017 году должна составлять 425 тыс.
Соотношение 609:225 или 2,7 солдата и сержанта к 1 офицеру.
. Ельцин указом "О первоочередных мерах по реформированию Вооруженных Сил Российской Федерации и совершенствованию их структуры" установил с 1 января 1999 г. штатную численность военнослужащих ВС РФ в 1,2 млн человек.
К 2000 г. соотношение численности офицерского состава, прапорщиков (мичманов), рядового и сержантского составов составило 40 : 12 : 48.
На 52 офицера приходится 48 рядовых и сержантов
Это для Raiderа
По данным военного ведомства, укомплектованность вооруженных сил личным составом составляет в 2017г 93% — 930 тыс. человек. Из них 384 тыс. — солдаты и сержанты-контрактники, 270 тыс. — солдаты-срочники, 225 тыс. — офицеры. Некомплект составляет минимум 50 тыс. человек. Эта цифра приходится на солдат и сержантов-контрактников, численность которых в 2017 году должна составлять 425 тыс.
Соотношение 609:225 или 2,7 солдата и сержанта к 1 офицеру.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В 2009г расформировали РВКУ Связи
В 2010г РВАИ им Дубровина расформирован. Тогда же создан автомобильный факультет в училище ВДВ.
В 2010г РВАИ им Дубровина расформирован. Тогда же создан автомобильный факультет в училище ВДВ.
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