Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
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Зачем так плоско.
Приехали болельщики Шахтера или Черноморца в Одессу на игру. Тут на них напали из-за угла.Одного тут же,за углом,убили из Макарова ПМ-8.Потом они,болельщики-фанаты пошли к стадиону и тут на них напали и убили еще одного из охотничьего ружья. Обиделись фанату и пошли на Куликово поле-площадь.Тут еще одного прикончили.
Вот тогда куликовцы зашли в Дом Профсоюзов и подожгли себя.
Суд оправдал куликовцев,которые якобы убили трех или четырех фанатов,приехавших на футбольный матч.Но двоим предъявили новое преступление - сепаратизм,т.к у них были российские паспорта.Одному проломили голову.
Вы тут про сепаратизм осторожно.Нет среди украинцев сепаратистов,особо в Одессе. Все русские или москали делают.
Сами убили в Донбассе более 10 тыс чел. Сами,русские разгромили аэропорт,жилые дома,сами профинансировали поход Саакашвили через польско-украинскую границу.
Позором Вы назвали событие в Одессе.Но позор убийцам Святой сотни на майдане,позор убийце Бузины,позор подрывателю машины Шеремета,убийце экс-депутата ГД Вороненкова.Эта песня продолжается с марта 2014г.
Греши и кайся.Бог простит.
Про одесскую милицию. 2 мая 2014г все начальство милиции было собрано в кабинете главы администрации.Положено перед входом всем отдать мобильные телефоны и переносные рации охране. Пока около дома профсоюзов и на улицах Одессы разгорались войны начальники обсуждали праздничные мероприятия прошедшего 1 мая.
Пожарная команда не реагировала на звонки. Об этом говорит экс-глава одесской милиции.Ведь он во всем виноват.
Зачем так плоско.
Приехали болельщики Шахтера или Черноморца в Одессу на игру. Тут на них напали из-за угла.Одного тут же,за углом,убили из Макарова ПМ-8.Потом они,болельщики-фанаты пошли к стадиону и тут на них напали и убили еще одного из охотничьего ружья. Обиделись фанату и пошли на Куликово поле-площадь.Тут еще одного прикончили.
Вот тогда куликовцы зашли в Дом Профсоюзов и подожгли себя.
Суд оправдал куликовцев,которые якобы убили трех или четырех фанатов,приехавших на футбольный матч.Но двоим предъявили новое преступление - сепаратизм,т.к у них были российские паспорта.Одному проломили голову.
Вы тут про сепаратизм осторожно.Нет среди украинцев сепаратистов,особо в Одессе. Все русские или москали делают.
Сами убили в Донбассе более 10 тыс чел. Сами,русские разгромили аэропорт,жилые дома,сами профинансировали поход Саакашвили через польско-украинскую границу.
Позором Вы назвали событие в Одессе.Но позор убийцам Святой сотни на майдане,позор убийце Бузины,позор подрывателю машины Шеремета,убийце экс-депутата ГД Вороненкова.Эта песня продолжается с марта 2014г.
Греши и кайся.Бог простит.
Про одесскую милицию. 2 мая 2014г все начальство милиции было собрано в кабинете главы администрации.Положено перед входом всем отдать мобильные телефоны и переносные рации охране. Пока около дома профсоюзов и на улицах Одессы разгорались войны начальники обсуждали праздничные мероприятия прошедшего 1 мая.
Пожарная команда не реагировала на звонки. Об этом говорит экс-глава одесской милиции.Ведь он во всем виноват.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
"Губернатор Одессы выезжал за три дня до этого непосредственно в администрацию президента, где получил ценные указания, и после этого приехал Парубий
2 мая в городе стали разворачиваться беспорядки, все начальство МВД было созвано на совещание.
"Если бы мы находились на рабочих местах, мы бы знали, что с блокпостов сняли этих людей, что на Соборной площади собирается большое количество людей, что надо стягивать дополнительные резервы. Мы не могли это сделать, не могли промониторить ситуацию", - рассказал Фучеджи."Я считаю, что совещание было проведено в контексте провокации, которые имели место", - добавил он.
Напомним, 19 мая МВД Украины признало, что на месте пожара найдены следы хлороформа, а 32 жертвы погибли не от высоких температур, а от "неизвестного вещества". Дмитрий Фучеджи 7 мая вынужден был тайно покинуть Украину и сейчас находится в Приднестровье.
Читайте больше на https://www.pravda.ru/news/world/former ... -odessa-0/
Дмитрий Фучеджи: "Буквально за недели две губернатор привез с майдана и на 12 блокпостов выставили людей с майдана, около 500 человек. Остальные находились в Одессе, в лагерях, базах отдыха. Финансировал кормление и содержание губернатор".
Дмитрий Фучеджи: "Он.губернатор Одесской области, на протяжении двух недель проводил совещания, и одно требование было - это снести палаточный городок. Я ему говорю - милиция не должна. Это первое лицо, которое причастно и виновато к разгону Куликова поля".
Дмитрий Фучеджи: "За три дня до разгона Майдана приезжает Парубий и вручает бронежилеты 5-го класса. Вручил бронежилеты, провел совещание в воинской части и в шторме с командирами и сотниками, которые приехали с Киева. Совещание продолжалось 3,5-4 часа".
Дмитрий Фучеджи: "Фаны "Черноморца" использовали втемную. А те ребята, кто приехали из Киева, - главные действующие лица".
Дмитрий Фучеджи: "В 12 часов все руководство главка прибыли на совещание в прокуратуру. Списочно. Нас там продержали где-то 3.15. Если бы находились на рабочих местах, мы бы знали, что с блокпостов сняли людей. Совещание в контексте провокации".
https://www.1tv.ru/news/2014-05-22/4234 ... sse_2_maya
2 мая в городе стали разворачиваться беспорядки, все начальство МВД было созвано на совещание.
"Если бы мы находились на рабочих местах, мы бы знали, что с блокпостов сняли этих людей, что на Соборной площади собирается большое количество людей, что надо стягивать дополнительные резервы. Мы не могли это сделать, не могли промониторить ситуацию", - рассказал Фучеджи."Я считаю, что совещание было проведено в контексте провокации, которые имели место", - добавил он.
Напомним, 19 мая МВД Украины признало, что на месте пожара найдены следы хлороформа, а 32 жертвы погибли не от высоких температур, а от "неизвестного вещества". Дмитрий Фучеджи 7 мая вынужден был тайно покинуть Украину и сейчас находится в Приднестровье.
Читайте больше на https://www.pravda.ru/news/world/former ... -odessa-0/
Дмитрий Фучеджи: "Буквально за недели две губернатор привез с майдана и на 12 блокпостов выставили людей с майдана, около 500 человек. Остальные находились в Одессе, в лагерях, базах отдыха. Финансировал кормление и содержание губернатор".
Дмитрий Фучеджи: "Он.губернатор Одесской области, на протяжении двух недель проводил совещания, и одно требование было - это снести палаточный городок. Я ему говорю - милиция не должна. Это первое лицо, которое причастно и виновато к разгону Куликова поля".
Дмитрий Фучеджи: "За три дня до разгона Майдана приезжает Парубий и вручает бронежилеты 5-го класса. Вручил бронежилеты, провел совещание в воинской части и в шторме с командирами и сотниками, которые приехали с Киева. Совещание продолжалось 3,5-4 часа".
Дмитрий Фучеджи: "Фаны "Черноморца" использовали втемную. А те ребята, кто приехали из Киева, - главные действующие лица".
Дмитрий Фучеджи: "В 12 часов все руководство главка прибыли на совещание в прокуратуру. Списочно. Нас там продержали где-то 3.15. Если бы находились на рабочих местах, мы бы знали, что с блокпостов сняли людей. Совещание в контексте провокации".
https://www.1tv.ru/news/2014-05-22/4234 ... sse_2_maya
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Как по мне так там все "плоско" и есть.Каждый получил то к чему упорно стремился.Усложнить и найти скрытый умысел можно во всем.Но на поверхности то,то что есть.Если вы там себе чего-то наворотили,или сделали исторически правдивую картину происходящего,так изложите нам вывод вашей фантазии,без воды которую вы льете.И ответьте наконец на вопрос,какого фига они(погибшие) там ваще делали и кто их подстрекал ваще там находиться?ivanes писал(а):контакт
Зачем так плоско.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
"В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования правовых основ деятельности Национальной гвардии Украины, который, в частности, даст право военнослужащим Нацгвардии участвовать в миротворческих операциях ООН."
Украинскому парламенту предлагают расширить полномочия Нацгвардии Украины. Это предусматривает законопроект № 6556. Профильный комитет уже рекомендовал депутатам поддержать этот документ.
Представителям Нацгвардии предлагают предоставить право:
-составлять админпротоколы во время охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности,
-доставлять правонарушителей в суды, учреждения исполнения наказаний, а также конвоировать таких людей во время их экстрадиции, в частности - при совершении лесонарушений, нарушений правил охоты, правил рыболовства и охраны рыбных запасов,
-фотографировать, вести аудио- и видеосъемку, чтобы удержать людей от нарушения общественного порядка,
-не пускать куда-то людей, чтобы сохранить государственную тайну, вещественные доказательства или общественный порядок,
-перекрывать улицу для водителей и пешеходов, осматривать машины,
-носить, хранить (в том числе лично) и применять не только спецсредства и оружие, но и боевую и другую технику,
-окружать территории во время розыска и преследования подозреваемых, прекращения незаконной добычи полезных ископаемых и пресечения массовых беспорядков,
-обыскивать людей и проверять документы,
-в неотложных случаях во время преследования подозреваемого или в связи с предотвращением преступления, угрожающего многим людям, нацгвардеец сможет заходить в частное жилье или иное владение любого человека (но потом об этом надо будет немедленно письменно доложить непосредственному начальнику),
-проводить разминирование - если речь не идет о взрывчатке террористов.
Для сравнения, сейчас нацгвардейцы имеют право:
-задерживать, передавать полицейским нарушителей при охране объектов,
-задерживать, доставлять ли передавать уполномоченным госорганам вооруженных людей во время проведения антитеррористических операций,
-задерживать подозреваемых в уголовном нарушении, беглецов из тюрем, дезертиров,
-разблокировать военные части и базы и т. д,
-проводить обыск автомобилей в зоне проведения АТО или спецопераций,
-применять меры физического воздействия, а также хранить, носить и применять спецсредства и оружие,
-“одалживать” транспорт почти у любого, если нужно прекратить преступление, догнать нарушителя, добраться до зоны стихийного бедствия и прочее.
Украинскому парламенту предлагают расширить полномочия Нацгвардии Украины. Это предусматривает законопроект № 6556. Профильный комитет уже рекомендовал депутатам поддержать этот документ.
Представителям Нацгвардии предлагают предоставить право:
-составлять админпротоколы во время охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности,
-доставлять правонарушителей в суды, учреждения исполнения наказаний, а также конвоировать таких людей во время их экстрадиции, в частности - при совершении лесонарушений, нарушений правил охоты, правил рыболовства и охраны рыбных запасов,
-фотографировать, вести аудио- и видеосъемку, чтобы удержать людей от нарушения общественного порядка,
-не пускать куда-то людей, чтобы сохранить государственную тайну, вещественные доказательства или общественный порядок,
-перекрывать улицу для водителей и пешеходов, осматривать машины,
-носить, хранить (в том числе лично) и применять не только спецсредства и оружие, но и боевую и другую технику,
-окружать территории во время розыска и преследования подозреваемых, прекращения незаконной добычи полезных ископаемых и пресечения массовых беспорядков,
-обыскивать людей и проверять документы,
-в неотложных случаях во время преследования подозреваемого или в связи с предотвращением преступления, угрожающего многим людям, нацгвардеец сможет заходить в частное жилье или иное владение любого человека (но потом об этом надо будет немедленно письменно доложить непосредственному начальнику),
-проводить разминирование - если речь не идет о взрывчатке террористов.
Для сравнения, сейчас нацгвардейцы имеют право:
-задерживать, передавать полицейским нарушителей при охране объектов,
-задерживать, доставлять ли передавать уполномоченным госорганам вооруженных людей во время проведения антитеррористических операций,
-задерживать подозреваемых в уголовном нарушении, беглецов из тюрем, дезертиров,
-разблокировать военные части и базы и т. д,
-проводить обыск автомобилей в зоне проведения АТО или спецопераций,
-применять меры физического воздействия, а также хранить, носить и применять спецсредства и оружие,
-“одалживать” транспорт почти у любого, если нужно прекратить преступление, догнать нарушителя, добраться до зоны стихийного бедствия и прочее.
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