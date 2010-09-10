Сообщение ivanes » 22 сен 2017, 15:37

"Буквально за недели две губернатор привез с майдана и на 12 блокпостов выставили людей с майдана, около 500 человек. Остальные находились в Одессе, в лагерях, базах отдыха. Финансировал кормление и содержание губернатор".

Он.губернатор Одесской области, на протяжении двух недель проводил совещания, и одно требование было - это снести палаточный городок. Я ему говорю - милиция не должна. Это первое лицо, которое причастно и виновато к разгону Куликова поля".

"За три дня до разгона Майдана приезжает Парубий и вручает бронежилеты 5-го класса. Вручил бронежилеты, провел совещание в воинской части и в шторме с командирами и сотниками, которые приехали с Киева. Совещание продолжалось 3,5-4 часа".

"Фаны "Черноморца" использовали втемную. А те ребята, кто приехали из Киева, - главные действующие лица".

"В 12 часов все руководство главка прибыли на совещание в прокуратуру. Списочно. Нас там продержали где-то 3.15. Если бы находились на рабочих местах, мы бы знали, что с блокпостов сняли людей. Совещание в контексте провокации".

