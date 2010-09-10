Вместе разбираем враньё об Украине
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
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Зачем так плоско.
Приехали болельщики Шахтера или Черноморца в Одессу на игру. Тут на них напали из-за угла.Одного тут же,за углом,убили из Макарова ПМ-8.Потом они,болельщики-фанаты пошли к стадиону и тут на них напали и убили еще одного из охотничьего ружья. Обиделись фанату и пошли на Куликово поле-площадь.Тут еще одного прикончили.
Вот тогда куликовцы зашли в Дом Профсоюзов и подожгли себя.
Суд оправдал куликовцев,которые якобы убили трех или четырех фанатов,приехавших на футбольный матч.Но двоим предъявили новое преступление - сепаратизм,т.к у них были российские паспорта.Одному проломили голову.
Вы тут про сепаратизм осторожно.Нет среди украинцев сепаратистов,особо в Одессе. Все русские или москали делают.
Сами убили в Донбассе более 10 тыс чел. Сами,русские разгромили аэропорт,жилые дома,сами профинансировали поход Саакашвили через польско-украинскую границу.
Позором Вы назвали событие в Одессе.Но позор убийцам Святой сотни на майдане,позор убийце Бузины,позор подрывателю машины Шеремета,убийце экс-депутата ГД Вороненкова.Эта песня продолжается с марта 2014г.
Греши и кайся.Бог простит.
Про одесскую милицию. 2 мая 2014г все начальство милиции было собрано в кабинете главы администрации.Положено перед входом всем отдать мобильные телефоны и переносные рации охране. Пока около дома профсоюзов и на улицах Одессы разгорались войны начальники обсуждали праздничные мероприятия прошедшего 1 мая.
Пожарная команда не реагировала на звонки. Об этом говорит экс-глава одесской милиции.Ведь он во всем виноват.
Зачем так плоско.
Приехали болельщики Шахтера или Черноморца в Одессу на игру. Тут на них напали из-за угла.Одного тут же,за углом,убили из Макарова ПМ-8.Потом они,болельщики-фанаты пошли к стадиону и тут на них напали и убили еще одного из охотничьего ружья. Обиделись фанату и пошли на Куликово поле-площадь.Тут еще одного прикончили.
Вот тогда куликовцы зашли в Дом Профсоюзов и подожгли себя.
Суд оправдал куликовцев,которые якобы убили трех или четырех фанатов,приехавших на футбольный матч.Но двоим предъявили новое преступление - сепаратизм,т.к у них были российские паспорта.Одному проломили голову.
Вы тут про сепаратизм осторожно.Нет среди украинцев сепаратистов,особо в Одессе. Все русские или москали делают.
Сами убили в Донбассе более 10 тыс чел. Сами,русские разгромили аэропорт,жилые дома,сами профинансировали поход Саакашвили через польско-украинскую границу.
Позором Вы назвали событие в Одессе.Но позор убийцам Святой сотни на майдане,позор убийце Бузины,позор подрывателю машины Шеремета,убийце экс-депутата ГД Вороненкова.Эта песня продолжается с марта 2014г.
Греши и кайся.Бог простит.
Про одесскую милицию. 2 мая 2014г все начальство милиции было собрано в кабинете главы администрации.Положено перед входом всем отдать мобильные телефоны и переносные рации охране. Пока около дома профсоюзов и на улицах Одессы разгорались войны начальники обсуждали праздничные мероприятия прошедшего 1 мая.
Пожарная команда не реагировала на звонки. Об этом говорит экс-глава одесской милиции.Ведь он во всем виноват.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
"Губернатор Одессы выезжал за три дня до этого непосредственно в администрацию президента, где получил ценные указания, и после этого приехал Парубий
2 мая в городе стали разворачиваться беспорядки, все начальство МВД было созвано на совещание.
"Если бы мы находились на рабочих местах, мы бы знали, что с блокпостов сняли этих людей, что на Соборной площади собирается большое количество людей, что надо стягивать дополнительные резервы. Мы не могли это сделать, не могли промониторить ситуацию", - рассказал Фучеджи."Я считаю, что совещание было проведено в контексте провокации, которые имели место", - добавил он.
Напомним, 19 мая МВД Украины признало, что на месте пожара найдены следы хлороформа, а 32 жертвы погибли не от высоких температур, а от "неизвестного вещества". Дмитрий Фучеджи 7 мая вынужден был тайно покинуть Украину и сейчас находится в Приднестровье.
Читайте больше на https://www.pravda.ru/news/world/former ... -odessa-0/
Дмитрий Фучеджи: "Буквально за недели две губернатор привез с майдана и на 12 блокпостов выставили людей с майдана, около 500 человек. Остальные находились в Одессе, в лагерях, базах отдыха. Финансировал кормление и содержание губернатор".
Дмитрий Фучеджи: "Он.губернатор Одесской области, на протяжении двух недель проводил совещания, и одно требование было - это снести палаточный городок. Я ему говорю - милиция не должна. Это первое лицо, которое причастно и виновато к разгону Куликова поля".
Дмитрий Фучеджи: "За три дня до разгона Майдана приезжает Парубий и вручает бронежилеты 5-го класса. Вручил бронежилеты, провел совещание в воинской части и в шторме с командирами и сотниками, которые приехали с Киева. Совещание продолжалось 3,5-4 часа".
Дмитрий Фучеджи: "Фаны "Черноморца" использовали втемную. А те ребята, кто приехали из Киева, - главные действующие лица".
Дмитрий Фучеджи: "В 12 часов все руководство главка прибыли на совещание в прокуратуру. Списочно. Нас там продержали где-то 3.15. Если бы находились на рабочих местах, мы бы знали, что с блокпостов сняли людей. Совещание в контексте провокации".
https://www.1tv.ru/news/2014-05-22/4234 ... sse_2_maya
2 мая в городе стали разворачиваться беспорядки, все начальство МВД было созвано на совещание.
"Если бы мы находились на рабочих местах, мы бы знали, что с блокпостов сняли этих людей, что на Соборной площади собирается большое количество людей, что надо стягивать дополнительные резервы. Мы не могли это сделать, не могли промониторить ситуацию", - рассказал Фучеджи."Я считаю, что совещание было проведено в контексте провокации, которые имели место", - добавил он.
Напомним, 19 мая МВД Украины признало, что на месте пожара найдены следы хлороформа, а 32 жертвы погибли не от высоких температур, а от "неизвестного вещества". Дмитрий Фучеджи 7 мая вынужден был тайно покинуть Украину и сейчас находится в Приднестровье.
Читайте больше на https://www.pravda.ru/news/world/former ... -odessa-0/
Дмитрий Фучеджи: "Буквально за недели две губернатор привез с майдана и на 12 блокпостов выставили людей с майдана, около 500 человек. Остальные находились в Одессе, в лагерях, базах отдыха. Финансировал кормление и содержание губернатор".
Дмитрий Фучеджи: "Он.губернатор Одесской области, на протяжении двух недель проводил совещания, и одно требование было - это снести палаточный городок. Я ему говорю - милиция не должна. Это первое лицо, которое причастно и виновато к разгону Куликова поля".
Дмитрий Фучеджи: "За три дня до разгона Майдана приезжает Парубий и вручает бронежилеты 5-го класса. Вручил бронежилеты, провел совещание в воинской части и в шторме с командирами и сотниками, которые приехали с Киева. Совещание продолжалось 3,5-4 часа".
Дмитрий Фучеджи: "Фаны "Черноморца" использовали втемную. А те ребята, кто приехали из Киева, - главные действующие лица".
Дмитрий Фучеджи: "В 12 часов все руководство главка прибыли на совещание в прокуратуру. Списочно. Нас там продержали где-то 3.15. Если бы находились на рабочих местах, мы бы знали, что с блокпостов сняли людей. Совещание в контексте провокации".
https://www.1tv.ru/news/2014-05-22/4234 ... sse_2_maya
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Как по мне так там все "плоско" и есть.Каждый получил то к чему упорно стремился.Усложнить и найти скрытый умысел можно во всем.Но на поверхности то,то что есть.Если вы там себе чего-то наворотили,или сделали исторически правдивую картину происходящего,так изложите нам вывод вашей фантазии,без воды которую вы льете.И ответьте наконец на вопрос,какого фига они(погибшие) там ваще делали и кто их подстрекал ваще там находиться?ivanes писал(а):контакт
Зачем так плоско.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
"В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования правовых основ деятельности Национальной гвардии Украины, который, в частности, даст право военнослужащим Нацгвардии участвовать в миротворческих операциях ООН."
Украинскому парламенту предлагают расширить полномочия Нацгвардии Украины. Это предусматривает законопроект № 6556. Профильный комитет уже рекомендовал депутатам поддержать этот документ.
Представителям Нацгвардии предлагают предоставить право:
-составлять админпротоколы во время охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности,
-доставлять правонарушителей в суды, учреждения исполнения наказаний, а также конвоировать таких людей во время их экстрадиции, в частности - при совершении лесонарушений, нарушений правил охоты, правил рыболовства и охраны рыбных запасов,
-фотографировать, вести аудио- и видеосъемку, чтобы удержать людей от нарушения общественного порядка,
-не пускать куда-то людей, чтобы сохранить государственную тайну, вещественные доказательства или общественный порядок,
-перекрывать улицу для водителей и пешеходов, осматривать машины,
-носить, хранить (в том числе лично) и применять не только спецсредства и оружие, но и боевую и другую технику,
-окружать территории во время розыска и преследования подозреваемых, прекращения незаконной добычи полезных ископаемых и пресечения массовых беспорядков,
-обыскивать людей и проверять документы,
-в неотложных случаях во время преследования подозреваемого или в связи с предотвращением преступления, угрожающего многим людям, нацгвардеец сможет заходить в частное жилье или иное владение любого человека (но потом об этом надо будет немедленно письменно доложить непосредственному начальнику),
-проводить разминирование - если речь не идет о взрывчатке террористов.
Для сравнения, сейчас нацгвардейцы имеют право:
-задерживать, передавать полицейским нарушителей при охране объектов,
-задерживать, доставлять ли передавать уполномоченным госорганам вооруженных людей во время проведения антитеррористических операций,
-задерживать подозреваемых в уголовном нарушении, беглецов из тюрем, дезертиров,
-разблокировать военные части и базы и т. д,
-проводить обыск автомобилей в зоне проведения АТО или спецопераций,
-применять меры физического воздействия, а также хранить, носить и применять спецсредства и оружие,
-“одалживать” транспорт почти у любого, если нужно прекратить преступление, догнать нарушителя, добраться до зоны стихийного бедствия и прочее.
Украинскому парламенту предлагают расширить полномочия Нацгвардии Украины. Это предусматривает законопроект № 6556. Профильный комитет уже рекомендовал депутатам поддержать этот документ.
Представителям Нацгвардии предлагают предоставить право:
-составлять админпротоколы во время охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности,
-доставлять правонарушителей в суды, учреждения исполнения наказаний, а также конвоировать таких людей во время их экстрадиции, в частности - при совершении лесонарушений, нарушений правил охоты, правил рыболовства и охраны рыбных запасов,
-фотографировать, вести аудио- и видеосъемку, чтобы удержать людей от нарушения общественного порядка,
-не пускать куда-то людей, чтобы сохранить государственную тайну, вещественные доказательства или общественный порядок,
-перекрывать улицу для водителей и пешеходов, осматривать машины,
-носить, хранить (в том числе лично) и применять не только спецсредства и оружие, но и боевую и другую технику,
-окружать территории во время розыска и преследования подозреваемых, прекращения незаконной добычи полезных ископаемых и пресечения массовых беспорядков,
-обыскивать людей и проверять документы,
-в неотложных случаях во время преследования подозреваемого или в связи с предотвращением преступления, угрожающего многим людям, нацгвардеец сможет заходить в частное жилье или иное владение любого человека (но потом об этом надо будет немедленно письменно доложить непосредственному начальнику),
-проводить разминирование - если речь не идет о взрывчатке террористов.
Для сравнения, сейчас нацгвардейцы имеют право:
-задерживать, передавать полицейским нарушителей при охране объектов,
-задерживать, доставлять ли передавать уполномоченным госорганам вооруженных людей во время проведения антитеррористических операций,
-задерживать подозреваемых в уголовном нарушении, беглецов из тюрем, дезертиров,
-разблокировать военные части и базы и т. д,
-проводить обыск автомобилей в зоне проведения АТО или спецопераций,
-применять меры физического воздействия, а также хранить, носить и применять спецсредства и оружие,
-“одалживать” транспорт почти у любого, если нужно прекратить преступление, догнать нарушителя, добраться до зоны стихийного бедствия и прочее.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Понять до конца то, что происходит в Украине мы все равно не сможем. Там сами украины этого не понимают наверное.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Русак писал(а):Понять до конца то, что происходит в Украине мы все равно не сможем. Там сами украины этого не понимают наверное.
Большинство мечтает что б мы хотя бы перестали врать самим себе о том что происходит на Юкраин.И самое лучшее что может случиться,это что к нам придет понимание что события в Юкраин нас не касаются.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Украина по закону назвала страной-агрессором,она со ссылкой на ст.51 Устава ООН имеет право и желает защищаться от нападения России в отдельных районах Донецкой и Луганской областях. Но прежде чем защищаться по той же статье Устава ООН надо подождать нападения со стороны России в ОРДЛО.
Проще.Украине надо найти плательщика на восстановление разрушенного в ОРДЛО.Примерно от 35 до 50 млрд долларов.
Что не понятного? Кто врет?
Потом, как смогут простить жители ДЛНР за убитых и раненных,как смогут ли простить жителей ДЛНР жители Днепра,Львова и др.городов.
Проще.Украине надо найти плательщика на восстановление разрушенного в ОРДЛО.Примерно от 35 до 50 млрд долларов.
Что не понятного? Кто врет?
Потом, как смогут простить жители ДЛНР за убитых и раненных,как смогут ли простить жителей ДЛНР жители Днепра,Львова и др.городов.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Украина по закону назвала страной-агрессором,она со ссылкой на ст.51 Устава ООН имеет право и желает защищаться от нападения России в отдельных районах Донецкой и Луганской областях. Но прежде чем защищаться по той же статье Устава ООН надо подождать нападения со стороны России в ОРДЛО.
Дело в том что весь мир видит агрессию страны-агрессора,а вот вы не видите.
ivanes писал(а):Что не понятного? Кто врет?
Вот вот что непонятного?Врет весь мир,или вы самому себе?
ivanes писал(а):Потом, как смогут простить жители ДЛНР за убитых и раненных,как смогут ли простить жителей ДЛНР жители Днепра,Львова и др.городов.
Нет конечно же трудно простить,как и тех кто все это организовал и начал.Но я вам скажу прямо,мирным жителям на той территории сейчас не до мести или претензий,на ваше счастье кстати тоже.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Проще.Украине надо найти плательщика на восстановление разрушенного в ОРДЛО.Примерно от 35 до 50 млрд долларов.
дедок материлизовался...а то тебя уже забывать стали.. Тебе ведь из Масквабада виднее что на Украине творится?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Позволю себе провести параллели.У всех на слуху события в Испании и Каталонии.Давайте подождем и пронаблюдаем как там в цивилизованной стране решается этот вопрос.Я уверен что там он решится малой кровью т.к. там нет заинтересованной стороны именно в силовом решении вопроса(страны-агрессора).Вот вам будет наглядный пример того чего собственно хотели ЧАСТЬ жителей Донбасса идущие на референдум.Я думаю пролитую уже кровь считать не стоит т.к. там погибли примерно по той же причине,как погибли активисты в Одессе-мирных и не ходивших на референдум там не было.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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