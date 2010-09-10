Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Пока Порошенко за отрицание голодомора на Украине грозит судом и наказанием.
И правильно. Разве это реальное изуверство Сталина и компании можно отрицать? Как и геноцид армян или Холокост? Отрицаешь - садись в тюрьму и подумай над своим поведением.
Мой дед мне рассказывал о своей командировке в Гомель в 30-е годы прошлого века. На станции Гомель он видел беженцев-жертв голодомора на Украине. Он никогда больше за всю долгую жизнь (даже в голодные послевоенные годы в Белоруссии) не видел более худых и изможденных людей. Особенно страшно было смотреть на детей, клянчущих еду.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ага....все до Днепра никак не дойдет...помелом,как торговка на базаре способен балаболить...Шварц писал(а):Дед обещал наступать - дед и наступил...ivanes писал(а):Вот и наступило братство с агрессором.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Петр Порошенко заявил о том, что украинские вооруженные силы готовы к любому развитию ситуации в районах, подконтрольных правительству ЛНР, в связи с «увеличением количества российских военных».
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Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Это ответ Киева на ситуацию в ЛНР. Российских военных "много",но Украина не объявляет войну России.Слабо!
Подробности: https://regnum.ru/news/2347955.html?utm_source=infox.sg
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Это ответ Киева на ситуацию в ЛНР. Российских военных "много",но Украина не объявляет войну России.Слабо!
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Из Решения Политбюро от 7 января 1933 г. 65/45 — О плане хлебозаготовок:
-По тому же украинскому источнику валовый сбор всех зерновых культур в 1933 году составил 222 965 тыс. центнеров зерна. С учётом плана на 1933 год в республике осталось (222.965 -42.480) 180.485 тыс. центнеров зерна.
Население на 1 января 1934 г. составляло 30.051,1 тыс. человек .
В пересчёте на душу населения 180.485 тыс. центнеров -1,6 кг зерна в день.
-Об увеличении плана снабжения хлебом Украины и ЦЧО. Увеличить план снабжения хлебом на II квартал Украины на 20 тысяч тонн и ЦЧО на 3 тысячи тонн.
-О хлебозаготовках и завозе промтоваров на Украину.
1Утвердить следующие предложения комиссии т. Молотова:
2Для усиления фонда промтоваров по стимулированию хлебозаготовок на Украине в течение января месяца, Политбюро постановляет:
3Предложить НКСнабу СССР обеспечить отгрузку в конце декабря месяца и в течение января месяца промтоваров для сёл Украины в общей сумме по отпускным ценам на 36 млн. руб. за счёт:
4Отгрузки до 1 января из фонда Комитета Резервов при СТО на 11 млн. руб. товаров, из них: хлопчато-бумажных тканей на сумму 3 млн. руб., обуви на 3,5 млн. руб., папирос на 3 млн. руб., махорки на 1/2 млн. руб. и мыла хозяйственного на 1 млн. рублей.
Коммерческого фонда хлопчато-бумажных тканей на 1 млн. руб. с отгрузкой до 1 января;
5Сокращения январского плана товароснабжения всех остальных районов (за исключением Сев. Кавказа) на 10 млн. руб., из которых 5 млн. руб. за счёт фонда коммерческих продаж, а остальные за счёт планового снабжения.
6 Январский план снабжения товарами Украины перестроить между городом и селом с таким расчётом, чтобы увеличить снабжение села за счёт города до 14 млн. руб. с отгрузкой всего этого количества до 20 января 1932 г
-Ввиду исключения отпустить УССР беспроцентную семссуду ячменя 1 млн. 350 тыс. пудов сверх ранее отпущенных 100 тыс. пудов, из коих 750 тыс. пудов за счёт централизованных ресурсов в самой Украине, 350 тыс. пудов, из резерва СНК в ЦЧО, 250 тыс. пудов из резерва СНК в Западной области.
В виде исключения удовлетворить просьбу т. Косиора о семенной помощи, для чего:
1) Выдать из Госфонда 10 тысяч тонн овса с обменом на озимое зерно.
2) Разбронировать из резервного фонда 100 тысяч пудов ячменя и отдать Украине в качестве беспроцентной ссуды.
-Выдать архитектору Кавакита 5 тыс. рублей в валюте за проектирование Харьковского театра.
-Отпустить ЦК КП (б)У в качестве семссуды из Госфонда 5 тыс. тонн овса и обязать ЦК КПб) У заложить в Госфонд 3 тыс. тонн ячменя, негодного для посева.
-Разрешить Украине в виде исключения выдать колхозам пшеницу и ячмень из госсортфонда в количестве 200 тысяч центнеров не в обмен, а в порядке ссуды с возвратом натурой осенью
-Разрешить отпустить из Госфонда Украины Днепрокомбинату 200 тонн овса и из Непрофонда 500 тонн сена.
- В виде исключения отпустить Украине дополнительно безпроцентную семссуду 6 тыс.
тонн гречихи и для оказания продпомощи колхозникам — просо 3 тыс. тонн.
-Предложить Наркомвнешторгу разварантировать для снабжения Украины 35 тысяч тонн пшеницы, находящейся в украинских портах.
Принять предложение т. Косиора о распределении 600 тысяч пудов хлеба и 75 вагонов рыбы Киевской, Винницкой и Харьковской областям.
-О семссуде для ЦЧО и Киевской области:
а) Выделить дополнительно в порядке семссуды с возвратом осенью натурой:
2) Киевской области Украины -1.000 тонн гречихи (из ресурсов ЦЧО)
б) Принять к сведению заявление т. Варейкиса, что он в 3-дневный срок отгрузит гречиху для Киевской области.
а) отпустить Украине 2000 тонн овса на продовольственные нужды из неиспользованной семссуды
б) отпустить Украине 100 тыс. пудов кукурузы на продовольственные нужды из отпущенной на посев для Одесской области, но неиспользованной по назначению
в) отпустить 70 тыс. пудов хлеба для свекловичных совхозов УССР на продовольственные нужды
230 тыс. пуд
г) отпустиов хлеба для колхозов свекловичных районов УССР на продовольственные нужды
д) обязать т. Чубаря лично проследить за использованием отпущенного хлеба для свекловичных совхозов и колхозов строго по назначению.
- Не прекращать выплату в валюте 4-м украинским академикам, живущим в Западной Украине
Поручить валютной комиссии окончательно определить сумму ассигнований в пределах 5.000 рублей.
-Определить размер семссуды совхозам и колхозам Украины в 20 млн. 300 тыс. пудов, произведя отпуск этой семссуды следующими культурами:
пшеницы — 5.250 тыс. пудов
ячменя — 7.625 тыс. пудов
овса — 6 миллионов пудов
бобовых — 700 тыс. пудов
кукурузы — 500 тыс. пудов
вики — 90 тыс. пудов
проса и гречихи 35 тыс. пудов…
- Отпустить на семена Украине дополнительно к ранее отпущенной семссуде 1.175.470 пудов, в том числе: гречихи -378.200 пудов, проса -544.730 пудов, кукурузы 252.540 пудов. Из них для колхозов -706.380 пудов, для совхозов -82.350 пудов, для единоличников -386.740 пудов.
Отпуск семян для колхозов и единоличников Украины распределить по отдельным областям следующим образом:
Винницкой области 94.550 пудов
Киевской области 170.800 пудов
Черниговской области 237.900 пудов
Харьковской области 201.910 пудов
Днепропетровской области 71.370 пудов
Одесской области 61.000 пудов
Донецкой области 215.940 пудов
Из Харькова -20.VII.33. 18 час. 20 мин.
ЦК ВКП(б) — тов. СТАЛИНУ
СНК СССР — тов. МОЛОТОВУ.
Ввиду значительного запоздания уборки и необходимостью использования всего живого тягла на косовице перестаивающего хлеба в южных районах, а также ввиду того, что уже в настоящее время в целом ряде колхозов имеется обмолоченный и невывезенный даже с поля хлеб, просим оказать экстренную дополнительную помощь Одесской, Днепропетровской областям грузовыми машинами, а именно:
Взять дополнительно у тяжёлой промышленности на срок до 15 августа 100 машин. Наиболее целесообразно по срокам направить туда 100 машин из числа отгружаемых тяжёлой промышленности.
Дать распоряжение Военведу выделить для возки хлеба 150 машин сроком до 15 августа.
Дать распоряжение Наркомтяжпрому отгрузить вне всякой очереди перед всеми другими потребителями (промышленность, военвед и т. п.) причитающиеся Одесской области 150 машин, Днепропетровской 134 и Донбассу 110 машин, отгрузка которых сильно затягивается.
подпись КОСИОР, ЧУБАРЬ
-
С учётом поставок из Центра и собственного урожая положение на Украине с хлебом должно было быть значительно лучше, чем в иных областях СССР.
Следует также иметь в виду очень важный факт, который говорит об отношении Центра к положению в республике: доходная часть бюджета Украины в 1933 году составила 1 033,4 млн. рублей при расходах в 1 021,5 млн. руб. В отличие от всех предыдущих и последующих лет средства, передаваемые Украиной в общесоюзный бюджет, в 1933 году не перечислялись, а дотация республике из общесоюзного бюджета составила 21,1 млн. руб
Чем в 1933г занимались чиновники украинской власти?
1.Переездом столицы из Харькова в Киев.Он длился почти год.
2.В 1932–1933 гг. — руководством республики было проведено неоднократное изменение административного деления Украины. Округа были упразднены. Заменили на области и районы в них.
О посевной никто не думал.Лишь подальше от Москвы. Подобных решений ЦК и Совнаркомата для Поволжья не было. Голод и там был.
В ноябрьском номере журнала за 1933 год под рубрикой «ПЕРЕДОВИКИ РАПОРТУЮТ» был опубликован такой рапорт украинских руководителей:
УКРАИНСКАЯ ССР ЗАКОНЧИЛА ХЛЕБОЗАГОТОВКИ К XVI ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ЦК ВКП (б) — тов. Сталину, тов. Кагановичу, СНК СССР — тов. Молотову…украинская партийная организация…досрочно и полностью к 6 ноября закончила хлебосдачу по всем культурам и по всем секторам. В этой победе решающую роль сыграла та огромная помощь, которую оказали ЦК ВКП (б) и Совнарком Союза колхозам и единоличникам Украины весной 1933 года семенами, продовольствием и фуражом, а также огромным количеством тракторов, автомобилей, комбайнов и других сельскохозяйственных машин. Эта победа явилась результатом большевистской борьбы украинской партийной организации, комсомольцев, рабочих-ударников, колхозников и колхозниц за осуществление на деле постановления ЦК ВКП (б) — вывести сельское хозяйство Украины из прорывного состояния на передовые позиции.
подпись КОСИОР, ПОСТЫШЕВ, ЧУБАРЬ.
-По тому же украинскому источнику валовый сбор всех зерновых культур в 1933 году составил 222 965 тыс. центнеров зерна. С учётом плана на 1933 год в республике осталось (222.965 -42.480) 180.485 тыс. центнеров зерна.
Население на 1 января 1934 г. составляло 30.051,1 тыс. человек .
В пересчёте на душу населения 180.485 тыс. центнеров -1,6 кг зерна в день.
-Об увеличении плана снабжения хлебом Украины и ЦЧО. Увеличить план снабжения хлебом на II квартал Украины на 20 тысяч тонн и ЦЧО на 3 тысячи тонн.
-О хлебозаготовках и завозе промтоваров на Украину.
1Утвердить следующие предложения комиссии т. Молотова:
2Для усиления фонда промтоваров по стимулированию хлебозаготовок на Украине в течение января месяца, Политбюро постановляет:
3Предложить НКСнабу СССР обеспечить отгрузку в конце декабря месяца и в течение января месяца промтоваров для сёл Украины в общей сумме по отпускным ценам на 36 млн. руб. за счёт:
4Отгрузки до 1 января из фонда Комитета Резервов при СТО на 11 млн. руб. товаров, из них: хлопчато-бумажных тканей на сумму 3 млн. руб., обуви на 3,5 млн. руб., папирос на 3 млн. руб., махорки на 1/2 млн. руб. и мыла хозяйственного на 1 млн. рублей.
Коммерческого фонда хлопчато-бумажных тканей на 1 млн. руб. с отгрузкой до 1 января;
5Сокращения январского плана товароснабжения всех остальных районов (за исключением Сев. Кавказа) на 10 млн. руб., из которых 5 млн. руб. за счёт фонда коммерческих продаж, а остальные за счёт планового снабжения.
6 Январский план снабжения товарами Украины перестроить между городом и селом с таким расчётом, чтобы увеличить снабжение села за счёт города до 14 млн. руб. с отгрузкой всего этого количества до 20 января 1932 г
-Ввиду исключения отпустить УССР беспроцентную семссуду ячменя 1 млн. 350 тыс. пудов сверх ранее отпущенных 100 тыс. пудов, из коих 750 тыс. пудов за счёт централизованных ресурсов в самой Украине, 350 тыс. пудов, из резерва СНК в ЦЧО, 250 тыс. пудов из резерва СНК в Западной области.
В виде исключения удовлетворить просьбу т. Косиора о семенной помощи, для чего:
1) Выдать из Госфонда 10 тысяч тонн овса с обменом на озимое зерно.
2) Разбронировать из резервного фонда 100 тысяч пудов ячменя и отдать Украине в качестве беспроцентной ссуды.
-Выдать архитектору Кавакита 5 тыс. рублей в валюте за проектирование Харьковского театра.
-Отпустить ЦК КП (б)У в качестве семссуды из Госфонда 5 тыс. тонн овса и обязать ЦК КПб) У заложить в Госфонд 3 тыс. тонн ячменя, негодного для посева.
-Разрешить Украине в виде исключения выдать колхозам пшеницу и ячмень из госсортфонда в количестве 200 тысяч центнеров не в обмен, а в порядке ссуды с возвратом натурой осенью
-Разрешить отпустить из Госфонда Украины Днепрокомбинату 200 тонн овса и из Непрофонда 500 тонн сена.
- В виде исключения отпустить Украине дополнительно безпроцентную семссуду 6 тыс.
тонн гречихи и для оказания продпомощи колхозникам — просо 3 тыс. тонн.
-Предложить Наркомвнешторгу разварантировать для снабжения Украины 35 тысяч тонн пшеницы, находящейся в украинских портах.
Принять предложение т. Косиора о распределении 600 тысяч пудов хлеба и 75 вагонов рыбы Киевской, Винницкой и Харьковской областям.
-О семссуде для ЦЧО и Киевской области:
а) Выделить дополнительно в порядке семссуды с возвратом осенью натурой:
2) Киевской области Украины -1.000 тонн гречихи (из ресурсов ЦЧО)
б) Принять к сведению заявление т. Варейкиса, что он в 3-дневный срок отгрузит гречиху для Киевской области.
а) отпустить Украине 2000 тонн овса на продовольственные нужды из неиспользованной семссуды
б) отпустить Украине 100 тыс. пудов кукурузы на продовольственные нужды из отпущенной на посев для Одесской области, но неиспользованной по назначению
в) отпустить 70 тыс. пудов хлеба для свекловичных совхозов УССР на продовольственные нужды
230 тыс. пуд
г) отпустиов хлеба для колхозов свекловичных районов УССР на продовольственные нужды
д) обязать т. Чубаря лично проследить за использованием отпущенного хлеба для свекловичных совхозов и колхозов строго по назначению.
- Не прекращать выплату в валюте 4-м украинским академикам, живущим в Западной Украине
Поручить валютной комиссии окончательно определить сумму ассигнований в пределах 5.000 рублей.
-Определить размер семссуды совхозам и колхозам Украины в 20 млн. 300 тыс. пудов, произведя отпуск этой семссуды следующими культурами:
пшеницы — 5.250 тыс. пудов
ячменя — 7.625 тыс. пудов
овса — 6 миллионов пудов
бобовых — 700 тыс. пудов
кукурузы — 500 тыс. пудов
вики — 90 тыс. пудов
проса и гречихи 35 тыс. пудов…
- Отпустить на семена Украине дополнительно к ранее отпущенной семссуде 1.175.470 пудов, в том числе: гречихи -378.200 пудов, проса -544.730 пудов, кукурузы 252.540 пудов. Из них для колхозов -706.380 пудов, для совхозов -82.350 пудов, для единоличников -386.740 пудов.
Отпуск семян для колхозов и единоличников Украины распределить по отдельным областям следующим образом:
Винницкой области 94.550 пудов
Киевской области 170.800 пудов
Черниговской области 237.900 пудов
Харьковской области 201.910 пудов
Днепропетровской области 71.370 пудов
Одесской области 61.000 пудов
Донецкой области 215.940 пудов
Из Харькова -20.VII.33. 18 час. 20 мин.
ЦК ВКП(б) — тов. СТАЛИНУ
СНК СССР — тов. МОЛОТОВУ.
Ввиду значительного запоздания уборки и необходимостью использования всего живого тягла на косовице перестаивающего хлеба в южных районах, а также ввиду того, что уже в настоящее время в целом ряде колхозов имеется обмолоченный и невывезенный даже с поля хлеб, просим оказать экстренную дополнительную помощь Одесской, Днепропетровской областям грузовыми машинами, а именно:
Взять дополнительно у тяжёлой промышленности на срок до 15 августа 100 машин. Наиболее целесообразно по срокам направить туда 100 машин из числа отгружаемых тяжёлой промышленности.
Дать распоряжение Военведу выделить для возки хлеба 150 машин сроком до 15 августа.
Дать распоряжение Наркомтяжпрому отгрузить вне всякой очереди перед всеми другими потребителями (промышленность, военвед и т. п.) причитающиеся Одесской области 150 машин, Днепропетровской 134 и Донбассу 110 машин, отгрузка которых сильно затягивается.
подпись КОСИОР, ЧУБАРЬ
-
С учётом поставок из Центра и собственного урожая положение на Украине с хлебом должно было быть значительно лучше, чем в иных областях СССР.
Следует также иметь в виду очень важный факт, который говорит об отношении Центра к положению в республике: доходная часть бюджета Украины в 1933 году составила 1 033,4 млн. рублей при расходах в 1 021,5 млн. руб. В отличие от всех предыдущих и последующих лет средства, передаваемые Украиной в общесоюзный бюджет, в 1933 году не перечислялись, а дотация республике из общесоюзного бюджета составила 21,1 млн. руб
Чем в 1933г занимались чиновники украинской власти?
1.Переездом столицы из Харькова в Киев.Он длился почти год.
2.В 1932–1933 гг. — руководством республики было проведено неоднократное изменение административного деления Украины. Округа были упразднены. Заменили на области и районы в них.
О посевной никто не думал.Лишь подальше от Москвы. Подобных решений ЦК и Совнаркомата для Поволжья не было. Голод и там был.
В ноябрьском номере журнала за 1933 год под рубрикой «ПЕРЕДОВИКИ РАПОРТУЮТ» был опубликован такой рапорт украинских руководителей:
УКРАИНСКАЯ ССР ЗАКОНЧИЛА ХЛЕБОЗАГОТОВКИ К XVI ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ЦК ВКП (б) — тов. Сталину, тов. Кагановичу, СНК СССР — тов. Молотову…украинская партийная организация…досрочно и полностью к 6 ноября закончила хлебосдачу по всем культурам и по всем секторам. В этой победе решающую роль сыграла та огромная помощь, которую оказали ЦК ВКП (б) и Совнарком Союза колхозам и единоличникам Украины весной 1933 года семенами, продовольствием и фуражом, а также огромным количеством тракторов, автомобилей, комбайнов и других сельскохозяйственных машин. Эта победа явилась результатом большевистской борьбы украинской партийной организации, комсомольцев, рабочих-ударников, колхозников и колхозниц за осуществление на деле постановления ЦК ВКП (б) — вывести сельское хозяйство Украины из прорывного состояния на передовые позиции.
подпись КОСИОР, ПОСТЫШЕВ, ЧУБАРЬ.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Если так все хорошо, почему столько жертв среди мирного населения?
Врали наверное Косиор и Ко.
Врали наверное Косиор и Ко.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
MrM писал(а):Если так все хорошо, почему столько жертв среди мирного населения?
Врали наверное Косиор и Ко.
Косиор и ко не врали,они действительно столько отгрузили.Только где они взяли столько зерна и у кого.Стоит почитать перепись населения и причины смерти большинства умерших что б понять это.Там мы где-то уже спорили на эту тему и сошлись во мнении,что факт глобального бедствия не оспорим.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Там загвоздка в терминах,стоит ли считать "голодомор 30х годов на Украине" геноцидом украинского населения советской властью,или по территориальному,классовому признаку советская власть никого специально не истребляла.Украинские историки склоняются в одну сторону определяя вектор политического развития отношений,РФ не изучает эту тему,считая ее закрытой.Остальные лидеры стран постсоветского региона воздерживаются от категоричных высказываний .Тема считается в РФ моветоном и чисто украинской фишкой.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Тема для определения внешней политики Украины настолько серьезная,что стала в свое время камнем преткновения при подписании документов о участии Украины как полноправного члена структуры СНГ и определении курса страны на процесс декомунизации.Простыми словами и в сокращенной форме оф. Киев заявил,что с теми кто не стремиться осознать преступления советского тоталитарного режима,Украине не по пути.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Украина рассматривает прекращение ж/дорожного сообщения с Россией.Хотят закрыть в 2018г
Сразу коксующиеся угли из России Запорожье не получит,не получит российский рынок труда,часть удобрений.
Ныне российские платежи за транзит газа в Европу идет в бюджете по статье экспортная выручка.В 2018г транзит вырастит на 13%,вырастит на эту сумму ВВП Украины,примерно на 300млн $ и составит примерно 3,3 млрд $.
Но с пуском Турецкого потока постепенно начнется сокращение транзита. Как пойдут дела с Северным потоком -2 станет ясно с транзитом через Украину.
Говорят,что Газпром хочет предложить США полное газоснабжение Польши,Литвы,Латвии ,Эстонии.Примерно 17 млрд куб.м. Сделать своего рода подарок США к Новому... Году.
Польша и Прибалтика только этого желают.отказаться от услуг Газпрома. Спят и видят СПГ из США.
Сразу коксующиеся угли из России Запорожье не получит,не получит российский рынок труда,часть удобрений.
Ныне российские платежи за транзит газа в Европу идет в бюджете по статье экспортная выручка.В 2018г транзит вырастит на 13%,вырастит на эту сумму ВВП Украины,примерно на 300млн $ и составит примерно 3,3 млрд $.
Но с пуском Турецкого потока постепенно начнется сокращение транзита. Как пойдут дела с Северным потоком -2 станет ясно с транзитом через Украину.
Говорят,что Газпром хочет предложить США полное газоснабжение Польши,Литвы,Латвии ,Эстонии.Примерно 17 млрд куб.м. Сделать своего рода подарок США к Новому... Году.
Польша и Прибалтика только этого желают.отказаться от услуг Газпрома. Спят и видят СПГ из США.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Внешняя политика Украины от Курта Волкера:
"«Мир на Донбассе может наступить, если РФ уберет свои силы, прекратив поддержку доверенных лиц», написал Курт Волкер в своем твиттере, добавив, что международное сообщество открыто для диалога с Россией.
Напомним, что введение миротворцев ООН на Донбасс и вывод оттуда российских войск должен происходить одновременно. Также Волкер считает, что миротворцы помешают появлению вакуума. "
Он нашел вооруженные силы РФ в Донбассе,не заходя в него.
Кроме того,миротворческий вакуум Украина заполнит репрессиями СБУ и Генпрокуратуры по Статьям 109,110,111,283 УК.
"Украина призывает РФ вывести войска, предлагает разместить на Донбассе миротворческую миссию. А Россия говорит — говорите с представителями ОРДЛО. И это разжигает конфликт. Если ситуацию урегулируют, то это будет означать возвращение людей домой, нормальную работу всех структур… Но это возможно только тогда, когда наступит мир. А для этого РФ должна вывести войска… Но мы сейчас видим оккупацию", — заявил Волкер.
Вопрос Волкеру: "Зачем официальным властям Сирии сидеть рядом с оппозицией в Астане и Женеве?"
США их вооружила,прислала инструкторов,спецназ в 4000 бойцов, 29 ударных вертолетов Апачи. Уберите эти силы и прекратите вооружать оппозицию ,Ан Нуста в Идлибе,США разжигают конфликт.Пентагон против вывода своих военных и военных коалиции. Это что двойной стандарт внешней политики США?
Как Трамп одно говорит,другое делает.
"«Мир на Донбассе может наступить, если РФ уберет свои силы, прекратив поддержку доверенных лиц», написал Курт Волкер в своем твиттере, добавив, что международное сообщество открыто для диалога с Россией.
Напомним, что введение миротворцев ООН на Донбасс и вывод оттуда российских войск должен происходить одновременно. Также Волкер считает, что миротворцы помешают появлению вакуума. "
Он нашел вооруженные силы РФ в Донбассе,не заходя в него.
Кроме того,миротворческий вакуум Украина заполнит репрессиями СБУ и Генпрокуратуры по Статьям 109,110,111,283 УК.
"Украина призывает РФ вывести войска, предлагает разместить на Донбассе миротворческую миссию. А Россия говорит — говорите с представителями ОРДЛО. И это разжигает конфликт. Если ситуацию урегулируют, то это будет означать возвращение людей домой, нормальную работу всех структур… Но это возможно только тогда, когда наступит мир. А для этого РФ должна вывести войска… Но мы сейчас видим оккупацию", — заявил Волкер.
Вопрос Волкеру: "Зачем официальным властям Сирии сидеть рядом с оппозицией в Астане и Женеве?"
США их вооружила,прислала инструкторов,спецназ в 4000 бойцов, 29 ударных вертолетов Апачи. Уберите эти силы и прекратите вооружать оппозицию ,Ан Нуста в Идлибе,США разжигают конфликт.Пентагон против вывода своих военных и военных коалиции. Это что двойной стандарт внешней политики США?
Как Трамп одно говорит,другое делает.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
тебе сидя в масквабаде виднее, что на Украине происходитivanes писал(а):Он нашел вооруженные силы РФ в Донбассе,не заходя в него.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Судом Словакии исполнено решение Стокгольмского арбитража, поставки газа Украине на сумму в 21 млн долларов арестованы. Об этом сообщает ZN.UA
Источник: https://zelv.ru/v-mire/65283-slovakiya- ... rainy.html
Тот же суд взыскивает с Нафтогаз Украины более 2 млрд $ по иску Газпрома и его пользу. Также суд принял решение в пользу Нафтагаза об оплате поставок газа в ДНР и ЛНР. Этим самым эти непризнанные республики суд посчитал не украинскими регионами.
"НАК "Нафтогаз Украины" обязан уплатить в пользу "Газпрома" сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере $2,018 млрд, а также проценты с 22 декабря 2017 года по дату осуществления платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки (около 600 тыс $в день). Также суд обязал "Нафтогаз" ежегодно с 2018 года отбирать и оплачивать 5 млрд куб. м газа."
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/ekonomika/4835858
Источник: https://zelv.ru/v-mire/65283-slovakiya- ... rainy.html
Тот же суд взыскивает с Нафтогаз Украины более 2 млрд $ по иску Газпрома и его пользу. Также суд принял решение в пользу Нафтагаза об оплате поставок газа в ДНР и ЛНР. Этим самым эти непризнанные республики суд посчитал не украинскими регионами.
"НАК "Нафтогаз Украины" обязан уплатить в пользу "Газпрома" сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере $2,018 млрд, а также проценты с 22 декабря 2017 года по дату осуществления платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки (около 600 тыс $в день). Также суд обязал "Нафтогаз" ежегодно с 2018 года отбирать и оплачивать 5 млрд куб. м газа."
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/ekonomika/4835858
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Raider писал(а):тебе сидя в масквабаде виднее, что на Украине происходитivanes писал(а):Он нашел вооруженные силы РФ в Донбассе,не заходя в него.
По столице страны -агрессора разгуливают около десятка журналистов или политологов из Украины.Ежедневно их вижу на российских федеральных телеканалах,КП сообщила,что им страна-агрессор еще приплачивает за мантру о войне Украины с Россией.До 700 тыс до 1 млн руб/мес,а Ковтун прикупил на эти деньги квартиру в Москве.
Укураина предлагает либо отрубать пальцы гражданам России,если не сойдутся отпечатки с компьютерными закладками,либо ввести визовый режим. Об этом сказали Секретарь совета по обороне и безопасности-Турчинов, глава МИД.
"«С 1 января будет введена система регистрации биометрических данных. Это реально первый этап. Второй этап — это будет заявление, которое будет направлено соответственно в Государственную миграционную службу, копия его будет получаться в МИД. И третий этап, он находится в состоянии создания — это контроль за перемещением российских граждан на всей территории Украины», — сказал Климкин.
Украинские ж/д рассматривают прекращение сообщения с Россией. Сразу минус для Украины 4-5 млн тонн коксующегося угля, 3 млрд $ от работы украинцев в России,минус 3,4 млн тонн минудобрений.
Это видно и в Рязани.
Вот это происходит на Украине ныне.
ЕС начал рассматривать процедуру прекращения безвизового режима.Причина : без действие властей в пресечении коррупции и проведения реформ по решению МВФ.
Последний раз редактировалось ivanes 23 дек 2017, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Летом в Парке Патриот открывается выставка трофеев оружия иностранного производства,захваченного армией Сирии,ДНР и милицией ЛНР. Там же будут представлены документы иностранцев (убитых и пленненных),воевавших на стороне Украины и Ан Нусра -Сирия. Военные атташе ознакомятся. Танковый биатлон состоится.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
После 1 января 2018г будет гореть земля московская под ногами украинских журналистов и политологов. А может быть по всей России. Не чего делать им в стране-агрессора.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):После 1 января 2018г будет гореть земля московская под ногами украинских журналистов и политологов. А может быть по всей России. Не чего делать им в стране-агрессора.
опять облажаешься...еще до Днепра не дошел. а как обещал..
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