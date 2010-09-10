Сообщение ivanes » 28 ноя 2017, 09:47

Из Решения Политбюро от 7 января 1933 г. 65/45 — О плане хлебозаготовок:

-По тому же украинскому источнику валовый сбор всех зерновых культур в 1933 году составил 222 965 тыс. центнеров зерна. С учётом плана на 1933 год в республике осталось (222.965 -42.480) 180.485 тыс. центнеров зерна.

Население на 1 января 1934 г. составляло 30.051,1 тыс. человек .



В пересчёте на душу населения 180.485 тыс. центнеров -1,6 кг зерна в день.

-Об увеличении плана снабжения хлебом Украины и ЦЧО. Увеличить план снабжения хлебом на II квартал Украины на 20 тысяч тонн и ЦЧО на 3 тысячи тонн.

-О хлебозаготовках и завозе промтоваров на Украину.



1Утвердить следующие предложения комиссии т. Молотова:



2Для усиления фонда промтоваров по стимулированию хлебозаготовок на Украине в течение января месяца, Политбюро постановляет:



3Предложить НКСнабу СССР обеспечить отгрузку в конце декабря месяца и в течение января месяца промтоваров для сёл Украины в общей сумме по отпускным ценам на 36 млн. руб. за счёт:



4Отгрузки до 1 января из фонда Комитета Резервов при СТО на 11 млн. руб. товаров, из них: хлопчато-бумажных тканей на сумму 3 млн. руб., обуви на 3,5 млн. руб., папирос на 3 млн. руб., махорки на 1/2 млн. руб. и мыла хозяйственного на 1 млн. рублей.



Коммерческого фонда хлопчато-бумажных тканей на 1 млн. руб. с отгрузкой до 1 января;



5Сокращения январского плана товароснабжения всех остальных районов (за исключением Сев. Кавказа) на 10 млн. руб., из которых 5 млн. руб. за счёт фонда коммерческих продаж, а остальные за счёт планового снабжения.



6 Январский план снабжения товарами Украины перестроить между городом и селом с таким расчётом, чтобы увеличить снабжение села за счёт города до 14 млн. руб. с отгрузкой всего этого количества до 20 января 1932 г



-Ввиду исключения отпустить УССР беспроцентную семссуду ячменя 1 млн. 350 тыс. пудов сверх ранее отпущенных 100 тыс. пудов, из коих 750 тыс. пудов за счёт централизованных ресурсов в самой Украине, 350 тыс. пудов, из резерва СНК в ЦЧО, 250 тыс. пудов из резерва СНК в Западной области.



В виде исключения удовлетворить просьбу т. Косиора о семенной помощи, для чего:



1) Выдать из Госфонда 10 тысяч тонн овса с обменом на озимое зерно.



2) Разбронировать из резервного фонда 100 тысяч пудов ячменя и отдать Украине в качестве беспроцентной ссуды.



-Выдать архитектору Кавакита 5 тыс. рублей в валюте за проектирование Харьковского театра.



-Отпустить ЦК КП (б)У в качестве семссуды из Госфонда 5 тыс. тонн овса и обязать ЦК КПб) У заложить в Госфонд 3 тыс. тонн ячменя, негодного для посева.

-Разрешить Украине в виде исключения выдать колхозам пшеницу и ячмень из госсортфонда в количестве 200 тысяч центнеров не в обмен, а в порядке ссуды с возвратом натурой осенью

-Разрешить отпустить из Госфонда Украины Днепрокомбинату 200 тонн овса и из Непрофонда 500 тонн сена.

- В виде исключения отпустить Украине дополнительно безпроцентную семссуду 6 тыс.

тонн гречихи и для оказания продпомощи колхозникам — просо 3 тыс. тонн.

-Предложить Наркомвнешторгу разварантировать для снабжения Украины 35 тысяч тонн пшеницы, находящейся в украинских портах.

Принять предложение т. Косиора о распределении 600 тысяч пудов хлеба и 75 вагонов рыбы Киевской, Винницкой и Харьковской областям.

-О семссуде для ЦЧО и Киевской области:



а) Выделить дополнительно в порядке семссуды с возвратом осенью натурой:



2) Киевской области Украины -1.000 тонн гречихи (из ресурсов ЦЧО)



б) Принять к сведению заявление т. Варейкиса, что он в 3-дневный срок отгрузит гречиху для Киевской области.

а) отпустить Украине 2000 тонн овса на продовольственные нужды из неиспользованной семссуды

б) отпустить Украине 100 тыс. пудов кукурузы на продовольственные нужды из отпущенной на посев для Одесской области, но неиспользованной по назначению

в) отпустить 70 тыс. пудов хлеба для свекловичных совхозов УССР на продовольственные нужды

230 тыс. пуд

г) отпустиов хлеба для колхозов свекловичных районов УССР на продовольственные нужды

д) обязать т. Чубаря лично проследить за использованием отпущенного хлеба для свекловичных совхозов и колхозов строго по назначению.

- Не прекращать выплату в валюте 4-м украинским академикам, живущим в Западной Украине

Поручить валютной комиссии окончательно определить сумму ассигнований в пределах 5.000 рублей.



-Определить размер семссуды совхозам и колхозам Украины в 20 млн. 300 тыс. пудов, произведя отпуск этой семссуды следующими культурами:

пшеницы — 5.250 тыс. пудов

ячменя — 7.625 тыс. пудов

овса — 6 миллионов пудов

бобовых — 700 тыс. пудов

кукурузы — 500 тыс. пудов

вики — 90 тыс. пудов

проса и гречихи 35 тыс. пудов…



- Отпустить на семена Украине дополнительно к ранее отпущенной семссуде 1.175.470 пудов, в том числе: гречихи -378.200 пудов, проса -544.730 пудов, кукурузы 252.540 пудов. Из них для колхозов -706.380 пудов, для совхозов -82.350 пудов, для единоличников -386.740 пудов.



Отпуск семян для колхозов и единоличников Украины распределить по отдельным областям следующим образом:

Винницкой области 94.550 пудов

Киевской области 170.800 пудов

Черниговской области 237.900 пудов

Харьковской области 201.910 пудов

Днепропетровской области 71.370 пудов

Одесской области 61.000 пудов

Донецкой области 215.940 пудов

Из Харькова -20.VII.33. 18 час. 20 мин.



ЦК ВКП(б) — тов. СТАЛИНУ



СНК СССР — тов. МОЛОТОВУ.



Ввиду значительного запоздания уборки и необходимостью использования всего живого тягла на косовице перестаивающего хлеба в южных районах, а также ввиду того, что уже в настоящее время в целом ряде колхозов имеется обмолоченный и невывезенный даже с поля хлеб, просим оказать экстренную дополнительную помощь Одесской, Днепропетровской областям грузовыми машинами, а именно:

Взять дополнительно у тяжёлой промышленности на срок до 15 августа 100 машин. Наиболее целесообразно по срокам направить туда 100 машин из числа отгружаемых тяжёлой промышленности.

Дать распоряжение Военведу выделить для возки хлеба 150 машин сроком до 15 августа.

Дать распоряжение Наркомтяжпрому отгрузить вне всякой очереди перед всеми другими потребителями (промышленность, военвед и т. п.) причитающиеся Одесской области 150 машин, Днепропетровской 134 и Донбассу 110 машин, отгрузка которых сильно затягивается.

подпись КОСИОР, ЧУБАРЬ



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С учётом поставок из Центра и собственного урожая положение на Украине с хлебом должно было быть значительно лучше, чем в иных областях СССР.



Следует также иметь в виду очень важный факт, который говорит об отношении Центра к положению в республике: доходная часть бюджета Украины в 1933 году составила 1 033,4 млн. рублей при расходах в 1 021,5 млн. руб. В отличие от всех предыдущих и последующих лет средства, передаваемые Украиной в общесоюзный бюджет, в 1933 году не перечислялись, а дотация республике из общесоюзного бюджета составила 21,1 млн. руб









Чем в 1933г занимались чиновники украинской власти?

1.Переездом столицы из Харькова в Киев.Он длился почти год.

2.В 1932–1933 гг. — руководством республики было проведено неоднократное изменение административного деления Украины. Округа были упразднены. Заменили на области и районы в них.

О посевной никто не думал.Лишь подальше от Москвы. Подобных решений ЦК и Совнаркомата для Поволжья не было. Голод и там был.



В ноябрьском номере журнала за 1933 год под рубрикой «ПЕРЕДОВИКИ РАПОРТУЮТ» был опубликован такой рапорт украинских руководителей:



УКРАИНСКАЯ ССР ЗАКОНЧИЛА ХЛЕБОЗАГОТОВКИ К XVI ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ЦК ВКП (б) — тов. Сталину, тов. Кагановичу, СНК СССР — тов. Молотову… украинская партийная организация…досрочно и полностью к 6 ноября закончила хлебосдачу по всем культурам и по всем секторам. В этой победе решающую роль сыграла та огромная помощь, которую оказали ЦК ВКП (б) и Совнарком Союза колхозам и единоличникам Украины весной 1933 года семенами, продовольствием и фуражом, а также огромным количеством тракторов, автомобилей, комбайнов и других сельскохозяйственных машин. Эта победа явилась результатом большевистской борьбы украинской партийной организации, комсомольцев, рабочих-ударников, колхозников и колхозниц за осуществление на деле постановления ЦК ВКП (б) — вывести сельское хозяйство Украины из прорывного состояния на передовые позиции.

подпись КОСИОР, ПОСТЫШЕВ, ЧУБАРЬ.