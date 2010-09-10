Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Без этих "труженников тыла" пророссийские политологи, визжащие участницы политических шоу и говножурналисты останутся без работы и отправятся обратно на родную помойку.ivanes писал(а):До 700 тыс до 1 млн руб/мес,а Ковтун прикуп
ivanes писал(а):Уже после выборов и сомнительной ( через суд) победы на них проамериканского и проевропейского оранжевого кандидата В.А.Ющенко всплыл в такой «братской» помощи след БАБа (Б.Березовского).
Еще до победы всплыл след БАБа в организации ЕдРестовой партии и победы Луноликого (в связи с избыточным употреблением ботекса очень точное описание внешности). Кто из них американский шпион? Уточните?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Плохо знаете Соколова,экс-начальника службы безопасности БАБа. Украина дорого заплатит за захват СБУ его жены.
Он не плохо рассказал о рязанских похождениях военного прокурора рязанского гарнизона Вороненкова,убитого в Киеве.
Что скажете,если вдруг произведут захват Ковтуна или другого ,агитатора и пропагандиста?
Он не плохо рассказал о рязанских похождениях военного прокурора рязанского гарнизона Вороненкова,убитого в Киеве.
Что скажете,если вдруг произведут захват Ковтуна или другого ,агитатора и пропагандиста?
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