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К тому же и ежу понятно какого плана приезжают на зароботки так называемые "политологи" с Украины.Как и во всем мире кто платит тот и заказывает слова которые должны произносится.Чего вы очкуете,Иванес,и чем вы не довольны?Денежный поток мимо вас?