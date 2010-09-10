Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2754
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение MrM » 26 дек 2017, 07:09

ivanes писал(а):До 700 тыс до 1 млн руб/мес,а Ковтун прикуп
Без этих "труженников тыла" пророссийские политологи, визжащие участницы политических шоу и говножурналисты останутся без работы и отправятся обратно на родную помойку.
ivanes писал(а):Уже после выборов и сомнительной ( через суд) победы на них проамериканского и проевропейского оранжевого кандидата В.А.Ющенко всплыл в такой «братской» помощи след БАБа (Б.Березовского).

Еще до победы всплыл след БАБа в организации ЕдРестовой партии и победы Луноликого (в связи с избыточным употреблением ботекса очень точное описание внешности). Кто из них американский шпион? Уточните?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6225
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 28 дек 2017, 14:56

Плохо знаете Соколова,экс-начальника службы безопасности БАБа. Украина дорого заплатит за захват СБУ его жены.
Он не плохо рассказал о рязанских похождениях военного прокурора рязанского гарнизона Вороненкова,убитого в Киеве.
Что скажете,если вдруг произведут захват Ковтуна или другого ,агитатора и пропагандиста?
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контакт
Гость RZN.info
Сообщения: 310
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение контакт » Вчера, 11:42

ivanes писал(а):После 1 января 2018г будет гореть земля московская под ногами украинских журналистов и политологов. А может быть по всей России. Не чего делать им в стране-агрессора.
Кому от этого лучше?
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6225
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Вчера, 15:19

Мне
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Гость RZN.info
Сообщения: 310
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение контакт » Вчера, 21:11

ivanes писал(а):Мне
Чем?
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6225
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 11:38

Ведь Украина воюет с Россией, с агрессором.Тут разгуливают по Москве пропагандисты с Украины.Еще и деньги получают за свои антироссийские лозунги.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6225
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 11:46

«Мост представляет собой стратегическую артерию, которая может обеспечивать соответствующую крымскую группировку противника, а также способствовать экономическому росту Крыма. Хотя с военной точки зрения он является достаточно уязвимым для авиации, ракет наземного и морского базирования», — пояснил
украинский генерал запаса, военный эксперт Игорь Романенко.
https://lenta.ru/news/2017/12/30/krim_most/
Здания Верховной Рады и резиденция президента Украины не уязвимы для авиации,крылатых ракет воздушного и морского базирования? Не уязвимы склады боеприпасов в Сумах,Харькове и Виннице?
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Гость RZN.info
Сообщения: 310
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение контакт » Сегодня, 15:05

ivanes писал(а):Ведь Украина воюет с Россией, с агрессором.Тут разгуливают по Москве пропагандисты с Украины.Еще и деньги получают за свои антироссийские лозунги.

Т.е. наша пропаганда слаба и чужая пропаганда может нашу перепропагандить?Или наше мнение можно изменить чужим взглядом на вещи?Или тот принцип что трезвый взгляд на вещи рождается из анализа множества мнений,в нашей ситуации не допустим?
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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Гость RZN.info
Сообщения: 310
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение контакт » Сегодня, 15:23

К тому же и ежу понятно какого плана приезжают на зароботки так называемые "политологи" с Украины.Как и во всем мире кто платит тот и заказывает слова которые должны произносится.Чего вы очкуете,Иванес,и чем вы не довольны?Денежный поток мимо вас? :lol:
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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