Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Без этих "труженников тыла" пророссийские политологи, визжащие участницы политических шоу и говножурналисты останутся без работы и отправятся обратно на родную помойку.ivanes писал(а):До 700 тыс до 1 млн руб/мес,а Ковтун прикуп
ivanes писал(а):Уже после выборов и сомнительной ( через суд) победы на них проамериканского и проевропейского оранжевого кандидата В.А.Ющенко всплыл в такой «братской» помощи след БАБа (Б.Березовского).
Еще до победы всплыл след БАБа в организации ЕдРестовой партии и победы Луноликого (в связи с избыточным употреблением ботекса очень точное описание внешности). Кто из них американский шпион? Уточните?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Плохо знаете Соколова,экс-начальника службы безопасности БАБа. Украина дорого заплатит за захват СБУ его жены.
Он не плохо рассказал о рязанских похождениях военного прокурора рязанского гарнизона Вороненкова,убитого в Киеве.
Что скажете,если вдруг произведут захват Ковтуна или другого ,агитатора и пропагандиста?
Он не плохо рассказал о рязанских похождениях военного прокурора рязанского гарнизона Вороненкова,убитого в Киеве.
Что скажете,если вдруг произведут захват Ковтуна или другого ,агитатора и пропагандиста?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Кому от этого лучше?ivanes писал(а):После 1 января 2018г будет гореть земля московская под ногами украинских журналистов и политологов. А может быть по всей России. Не чего делать им в стране-агрессора.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Чем?ivanes писал(а):Мне
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Ведь Украина воюет с Россией, с агрессором.Тут разгуливают по Москве пропагандисты с Украины.Еще и деньги получают за свои антироссийские лозунги.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
«Мост представляет собой стратегическую артерию, которая может обеспечивать соответствующую крымскую группировку противника, а также способствовать экономическому росту Крыма. Хотя с военной точки зрения он является достаточно уязвимым для авиации, ракет наземного и морского базирования», — пояснил
украинский генерал запаса, военный эксперт Игорь Романенко.
https://lenta.ru/news/2017/12/30/krim_most/
Здания Верховной Рады и резиденция президента Украины не уязвимы для авиации,крылатых ракет воздушного и морского базирования? Не уязвимы склады боеприпасов в Сумах,Харькове и Виннице?
украинский генерал запаса, военный эксперт Игорь Романенко.
https://lenta.ru/news/2017/12/30/krim_most/
Здания Верховной Рады и резиденция президента Украины не уязвимы для авиации,крылатых ракет воздушного и морского базирования? Не уязвимы склады боеприпасов в Сумах,Харькове и Виннице?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Ведь Украина воюет с Россией, с агрессором.Тут разгуливают по Москве пропагандисты с Украины.Еще и деньги получают за свои антироссийские лозунги.
Т.е. наша пропаганда слаба и чужая пропаганда может нашу перепропагандить?Или наше мнение можно изменить чужим взглядом на вещи?Или тот принцип что трезвый взгляд на вещи рождается из анализа множества мнений,в нашей ситуации не допустим?
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
К тому же и ежу понятно какого плана приезжают на зароботки так называемые "политологи" с Украины.Как и во всем мире кто платит тот и заказывает слова которые должны произносится.Чего вы очкуете,Иванес,и чем вы не довольны?Денежный поток мимо вас?
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Я вообще позволю себе заметить,что всем упоротым патриотам пора привыкнуть к мысли,что те кто хотят понять и осмыслить процессы происходящие в европе и Юкраин в частности,придется платить различным политолагам и смотреть на события через призму украинского взгляда.Так как местное ТВ вообще и близко не дает представления о реальном положении дел.контакт писал(а):Денежный поток мимо вас?
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
После новогоднего обращения Президента Украины на Петра Порошенко обрушился настоящий шквал критики. Подробности приводит «Политнавигатор». Как пишет интернет-издание, украинский лидер выпустил не праздничное поздравление народу, как того требовала дата, а очередной агрессивный антироссийский ролик. На видео Порошенко перечислял свои «достижения», в числе которых «Мегамарш в вышиванках в Одессе», воины НАТО, которые впервые прошли по Крещатику и поставки оружия из США.
Взгляд через призму украинского президента. Что то долго думают о запрете ж/дорожного сообщения с Россией,начала визового режима.
По всем украинским законам Украина находится в стадии войны с Россией, Стокгольмский суд принял решение,что Украина не должна оплачивать российский газ для ОРДЛО (ДЛНР),Украина ввела финансовые и торговые эмбарго с этими районами,лишила политических и финансовых прав граждан ОРДЛО (не распространение Конвенции по правам человека). Юридически это означает отказ от граждан ДЛНР,Идет борьба только за территорию и промпредприятия.
Это призма украинская.
Взгляд через призму украинского президента. Что то долго думают о запрете ж/дорожного сообщения с Россией,начала визового режима.
По всем украинским законам Украина находится в стадии войны с Россией, Стокгольмский суд принял решение,что Украина не должна оплачивать российский газ для ОРДЛО (ДЛНР),Украина ввела финансовые и торговые эмбарго с этими районами,лишила политических и финансовых прав граждан ОРДЛО (не распространение Конвенции по правам человека). Юридически это означает отказ от граждан ДЛНР,Идет борьба только за территорию и промпредприятия.
Это призма украинская.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Взгляд через призму украинского президента. Что то долго думают о запрете ж/дорожного сообщения с Россией,начала визового режима.
Придумают.Сейчас думают,как сделать безболезненно для Украины.Придумают не переживайте.Вектор есть.
ivanes писал(а):По всем украинским законам Украина находится в стадии войны с Россией, Стокгольмский суд принял решение,что Украина не должна оплачивать российский газ для ОРДЛО (ДЛНР)
Правильное решение принял Стокгольмский суд.Кому оплачивает неподконтрольная территория Украины за потребляемый российский газ?Тот пусть и платит.
ivanes писал(а):Украина ввела финансовые и торговые эмбарго с этими районами,лишила политических и финансовых прав граждан ОРДЛО (не распространение Конвенции по правам человека). Юридически это означает отказ от граждан ДЛНР
Хотите конституционных прав,хотите международной гарантии защищенности прав человека?Живите там где есть законная(в данном случае Украинская)власть-гарант вашей правовой защищенности.А так-требуйте от тех властей которые вам обещают защиту,соблюдения ваших прав.
ivanes писал(а):Идет борьба только за территорию и промпредприятия.
Идет борьба за свое!Если ты украинец и хочешь жить в согласии со всей страной-то борьба идет и за тебя.Не хочешь вести диалог,думаешь что можешь силой продавить и навязать свое мнение,нарушаешь закон Украины,получаешь зарплату с другого государства,будь готов получить адекватный ответ.
ЭТО ПРИЗМА УКРАИНСКАЯ!
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
На Украине ликвидировано еще одно предприятие. После проведения процедуры банкротства, перестал существовать «Кременчугский автосборочный завод».
Решение о ликвидации предприятия было принято хозяйственным судом Полтавской области и опубликовано в Едином реестре судебных решений.
контакт. И это призма украинская?
Большая часть сирийцев хотят жить в мире и согласии со всеми религиозными течениями.Но вдруг США и их союзникам не понравился Асад,президент республики и все начали вооружать оппозицию и курдов. Позже политики США заявляли об использовании ИГИЛ для свержения Асада.
Т.е оппозиционный Донбасс - террористы.ватники.бандиты. За стол переговоров с ними не сядут
Оппозиционные силы в Сирии желанные гости на обсуждениях мирного варианта В Астане и Женеве.
Газпрому давно надо быдло сделать подарок США- передать газоснабжение Украины.Везет же она уголь из США.
Решение о ликвидации предприятия было принято хозяйственным судом Полтавской области и опубликовано в Едином реестре судебных решений.
контакт. И это призма украинская?
Большая часть сирийцев хотят жить в мире и согласии со всеми религиозными течениями.Но вдруг США и их союзникам не понравился Асад,президент республики и все начали вооружать оппозицию и курдов. Позже политики США заявляли об использовании ИГИЛ для свержения Асада.
Т.е оппозиционный Донбасс - террористы.ватники.бандиты. За стол переговоров с ними не сядут
Оппозиционные силы в Сирии желанные гости на обсуждениях мирного варианта В Астане и Женеве.
Газпрому давно надо быдло сделать подарок США- передать газоснабжение Украины.Везет же она уголь из США.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Украинское руководство планирует прекратить ж/д-сообщение с Россией из-за отказа «Российских железных дорог» прекратить пассажирские перевозки между Россией и республиками Донбасса, рассказал анонимный источник издания, близкий к правительству Украины. Сейчас между российским Таганрогом и украинским Донецком ходит электричка за 17 рублей. По словам источника, действия РЖД «нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины».
В государственной администрации железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» изданию не подтвердили и не опровергли эту информацию, заявив, что «никакого решения на этот счет на данный момент не принято».
В свою очередь бывший замглавы Минтранса Украины Александр Кава рассказал газете, что сейчас пассажиропоток с Россией уже сократился более чем на 60 процентов, но все равно составляет почти 2 миллиона человек в год.
В государственной администрации железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» изданию не подтвердили и не опровергли эту информацию, заявив, что «никакого решения на этот счет на данный момент не принято».
В свою очередь бывший замглавы Минтранса Украины Александр Кава рассказал газете, что сейчас пассажиропоток с Россией уже сократился более чем на 60 процентов, но все равно составляет почти 2 миллиона человек в год.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Украинское руководство планирует прекратить ж/д-сообщение с Россией из-за отказа «Российских железных дорог» прекратить пассажирские перевозки между Россией и республиками Донбасса, рассказал анонимный источник издания, близкий к правительству Украины. Сейчас между российским Таганрогом и украинским Донецком ходит электричка за 17 рублей. По словам источника, действия РЖД «нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины».
В государственной администрации железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» изданию не подтвердили и не опровергли эту информацию, заявив, что «никакого решения на этот счет на данный момент не принято».
В свою очередь бывший замглавы Минтранса Украины Александр Кава рассказал газете, что сейчас пассажиропоток с Россией уже сократился более чем на 60 процентов, но все равно составляет почти 2 миллиона человек в год.
Диду, майские новости пересказываешь???
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