Сообщение ivanes » 09 янв 2018, 12:13

После новогоднего обращения Президента Украины на Петра Порошенко обрушился настоящий шквал критики. Подробности приводит «Политнавигатор». Как пишет интернет-издание, украинский лидер выпустил не праздничное поздравление народу, как того требовала дата, а очередной агрессивный антироссийский ролик. На видео Порошенко перечислял свои «достижения», в числе которых «Мегамарш в вышиванках в Одессе», воины НАТО, которые впервые прошли по Крещатику и поставки оружия из США.



Взгляд через призму украинского президента. Что то долго думают о запрете ж/дорожного сообщения с Россией,начала визового режима.

По всем украинским законам Украина находится в стадии войны с Россией, Стокгольмский суд принял решение,что Украина не должна оплачивать российский газ для ОРДЛО (ДЛНР),Украина ввела финансовые и торговые эмбарго с этими районами,лишила политических и финансовых прав граждан ОРДЛО (не распространение Конвенции по правам человека). Юридически это означает отказ от граждан ДЛНР,Идет борьба только за территорию и промпредприятия.

Это призма украинская.