Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Нищета хохляцкая! Полляма долларов, за 10 дней... У нас вот один виолончелист заработал N-миллиардов долларов за одну ночь. И Путин сказал: "Верю! Вполне нормальная ситуация!"
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Россия поддерживает вооруженные формирования в ДЛНР. Это оппозиция Порошенко .США поддерживает киевскую власть.
США поддерживает демократические вооруженные формирования.Это оппозиция власти Дамаска.Россия поддерживает власть Дамаска.
Найдите разницу в Украине и Сирии.
MrM
27 млн граждан России отдохнули в 2017г на заграничных курортах и вывезли из России примерно 70 млрд $.
Не подскажите они лярды долларов вывезенные заработали ?
Граждане России в 2017г купили 1,68 млн легковых автомобилей. Нищета покупала?
По информации агентства «Автостат», более половины российского авторынка (54%) приходится на долю машин стоимостью менее 1 млн рублей. Чуть меньше трети (32%) продается по ценам от 1 до 2 млн рублей и примерно 10% — от 2 до 4 млн рублей. Средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России за 9 месяцев 2017 года составила 1,33 млн рублей, что всего на 1,5% больше, чем в прошлом году (1,31 млн рублей). При этом средняя цена иномарки за указанный период времени достигла 1,54 млн рублей, а автомобиля российского бренда — 0,58 млн рублей.
США поддерживает демократические вооруженные формирования.Это оппозиция власти Дамаска.Россия поддерживает власть Дамаска.
Найдите разницу в Украине и Сирии.
MrM
27 млн граждан России отдохнули в 2017г на заграничных курортах и вывезли из России примерно 70 млрд $.
Не подскажите они лярды долларов вывезенные заработали ?
Граждане России в 2017г купили 1,68 млн легковых автомобилей. Нищета покупала?
По информации агентства «Автостат», более половины российского авторынка (54%) приходится на долю машин стоимостью менее 1 млн рублей. Чуть меньше трети (32%) продается по ценам от 1 до 2 млн рублей и примерно 10% — от 2 до 4 млн рублей. Средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России за 9 месяцев 2017 года составила 1,33 млн рублей, что всего на 1,5% больше, чем в прошлом году (1,31 млн рублей). При этом средняя цена иномарки за указанный период времени достигла 1,54 млн рублей, а автомобиля российского бренда — 0,58 млн рублей.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
"Согласно данным, продажи LCV с пробегом в России по итогам 2017 г. составили 416 тыс. единиц. Это на 2,1% выше показателя 2016 г. (407,5 тыс. штук)"
Общий объем продаж более 2 млн автомобилей.Какая нищета!
Общий объем продаж более 2 млн автомобилей.Какая нищета!
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